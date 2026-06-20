갑자기 훌쩍 큰 우리 아이, 이것 한번 의심해봐야 합니다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

얼마 전까지만 해도 넉넉했던 아이의 옷이 어느새 짧아지고, 새로 산 신발도 금세 작아졌다고 느낄 때가 있다. 어제보다 훌쩍 큰 듯한 모습에 반가운 마음이 먼저 들기도 한다. 하지만 성장 속도가 또래보다 지나치게 빠르거나, 평소의 성장 흐름에서 벗어날 정도라면 한 번쯤 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다. 특히 2차 성징이 이른 시기에 나타난다면 성조숙증을 의심해 봐야 한다.성조숙증은 또래보다 사춘기가 일찍 시작되는 상태를 말한다. 의학적으로 여아는 만 8세 이전에 가슴 발달이 시작되거나, 남아는 만 9세 이전에 고환이 커지는 등 2차 성징이 나타나는 경우를 가리킨다. 국내 진료 환자는 꾸준히 늘고 있다. 건강보험공단 통계에 따르면, 국내 성조숙증 진료 인원은 2020년 17만 2천여 명에서 2024년 22만 5천여 명으로 4년 새 약 30.4% 증가했다.단순히 성장 시기의 차이만 보인다면 치료가 필요하지 않지만, 성호르몬이 일찍 분비되면서 사춘기의 진행 속도가 빨라지면 키 성장과 함께 뼈의 성숙(골연령)도 함께 빨라진다. 처음에는 또래보다 커 보이더라도 성장판이 일찍 닫히면서, 결과적으로 최종 성인 키가 기대했던 성장 범위보다 작아질 가능성이 있다. 빨리 큰다는 점만 보고 안심하기보다 성장 속도와 골연령을 함께 살펴야 하는 이유다.성조숙증의 원인은 대부분 밝혀지지 않았다. 성조숙증 여아의 90~95%, 남아의 50% 정도는 특별한 원인을 찾을 수 없는 특발성 성조숙증으로 분류되며, 이는 유전적 인자 또는 비만‧환경호르몬‧스트레스 등 환경적 요인에 의한 것으로 추정된다. 성조숙증의 원인으로 사춘기를 조절하는 뇌의 기질적 병변이 있는 경우, 종류에 따라서는 수술적인 치료가 필요할 수 있다. 신경학적 증상 및 징후가 동반되거나 너무 어린 나이에 성조숙증이 진단되는 경우에는 뇌하수체 MRI 검사가 필요하다.이 중 소아비만은 성조숙증의 주요 위험요인 중 하나이며, 체질량지수가 같은 연령, 같은 성별 기준 85백분위수 이상인 과체중 단계부터는 성조숙증뿐만 아니라 혈당, 콜레스테롤의 변화와 고혈압, 대사성간질환 등 다양한 질병의 위험도가 높아진다. 균형 잡힌 식사, 충분한 수면, 규칙적인 신체활동으로 성장 시기에 맞는 건강 체중을 유지하는 것이 중요하다.진단을 위해서는 손목 X선으로 골연령을 확인하고, 혈액검사와 성선자극호르몬 방출호르몬(GnRH) 자극 검사 등을 시행한다. 사춘기가 조금 일찍 시작되더라도 무조건 치료를 하는 것은 오히려 악영향을 미칠 수 있다. 사춘기가 일찍 시작되고 진행 속도도 빨라 치료가 필요하다고 판단되면 사춘기 진행을 늦추는 주사 치료를 진행한다. 치료 기간은 진단된 시기와 환자의 골연령에 따라 달라지며, 치료제는 4주, 3개월, 6개월 간격으로 주사할 수 있어 개별화된 치료적 접근이 필요하다.모든 환자에서 치료가 최종 성인 키 손실을 완전히 막아주는 것은 아니며, 효과 역시 개인에 따라 차이가 있다. 따라서 약물치료 여부와 시점은 골연령, 사춘기 진행 속도, 가족력 등을 종합해 전문의와 함께 결정하는 것이 바람직하다.사춘기는 또래의 시선과 자기 외모에 민감해지는 시기이기도 하다. 체중, 체형, 발달 속도가 급격히 변화하는 가운데, 또래와의 차이, 스스로의 변화에 대한 수용과 적응에 개인차가 있어 스트레스가 높아지기 쉽다. 또 외형의 빠른 성숙과 정신적 발달 사이의 격차로 인해 외부의 부적절한 접근이나 여러 범죄 위험에 노출될 가능성이 있어 가정 안에서도 세심한 주의가 필요하다.아이의 성장을 평가하는 가장 좋은 기준은 '또래의 평균'이 아니라 아이 '본인의 성장곡선'이다. 키나 체중 같은 한두 가지 수치에 매몰되기보다, 아이가 자신만의 속도로 건강하게 자라고 있는지를 함께 살피는 관점이 필요하다. 가정에서는 질병관리청에서 제공하는 '성장상태 측정계산기'를 활용해 아이의 키‧체중 백분위수를 간단히 확인해볼 수 있다. 방학을 앞둔 지금, 신체 변화와 성장 흐름을 한 번 점검해보고, 사춘기 징후가 또래보다 빠르게 나타난다면 소아청소년과 전문의의 진료를 받기를 권한다.