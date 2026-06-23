나무 대신 비닐 태워 만드는 두부... 인도네시아 활동가의 걱정

큰사진보기 ▲인도네시아 선별장(MRF) 분류 작업 현장선별장 노동자들이 오가닉(organic) 쓰레기와 논오가닉(inorganic) 쓰레기를 손으로 직접 분류하고 있다. ⓒ 알맹상점 관련사진보기

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큰사진보기 ▲인도네시아의 한 두부공장장작과 비닐 쓰레기를 연료로 태워 두부를 만들고 있다. ⓒ 알맹상점 관련사진보기

"이 두부 공장들은 이미 2019년에 한 차례 크게 논란이 된 적이 있어요. 콩을 삶아 두부를 만들려면 나무를 때야 하는데, 나무 값이 너무 비싸졌거든요. 그런데 선진국에서 밀려 들어온 수입 플라스틱 쓰레기는 구하기 쉽고 나무보다 훨씬 저렴했죠. 그걸 태워서 두부를 만드는 데 쓰는 거예요."

"사람들이 이 두부를 먹고 있으니 정말 위험한 일이죠. 안타깝게도 이 행위는 지금까지도 계속되고 있고, 그게 제가 오늘 이 자리에 서 있는 이유예요."

큰사진보기 ▲인도네시아의 한 마을 선별장(MRF)쓰레기 선별 노동자들이 보호장구를 착용하지 않을 채 선별 작업중이다. 바로 옆 소각장에서는 정화 장치 없이 쓰레기가 태워져 검은 연기가 뿜어져 나오고 있다. ⓒ 알맹상점 관련사진보기

큰사진보기 ▲여전히 발견되는 수입 쓰레기수입 쓰레기 투기 부지에서 호주산 과자 봉지를 발견했다. ⓒ 알맹상점 관련사진보기

큰사진보기 ▲'사쉐 사용을 중단하라' 캠페인에코톤(ECOTON)과 인도네시아 환경 단체들은 자카르타 무아라 앙케 강과 풀라우 G 일대에서 '브랜드 오딧(Brand Audit)'을 통해 일회용 사쉐 쓰레기 제조사를 조사하여 유니레버(Unilever)가 압도적인 1위 오염 기업임을 밝혀냈다. 이번 조사는 대형 생활용품 기업들에 사쉐 생산 중단을 촉구하는 'Quit Sachet' 캠페인의 일환으로, 환경 생태계를 위협하는 재활용 불가능한 필름 포장재 문제를 폭로하고 있다. ⓒ 에코톤(ECOTON) 관련사진보기

* 이 프로젝트는 주최 환경재단, 후원 현대자동차, 지원 사회복지공동모금회의 [그린아시아 글로벌 리더십 지원사업 2기]로 진행됩니다.

지난 5월 중순 인도네시아 동자바, 한 마을 어귀의 컴포스트(Compost) 앞에서였다. 음식물쓰레기 특유의 시큼한 냄새를 각오하고 다가갔는데, 분해되다 만 음식 조각 사이로 옅은 김만 올라올 뿐이었다. 며칠 뒤, 우리는 같은 동자바의 한 두부 공장 앞에 서 있었다. 내리자 마자 눈이 먼저 매웠다. 검은 연기가 공장 담장을 넘어 마을 전체를 뒤덮고 있었다. 그리고 그 연기의 정체를 알게 됐을 때, 우리는 이 두 풍경이 사실 하나로 이어진 이야기라는 걸 깨달았다.인도네시아에서 쓰레기를 나누는 가장 중요한 기준은 재질이 아니라 '썩느냐 썩지 않느냐'였다. 오가닉(organic)과 논오가닉(inorganic). 우리에게 익숙한 종이·플라스틱·유리·캔의 세세한 구분은 그다음 문제였다.한 선별장(MRF)에서 4년째 일하고 있다는 우마미(Umami)는 이 비율을 숫자로 알려주었다. "현지 주민들이 요리를 즐겨 하기 때문에 오가닉 쓰레기가 약 60%로 가장 많습니다. 플라스틱 쓰레기는 약 30% 정도 차지하고, 그중 실제 재활용이 가능한 쓰레기는 15~20% 수준입니다."이상하게 들릴 수 있지만, 이 구분에는 나름의 합리성이 있었다. 직접 요리하는 식문화, 주위에 흔한 바나나잎처럼 넓은 잎을 그릇이나 포장재로 자연스럽게 써온 생활 방식 덕분에 발생하는 쓰레기의 절반 이상이 처음부터 유기물이었다. 그리고 그 유기물을 처리하는 방식이 한국과는 결정적으로 달랐다. 한국에서는 음식물쓰레기 냄새와 부피를 줄이려고 일부러 찌고 말리는 가전제품까지 따로 사들이는데, 이곳은 넓은 땅과 적도의 더위와 습기가 그 일을 무료로, 훨씬 빠르게 대신하고 있었다.우리가 둘러본 선별장과 학교에서는 완성된 퇴비를 판매해 운영 자금으로 썼다. 한 에코스쿨은 낙엽과 섞어 만든 퇴비를 교내 화단을 가꾸는 데 다시 사용한다. "퇴비를 만들어 팔기도 하고, 주민들에게 쓰레기를 수거해 주면서 받는 수거 수수료도 있습니다." 우마미의 말처럼, 쓰레기였던 것이 별다른 설비 없이 눈앞에서 순환하는 모습을 보며 여러가지 생각이 들었다.문제는 그 다음이었다. 퇴비함 너머로 시선을 옮기면 전혀 다른 풍경이 펼쳐졌다. 마을 안에 위치한 한 두부 공장. 이동 차량에서 내리자 매캐한 냄새가 코를 찔렀다. 나무 장작과 함께 비닐 쓰레기가 타고 있었다. 나무는 불씨를 유지하는 용도로, 비닐은 화력을 높이는 용도였다. 정화 장치는 어디에도 없었다.현장에 함께 있던 청년 활동가 니나(Nina)는 이 공장이 처음이 아니라고 했다.대기 오염은 물론, 두부 자체가 유독 화학물질에 오염된다고 했다.사실 한국에서도 분리배출된 비닐의 상당수는 '태워서 열을 얻는' 고형연료로 쓰인다. 하지만 차이는 그 다음이었다. 한국에서 에너지로 쓰이는 비닐은 유해가스를 걸러내는 필터를 거치지만, 이 두부 공장의 가마솥 아래에는 그 어떤 필터도 장치도 없었다. 비닐이 타며 생기는 연기가 거를 곳 하나 없이 그대로 옆집 마당과 골목으로 흘러들고 있었다비닐과 플라스틱 같은 논오가닉 쓰레기는 선별장으로 가면 그나마 다행이었다. 선별장은 마을 자체적으로 설치를 해야하다 보니, 인도네시아 전역의 선별장(MRF) 보급률은 대략 30% 안팎에 그친다고 했다. 심지어 MRF가 운영되는 마을에서도 2000가구 중 600가구만이 다달이 수수료를 지불하고 쓰레기 수거시스템을 이용하고 있다. 한 달 사용료는 우리 돈으로 몇 천 원 수준이었는데, 그조차 부담스러워하거나 필요를 못 느끼는 주민들이 더 많았다.가입하지 않은 가구의 쓰레기는 수거되지 않는다. 각 가정에서 무단으로 태우거나, 인근 강에 던지는 수밖에 없다. 선별장이 있다고 사정이 훨씬 낫지도 않았다. 우마미에게 앞으로 바라는 점을 묻자 이런 답이 돌아왔다. "급여가 올랐으면 좋겠어요. 그리고 주민들이 쓰레기를 버릴 때 지금보다 조금만 더 깨끗하게 분리해서 버려주었으면 좋겠습니다." 소박한 바람이었지만, 그 안에는 시스템이 감당하지 못하는 부담이 결국 사람에게 돌아간다는 사실이 담겨 있었다.한 선별장에서는 논오가닉 쓰레기를 태우는 매캐한 연기 옆에서 선별 노동자들은 매일 일하고 있었다. 선별장과 두부공장 인근에는 논밭이 있고, 거리를 오가며 무언가를 쪼아 먹는 닭들도 함께였다. 이 연기가 공장 담장 안에서 또는 국경 안에서 끝나는 문제가 아닐 수도 있겠다는 생각이 들었다.며칠을 돌아보며 내내 마음에 걸렸던 건, 인도네시아가 유기물 하나는 우리나라보다 잘 처리하고 있지만, 나머지를 다룰 곳이 마땅치 않다는 쪽이었다. 비닐도, 종이도, 유리도 재질마다 체계만 잘 갖춰지면 모두 잘 재활용이 되는 쓰레기들이다. 하지만 앞서 우마미가 말했듯, 선별장에 들어오는 논오가닉 쓰레기 중 실제로 값을 받고 재활용되는 건 15~20%뿐이었다. 나머지는 멀쩡한 채로 묻히거나 노천에서 태워지고 강물에 버려진다.현지 활동가 다루(Daru)는 막대한 비용이 드는 소각장보다는, 차라리 유기물을 더 적극적으로 퇴비화하는 쪽이 지금 형편엔 현실적이라고 했다. 일리 있는 말이었지만, 듣고 나서도 마음 한구석이 편치 않았다. 그 말은 '논오가닉 쓰레기 문제는 나중에 생각하자'는 말로도 들렸기 때문이다.며칠 둘러본 게 전부인 내가 그들의 사정을 다 알지도 못하면서 이렇게 단정해도 되는 걸까 싶었지만 한 가지 질문은 떠나지 않았다. 논오가닉 쓰레기를 처리하기 어렵다면, 애초에 논오가닉 쓰레기 자체를 줄이는 편이 더 급할수도 있겠다. 에코톤은 'Behind the Sachet!' — 작은 소포장 제품의 이면을 보라는 슬로건을 걸고 있었다. 작은 단위의 화장품 샘플 봉지 하나, 세제 봉지 하나가 결국 누군가의 마당에서 타고 있다는 걸 본 뒤라, 캠페인 구호가 예사롭게 읽히지 않았다.분리배출을 잘하자는 캠페인보다 애초에 그런 포장을 덜 사고 덜 만들자는 캠페인이 더 필요한 건 아닐지 — 며칠의 방문으로 답할 수 있는 질문은 아니었다. 다만 그 끝에 자꾸 떠오른 건, 이곳에서 매일 비닐을 태운 연기를 마시며 사는 사람들의 얼굴이었다.다음 이야기는 조금 엉뚱한 질문에서 시작한다. 인도네시아 사람들은 왜 기저귀를 강물에 버릴까?