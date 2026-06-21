"노조도 못 만드는데, 우리는 어디로 가야 하나요"

큰사진보기 ▲지난 18일 서울 강서구 '사람과공간'에서 열린 「찾아가는 노동공제교실」을 마친 후, 필자(앞줄 왼쪽에서 첫 번째, 강서양천민중의집 양성윤 이사장)와 강서구노동복지센터 나상윤 센터장(뒷줄 오른쪽에서 첫 번째), 풀빵 노동공제연구원 신언직 원장(앞줄 왼쪽에서 두 번째)을 비롯한 지역 시민사회 활동가와 참석 노동자들이 한자리에 모여 지역 노동공제 운동에 대한 다짐을 함께 나눴다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

"노동조합을 만들 수도 없어요."

"갑자기 다치거나 일이 끊기면 당장 생계가 막막한데, 우리는 어디로 가야 하나요?"

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"노동공제는 노동자들이 서로 돕고 연대하며 생활의 위험을 함께 극복하는 상호부조의 실천입니다. 오늘 교육이 이론을 배우는 자리에서 끝나지 않고, 우리 강서양천 지역 노동자들이 다시 연대하고 조직화되는 출발점이 되기를 바랍니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 본인 블로그와 브런치에도 실립니다.이 기사는 본인 블로그와 브런치에도 실립니다.

지역에서 활동하다 보면 이런 하소연을 자주 듣는다. 플랫폼 노동자, 프리랜서, 특수고용직, 그리고 작은 사업장에서 일하는 노동자들이다. 일하는 방식은 점점 더 쪼개지고 불안정해지는데, 정작 이들을 보호해 줄 노동조합은 사실상 멀게만 느껴진다.이런 노동자들을 위해 지난 18일, 서울 강서구의 공동체 공간 '사람과공간'에서 작은 모임이 열렸다. 필자가 이사장을 맡고 있는 강서양천민중의집(아래 민중의집)과 강서구노동복지센터가 함께 준비한 '찾아가는 노동공제교실'이다.이날 회의실은 지역 활동가와 노동자들로 가득 찼다. 강사로 온 노동공제학습원 신언직 원장은 노동공제가 무엇인지, 어떤 사례들이 있는지 쉽게 풀어 설명했다.노동공제는 간단히 말하면 이런 것이다. 노동자들이 평소에 조금씩 돈을 모아두고, 다치거나 아프거나 일자리를 잃었을 때 그 돈으로 서로 돕는 제도다. 보험회사가 운영하는 보험이나 정부가 주는 복지와는 다르다. 노동자들이 스스로 만들고, 스스로 운영한다는 점이 가장 큰 차이다.신언직 원장은 "요즘은 기존 노조 방식으로 묶기 어려운 불안정 노동자가 빠르게 늘고 있다"고 했다. 그러면서 "이렇게 흩어진 노동자들이 공제사업을 통해 서로 만나고, 점점 더 단단하게 조직될 수 있다"고 말했다.실제로 2020년 시작된 한국플랫폼프리랜서노동공제회 '풀빵'처럼, 전국 곳곳에서 지역 단위 노동공제회가 늘고 있다. 새로운 노동 복지 모델로 자리 잡아가는 모습은 참석자들에게 큰 힘이 됐다.민중의집은 이미 올해 3월 20일 정기총회에서 정관을 바꿨다. '불안정 노동자의 생활 안정과 조직화를 위한 노동공제사업'을 사단법인 목적 사업으로 넣은 것이다. 비정규직, 아르바이트, 플랫폼 노동자처럼 법과 제도에서 빠져나간 이들을 그냥 두지 않겠다는 다짐이었다.필자는 이날 인사말에서 이렇게 말했다.강의가 끝난 뒤에도 분위기는 뜨거웠다. 참석자들은 지역 노동공제회를 어떻게 만들고 운영할지, 기존 노조나 시민단체와는 어떻게 협력할지 밤늦도록 질문하고 의견을 나눴다.이날 교육은 단발성 행사로 끝나지 않는다. 강서양천민중의집은 2026년 한 해 동안 '강서양천노동공제회 제안모임'과 '추진위원회 발족'이라는 구체적인 목표를 세워두고 있다.먼저 제안모임을 통해 노동복지센터, 노동조합, 시민사회단체, 풀뿌리 단체, 진보정당, 그리고 지역의 다양한 노동자들이 모여 어떤 방식으로 공제회를 꾸려갈지 폭넓게 논의할 계획이다. 이 논의를 바탕으로 추진위원회를 발족시켜, 본격적으로 공제회 설립을 위한 실무 작업에 들어가는 것이 올해의 목표다.한 번 교육으로 끝내지 않고, 한 걸음씩 차근차근 조직을 쌓아가겠다는 것이다. 강서양천민중의집은 이 과정에서 기존 노조, 시민단체와도 꾸준히 협력해 나갈 계획이다.노동공제는 그냥 돈을 주고받는 복지 제도가 아니다. 노동자들이 서로 연결되고, 서로에게 기댈 곳이 되어주는 과정이다.노동조합 가입률은 낮고, 일하는 환경은 점점 더 척박해지고 있다. 이런 시대에 노동공제는 취약한 노동자들에게 든든한 안전망이 될 수 있다. 강서양천민중의집은 강서양천노동공제회 발족이라는 구체적인 목표를 향해, 불안정 노동자들의 삶을 지키는 일을 계속해 나갈 계획이다. 지역 주민들의 관심과 동참을 부탁드린다.