[주장] 등록금 면제 학생이 성적장학금 받으면? 그만큼 보상해줘야

큰사진보기 ▲국가장학금 중복 수혜 금지에 따라 발생하는 모순을 설명하기 위한 자료 ⓒ 유채희 관련사진보기

AD

한 학기 내내 강의실과 도서관을 지키며 높은 학점을 기록해 성적 장학금을 따낸 충남대학교 언론정보학과 2학년 김지민씨(가명). 하지만 2026년 1학기 김씨의 등록금 고지서에 찍힌 실질 감면 액수는 '0원'이었다. 다자녀 가구에 해당해 국가 장학금으로 전액 장학금을 받는 김씨가 겪은 제도적 모순이다.반면 학업 대신 아르바이트와 취미 생활에 집중하며 국가장학금 유지 최소 기준인 'B학점'만 간신히 맞춘 충남대학교 언론정보학과 2학년 이민주씨(가명) 역시 김씨와 똑같이 등록금 전액을 감면받았다. 정부의 복지 확대 기조와 대학의 경직된 '이중 수혜 금지 원칙'이 맞물리면서, 캠퍼스 안에서는 열심히 노력해도 오히려 효용을 얻지 못하는 이른바 '장학금의 역설'이 벌어지고 있다.이 같은 현상이 발생하는 원인은 대학 자체 장학금과 국가장학금이 만났을 때 적용되는 '등록금 범위 내 지급' 원칙(이중 수혜 금지) 때문이다. 현재 대한민국 장학 시스템은 학생이 납부해야 할 등록금 총액을 초과해 장학금을 받을 수 없도록 법으로 제한하고 있다.대학 장학 규정과 한국장학재단 지침을 확인한 결과, 이는 특정 대학의 문제가 아닌 한국장학재단법 제50조의5에 따라 전국 모든 대학에 예외 없이 적용되는 규제다. 이에 따라 국가장학금(학자금 지원 9구간 이내, 직전 학기 12학점 및 백분위 성적 80점 이상 취득 충족 시 유형별 세부기준에 따라 차등 지급)으로 이미 등록금을 전액 확보한 학생은 교내 성적 장학금 대상자로 선발되더라도 총 수혜액이 등록금 총액으로 묶인다. 결국 교내 성적 장학금이 국가 예산을 절감해 줄 뿐, 학생 개인에게 돌아가는 추가적인 보상은 없는 구조다.타 지역 대학교에서도 유사한 불만이 터져 나오고 있다. 충북대학교에 재학 중인 김지아씨는 "밤새워 공부해서 성적 장학금 기준을 맞춰도, 소득 연계형 복지 장학금과 중복 수혜가 안 돼 허탈하다"고 토로했다.대학생에게 학업은 단순히 장학금을 받고, 좋은 직장에 취업하기 위한 수단이 아니다. 지적 성장과 자아실현, 그리고 학업 성취에서 오는 순수한 성취감이야말로 대학 교육이 지향해야 할 근본적인 가치다. 취재 과정에서 만난 김씨 역시 단순히 "돈을 더 받지 못해 억울하다"는 1차원적인 불만을 토로한 것이 아니었다. 이들이 지적한 것은 '노력에 대한 가치 평가의 불평등성'이었다.김씨는 "내가 밤새워 공부한 목적이 돈은 아니지만, 성취의 결과로 주어진 성적 장학금이 행정 시스템상에서 흔적도 없이 지워지는 것을 보며 내 노력의 가치마저 부정당한 기분이 들었다"며 적당히 기준만 맞춘 이들과 성취를 이뤄낸 이들이 시스템 안에서 완벽히 동일하게 취급받는 구조는 공정하지 않다"고 했다. 결국 현행 장학 시스템은 학생들이 학업 그 자체에 몰입하고 성취감을 느끼게 유도하기는커녕, '적당히 기준만 맞추는 것이 이득'이라는 냉소주의와 면학 분위기 저해를 부추기고 있다는 지적이다.이 같은 모순이 생기자 일부 대학들은 학업 성취라는 고유한 가치를 보존하기 위해 조치를 취하기 시작했다. 고려대학교의 경우, 복지 장학금 확대 과정에서 불거진 학업 동기 저해 우려를 해결하기 위해 등록금 제한을 받지 않는 '미래로 생활비 장학금' 트랙을 활용하고 있다. 등록금을 이미 전액 면제받은 학생이라도 학업 성취가 우수하면 이중 수혜 금지 원칙에 걸리지 않도록 학기당 약 180만 원 선의 '현금성 생활비(학업 장려금)'를 추가 보상하여 학생들의 지적 성취를 공식적으로 인정하고 격려하는 방식을 취하고 있다.충남대학교 본부 장학 행정 관계자는 인터뷰에서 "현행 지침상 교내 성적 장학금은 대부분 '등록금 감면 목적'으로 재원이 분류돼 있어 이중 수혜 제한을 피하기 어려운 것이 행정적 한계"라며 현장의 어려움을 전했다. 또한 이 대학의 한 교육학과 교수는 "보상의 방식이 오직 '등록금 차감' 하나에만 갇혀 있는 장학 체계를 유연하게 바꾸어야 한다"고 말했다.국가장학금의 확대로 대학 무상 교육의 문이 넓어진 것은 분명 긍정적인 복지의 성과다. 그러나 복지 정책이 대학 사회 본연의 가치인 '성취와 학업 독려'를 역차별하는 결과를 낳아서는 안된다. 열심히 노력해 지적 성장을 이뤄낸 학생들의 땀방울이 온전히 존중받을 수 있도록, 성적 장학금을 '교재 구입비'나 '학업 독려금' 등 생활비 지원 형태로 전환해 지급할 수 있도록 교육부와 한국장학재단의 유연한 가이드라인 개정이 시급하다.