낚시 초보 부읍장의 100만 원 상금, 대산읍 '사랑의 밥상' 됐다

큰사진보기 ▲박종선 대산읍행정복지센터 부읍장이 삼길포 선상낚시대회 2위 상금 100만 원을 대산읍 사랑의 점심나누기 사업에 기탁한 뒤, 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 최미향 관련사진보기

큰사진보기 ▲박종선 대산읍 부읍장 ⓒ 박종선 관련사진보기

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"초보자의 행운이었죠."

큰사진보기 ▲취약계층 생필품 꾸러미 지원 현장 ⓒ 최미향 관련사진보기

"또 이렇게 기부도 할 수 있으면 좋겠습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

19일 대산읍의 한 행사장에는 라면과 김, 국수, 통조림, 세제, 바디워시 등이 차곡차곡 쌓였다. 화이트보드에는 이날 취약계층 가정에 전달될 생필품 꾸러미 품목이 손글씨로 적혀 있었다. 봉사자들은 물품을 확인하고, 나누고, 다시 묶느라 분주했다.이날 대산읍자원봉사협의회(회장 김기진)가 취약계층 생필품 꾸러미 지원 행사를 진행하던 자리에는 또 하나의 나눔이 더해졌다. 낚시대회에서 받은 상금을 지역 이웃을 위해 내놓은 기탁식이었다. 주인공은 충남 서산시 대산읍행정복지센터(읍장 한상호) 박종선 부읍장이다.박 부읍장은 최근 열린 'HD현대오일뱅크와 함께하는 삼길포 선상낚시대회'에 참가해 2위에 올랐다. 상금은 100만 원. 그러나 그는 이 상금을 개인적인 기쁨으로만 남겨두지 않았다. 제세공과금을 제하면 실제 수령액은 100만 원이 되지 않았지만, 모자란 금액을 사비로 보태 100만 원을 맞춘 뒤 대산읍자원봉사협의회 '사랑의 점심 나누기' 사업에 기탁했다.뜻밖의 입상이 더 눈길을 끈 이유는 그가 낚시 경력이 오래된 사람이 아니기 때문이다.박 부읍장은 "선상낚시는 이번이 두 번째였다"며 웃었다. 전국에서 모인 참가자 300여 명이 함께한 대회에서 그는 53cm급 우럭을 낚아 2위에 올랐다. 1등 상금은 200만 원, 2등 상금은 100만 원이었다.그는 대수롭지 않게 말했지만, 상금의 쓰임새는 이미 정해져 있었다.박 부읍장은 기부를 결심한 이유에 대해 "평소 대산읍자원봉사협의회가 수요일에는 점심나누기, 목요일에 진행되는 밑반찬 봉사하는 모습을 가까이서 봐왔다"라며 "어려운 분들에게 맛있는 음식을 지원하는 데 조금이라도 도움이 되고 싶었다"고 밝혔다.대산읍자원봉사협의회가 진행하는 '사랑의 점심 나누기'는 현재 136회 진행 중에 있으며, 지역의 어려운 이웃을 위한 무료급식 나눔 활동이다. 박 부읍장의 기탁금은 이웃들의 식사를 챙기는 데 쓰일 예정이다.이날 같은 장소에서는 취약계층 생필품 꾸러미 지원 행사도 함께 열렸다. 행사장에는 광천김, 국수, 참그린 세제, 우거지갈비탕, 도가니탕, 황도통조림, 홈키파, 컵라면, 쌀과자, 참두유 등 식료품과 생필품이 준비됐다. 지역 봉사자들은 물품을 정리하고 꾸러미를 꾸리며 취약계층 208가정에 전달할 준비를 이어갔다.김기진 회장은 "이번 꾸러미 지원 사업은 지역의 기업과 봉사단체의 참여로 이어지고 있다"며 "꾸러미 하나당 약 6만 원 상당의 물품이 들어간다. 이 물품은 어려운 이웃들에게 실질적인 도움이 될 것"이라고 설명했다.행사장에서는 박 부읍장의 기부 사실이 소개되자 봉사자들의 박수가 이어졌다. 누군가에게는 운 좋게 받은 상금일 수 있지만, 이날 현장에서는 이웃의 한 끼를 챙기는 따뜻한 마음으로 전해졌다.박 부읍장은 앞으로도 기회가 된다면 낚시대회에 다시 참가하고 싶다고 했다. 이유도 소박했다.큰 결심보다 오래 남는 것은 때로 이런 작은 실천이다. 생애 두 번째 낚시에서 찾아온 뜻밖의 행운은 한 사람의 기쁨으로 끝나지 않았다. 박 부읍장은 그 상금을 지역 이웃과 나누며, 나눔이란 결국 가까운 곳에서 보고 느낀 마음을 행동으로 옮기는 일임을 보여줬다.