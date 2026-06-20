황재욱 "죽전 물류부지·차량기지 시민 품으로"

큰사진보기 ▲3선에 오른 황재욱 의원이 의장 출마에 대한 입장과 이후 의정활동 방향에 대해 밝히고 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

6·3 지방선거에서 용인시의원 카선거구, 죽전1·2·3동·보정동·상현2동에서 당선되며 3선 고지에 오른 더불어민주당 황재욱 당선자는 "현장을 누비며 시민과 소통하고 민원 해결에 앞장서 온 8년을 주민들이 평가해 준 결과"라며 당선 소감을 밝혔다.11일 <용인시민신문> 기자와 만난 황 의원은 "다시 봉사할 기회를 주신 지역 주민들에게 진심으로 감사드린다"며 "보다 나은 미래를 만드는 데 항상 현장에서 답을 찾겠다"고 각오를 전했다.황 의원이 공들여 온 현안은 죽전동 물류창고 부지와 보정동 차량기지 이전 문제다. 황 의원은 "5분 자유발언을 통해 시장에게 죽전 물류부지 활용 방안을 질의했지만 사유지라는 이유로 답변이 시원치 않았다"며 "시민과의 약속인 만큼 아쉬움이 크다"고 전했다. 이어 "10대 의회가 개원하면 집행부와 협의해 다시 추진하겠다"고 밝혔다. 보정동 차량기지 이전에 대해서도 쉬운 문제는 아니지만 시민 숙원사업인 만큼 계속 추진하겠다는 의지를 보였다.7월 1일 개원하는 10대 용인특례시의회 전반기 의장 출마에 대한 입장도 밝혔다. 황 의원은 "의장에 출마할 생각을 하고 있다"고 밝혔다. 이어 "의장이든 의원이든 한 사람의 의원일 뿐"이라면서도 "8년간 의회 운영에서 느낀 아쉬움을 하나씩 풀어가겠다"고 밝혀 의장 도전에 대한 의지를 강조했다.황 의원은 특히 "9대 의회에서 의원 간 갈등이 많았던 만큼 협의하고 협심하는 원만한 의회를 이끌고 싶다"는 포부도 전했다.집행부와의 관계에 대해서는 견제와 감시 기능을 강조했다. 황 의원은 "시민 세금이 쓰이는 만큼 예산 심의 때 더 적극적으로 들여다보겠다"며 "용인시 가용예산은 수년째 비슷한데 돈의 흐름이 한쪽으로 치우쳐 있다고 생각해 이를 바로잡겠다"고 밝혔다.지방의회의 독립성에 대해서는 재정 권한을 강조했다. 황재욱 의원은 "지방의회는 예산 심의권은 있지만 편성권은 1%도 없다"며 "총예산 대비 일정 비율을 의회가 편성할 수 있도록 지방자치법 개정에 앞장서겠다"고 말했다. 그는 끝으로 "임기가 끝나고 시민으로 돌아갔을 때 열심히 일했던 시의원으로 기억되고 싶다"고 덧붙였다.