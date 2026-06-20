이스라엘-헤즈볼라 전격 휴전 합의했지만...

큰사진보기 ▲19일(현지시간) 레바논 남부 지역에서 이스라엘의 공습에 연기가 치솟는 모습 ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

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이스라엘과 레바논의 친이란 무장 정파 헤즈볼라가 19일(현지시간) 휴전에 합의했고, 오후 4시를 기해 휴전이 공식 발효됐다고 <로이터 통신> 등 주요 매체들이 일제히 보도했다. CNN은 여러 외교 소식통을 인용해 미국, 이란, 카타르가 휴전을 중재했다고 보도했다.이스라엘 주미 대사는 사회관계망을 통해 이를 확인하며 "이스라엘은 즉각적인 휴전을 굳게 지킬 것"이라고 말했다. 또한 "만일 헤즈볼라가 합의를 지키고 공격을 멈추면 (이스라엘도) 침묵할 것"이라며 헤즈볼라의 휴전 준수를 압박했다. 이는 헤즈볼라의 공격이 있으면 언제든 교전이 재개될 수 있음을 강조한 것으로도 볼 수 있다.헤즈볼라 또한 휴전 합의를 확인했다. 헤즈볼라 의원인 이브라힘 알무싸위는 카타르의 <알아라비 TV>를 통해 공개한 성명에서 휴전 합의를 확인했다. 그러나 역시 "이스라엘이 합의를 지키면 우리도 지킬 것이지만 우린 (이스라엘 공격에) 대응할 권리가 있다"며 이스라엘의 공격에는 즉각 대응할 것임을 밝혔다.이전 휴전 합의가 헤즈볼라를 제외하고 이스라엘과 레바논 정부 사이에 이뤄졌던 것과 달리, 이번 합의는 교전 당사자인 이스라엘과 헤즈볼라 사이에서 이뤄졌다는 점에서 당장은 실효성이 있을 것으로 보인다. 그러나 양측이 원해서가 아니라 양해각서에 서명하고 60일 협상에 들어간 미국과 이란의 압박으로 이뤄졌다는 점에서 얼마나 지속될지 의문이 제기되는 것도 사실이다. 휴전 합의 직전까지 양측이 격렬하게 교전 중이었다는 점에서 더욱 그렇다.휴전 직전 이스라엘은 레바논 남부를 맹렬히 공격했다. 이란 보건부는 이로 인해 47명이 사망하고 90명 이상이 부상했다고 밝혔다. 이스라엘군은 헤즈볼라 관련 시설 80곳을 타격했고 수십 명의 헤즈볼라 대원을 사살했다고 밝혔다. 또한 헤즈볼라의 공격으로 레바논 남부에 주둔 중인 이스라엘 군인 4명이 사망했다고 밝혔다.이스라엘과 헤즈볼라의 전격적인 휴전 합의는 18일 이란이 스위스에서 열릴 예정이었던 미국과의 첫 번째 회담을 보이콧한 후 이뤄졌다. 이란의 보이콧으로 스위스로 출발하려던 밴스 부통령을 포함한 미국 대표단은 갑자기 출발을 연기했다. 백악관은 이를 발표하면서 구체적인 이유를 밝히지 않았지만, CNN은 이란이 미국에 양해각서에 명시된 대로 레바논 내 교전 중단을 보장할 것을 요구했다고 보도했다. 다만 한 외교 소식통을 인용해 예정된 스위스 회담이 일시적으로 중단됐다고 보도했다. 백악관 발표가 있기 몇 시간 전 헤즈볼라 연계 레바논 매체는 스위스 회담이 계속되는 이스라엘의 공격 때문에 중단됐다고 보도했다.결국 이번 휴전은 이스라엘의 레바논 공격이 어렵게 도출한 이란과의 휴전과 향후 종전 협상에 걸림돌이 될 것을 우려한 미국의 신속한 중재로 이뤄졌다고 볼 수 있다. 휴전 합의가 미국 정부 관리를 통해 발표됐다는 점이 이를 말해준다. 이는 또한 이스라엘이 미국의 압박으로 마지못해 휴전에 합의했음을 말해준다.휴전 합의 발표 직후 이스라엘군 대변인은 휴전을 인정하면서도 "이스라엘군은 즉각적인 위협을 계속 제거하고 헤즈볼라의 휴전 합의 위반에 대응할 것"이라면서 "이스라엘군은 부름을 받는다면 전투를 계속할 준비가 돼 있다"고 강조했다.이스라엘 국내에서도 미국의 압박으로 발효된 휴전에 대한 불만이 터져 나왔다. 극우 정치인인 이타마르 벤그비르 국가안보장관은 사회관계망을 통해 이스라엘 군인 사망을 언급하며 "레바논은 불타야 한다. 이스라엘 어머니 한 명의 눈물에 대해 레바논 어머니 1,000명의 눈물이 있어야 한다"고 말했다.이에 대해 아바스 아라그치 이란 외무장관은 역시 사회관계망을 통해 벤그비르 장관의 언급은 "학살에 미친 사람의 폭언이 아니라 이스라엘 정부 국가안보장관의 말"이라면서 "이스라엘은 인류를 위협하고 있으며 유일한 관심은 영원한 전쟁"이라고 강하게 비난했다. 그러면서 양해각서에 명시된 내용이 위반되는 건 "미국의 탓이 될 것"이라고 강조했다. 이스라엘이 레바논을 공격하지 못하도록 미국이 통제할 것을 강하게 요구한 것이다.이스라엘은 다시 미국-이란의 종전을 방해하는 걸림돌로 부상했다. 이란의 주장대로 이스라엘을 통제할 책임은 미국에게 있으나 쉬운 일이 아니다. 현재 가장 큰 문제는 미국이 이스라엘과 함께 전쟁을 시작했지만 휴전 합의와 종전 협상에서는 이스라엘을 완전히 배제했다는 점이다. 이로 인해 트럼프 대통령과 함께 이란 공격 계획을 만들고 실행했던 네타냐후 총리는 곤란한 상황을 넘어 이스라엘 국내에서 강한 비난을 받고 있다. 미국은 이에 대한 책임을 인정할 수밖에 없는 상황이다.휴전 합의로 일단 급한 불은 껐지만, 이스라엘과 네타냐후 총리는 이란과의 종전 협상 내내 미국에게 다루기 힘든 골칫거리가 될 가능성이 크다. 이는 종전 협상에서 미국이 이란과 함께 이스라엘도 상대해야 하는 버거운 상황에 직면할 수 있음을 의미한다.미국이 직면한 가장 큰 어려움은 이스라엘이 헤즈볼라 공격을 포기할 생각이 없고 레바논 남부에서 이스라엘군을 철수할 생각도 없다는 점이다. 휴전 합의 이전에도 이스라엘은 현재 점령하고 있는 레바논 남부에서 군을 철수시킬 의도가 없고 헤즈볼라와의 교전은 이란 전쟁과 무관하다고 주장했다.이스라엘이 레바논 남부에서 철수하지 않는다면 이스라엘과 헤즈볼라 간 교전은 계속될 수밖에 없다. 이는 양측이 이전처럼 휴전을 위반할 가능성이 높음을 의미한다. 양측은 2024년 11월 휴전에 합의한 후에도 교전을 계속했다. 특히 이스라엘은 거의 매일 휴전을 위반하고 헤즈볼라를 공격했다. 현재는 이스라엘이 레바논 남부를 점령하고 주민들을 모두 내쫓은 상황으로, 이전 휴전 때보다 심각하다. 이는 헤즈볼라 입장에서 이스라엘군을 내쫓는 전투를 계속할 수밖에 없는 상황임을 의미한다. 이스라엘군의 레바논 철수 없이는 휴전이 사실상 효력을 발휘할 수 없는 상황임에도, 미국은 당장 눈앞의 불을 끄기 위해 이스라엘에 교전 중단만 요구하고 있다.미국은 레바논 전쟁이 이란과의 종전에 걸림돌이 되는 것을 피하려고 레바논 전쟁을 이란 전쟁과 분리시키기 위해 노력했다. 미국에서 이스라엘과 레바논 정부 간 협상을 네 차례나 중재하며 휴전 합의를 도출해냈다. 그러나 헤즈볼라가 빠진, 나아가 헤즈볼라에 대한 압박이 담긴 휴전 합의는 무용지물이었다. 특히 미국과의 양해각서에 이스라엘의 공격 중단까지 넣은 이란을 막을 수는 없었다. 이는 레바논 전쟁을 분리시키려는 미국의 노력이 실패로 돌아갔음을 의미한다.이번 휴전은 미국과 이란의 압력으로 이뤄졌지만 이스라엘과 헤즈볼라가 합의했다는 점에서 의미가 있다. 그러나 미국이 이스라엘의 레바논 점령을 용인하는 한 휴전은 불안할 수밖에 없다. 이란 또한 이스라엘군의 철수가 없는 한 헤즈볼라의 정당한 저항을 막을 수도, 막을 생각도 없을 것이다.가장 큰 문제는 이스라엘이 레바논에서 군을 철수시킬 생각이 전혀 없다는 점이다. 특히 미국과 이란의 양해각서 서명으로 정치적 치명상을 입은 네타냐후 총리가 레바논 철수까지 감행하지는 않을 것이다. 이런 상황은 앞으로 미국-이란 협상에서 이스라엘이 불확실성을 높이는 중요한 변수가 될 수 있음을 의미한다.