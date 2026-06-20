반도체 공식 '4+4=12'이 성립하려면

큰사진보기 ▲이상일 용인시장 ⓒ 용인시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲임영조 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

3일 치러진 용인시장 선거에서 이상일 현 시장이 재선에 성공했습니다. 용인에서 재선 시장이 쉽게 나오지 않았다는 점을 생각하면 이번 결과가 갖는 의미는 작지 않습니다. 그만큼 용인 정치 지형은 유동적이었고, 유권자의 판단은 냉정했습니다. 정당의 색깔이나 후보의 이름값만으로 표심을 붙잡기 어려운 곳이 용인이었습니다.용인 유권자는 현실에서 필요한 정치인을 고르는 데 주저함이 없었습니다. 마음에 들지 않으면 언제든 표심을 돌렸고, 정당의 계산법과 유권자의 속내가 어긋나면 선거 결과는 달라졌습니다. 그러니 용인에서 정치하는 일은 절대 쉽지 않습니다. 그런 지역에서 재선 시장이 나왔다는 것은 단순히 한 후보가 한 번 더 선택받았다는 뜻을 넘어섭니다. 시민이 일정 부분 시정의 연속성을 선택했다는 의미로 읽을 수 있습니다.이번 시장 선거의 당선 키워드를 묻자 적지 않은 시민이 반도체를 말했습니다. <용인시민신문> 독자위원회 역시 이 부분에 대해 언급하기도 했습니다. 따지고 보면 반도체 이슈는 이미 오래전부터 용인이 움켜쥔 복주머니처럼 여겨졌습니다. 굳이 선거를 앞두고 새삼스러운 관심사가 될지 싶기도 했습니다. 그러나 여기에 '다른 지역 이전'이라는 화로가 붙자 상황은 달라졌습니다. 반도체는 선거판에서 활화산처럼 타올랐습니다.그만큼 시민에게 반도체는 먼 산업 용어만은 아니었습니다. 처인구 어딘가에 조성되는 대규모 산업단지의 이름으로만 남아 있지 않았습니다. 시민들은 반도체를 용인의 미래 먹거리로 봤고, 도시의 위상과 일자리, 교통과 주거, 지역경제 전반을 바꿀 수 있는 핵심 변수로 받아들였습니다. 선거에서 반도체가 강한 힘을 발휘한 이유도 여기에 있습니다.반도체가 만드는 이익이 용인의 일부 지역과 일부 기업, 일부 계층에만 머물러서는 안 됩니다. 처인구에는 기반시설과 생활 인프라가 함께 들어서야 하고, 기흥구와 수지구에는 교통과 주거, 교육과 생활권 변화에 대한 설명이 뒤따라야 합니다. 반도체가 처인의 일만도 아니고, 기업의 일만도 아닙니다. 110만 용인시민 모두의 도시계획이자 생활계획이어야 합니다.재선 시장에게 주어진 과제는 분명합니다. 반도체를 지키는 것만큼 반도체를 나누는 일도 중요합니다. 여기서 나눈다는 것은 단순히 예산을 배분한다는 뜻이 아닙니다. 기회를 나누고, 정보를 나누고, 부담을 나누고, 성과를 나누는 일입니다. 시민이 반도체 도시 용인의 주인이라는 감각을 가질 수 있어야 합니다.반도체 도시가 되겠다는 구호는 쉽습니다. 그러나 반도체 도시답게 살아가는 일은 어렵습니다. 전력과 용수, 교통과 환경, 노동과 주거, 교육과 인재 양성까지 어느 하나 간단한 문제가 없습니다. 특히 대규모 개발은 기대만큼 우려도 큽니다. 땅값 상승과 원주민 삶의 변화, 교통 혼잡, 환경 부담, 지역 간 불균형은 시민이 실제로 마주할 수 있는 문제입니다. 행정은 이를 외면해서는 안 됩니다.이상일 시장의 재선은 반도체 정책에 대한 시민의 기대가 반영된 결과로 볼 수 있습니다. 그러나 기대는 곧 위임이자 감시입니다. 시민은 한 번 더 맡겼지만, 무조건 맡긴 것은 아닙니다. 반도체를 내세운 만큼 더 분명한 성과를 요구할 것입니다. 선거 때의 반도체가 표를 얻는 언어였다면, 임기 중의 반도체는 생활을 바꾸는 행정이어야 합니다.앞으로 4년 동안 반도체는 용인에서 떼어놓을 수 없는 단어가 될 것입니다. 시정의 중심에도, 시민의 관심에도 계속 놓일 것입니다. 그렇다면 이제 필요한 것은 더 큰 구호가 아니라 더 촘촘한 실행입니다. 반도체가 용인의 미래라는 말에 동의하는 시민은 많습니다. 그러나 그 미래가 내 삶과 어떤 관계가 있는지 알고 싶은 시민도 많습니다.반도체 공식 '4+4=12'가 성립하려면 초선 4년의 성과와 재선 4년의 실행이 다음 세대의 4년으로 이어져야 합니다. 산단은 조성되고, 기업은 들어오고, 도시는 커지는데 시민의 삶이 제자리라면 그 공식은 틀린 공식입니다. 반대로 산업의 성과가 일자리와 교통, 교육과 문화, 지역경제와 시민 자부심으로 이어진다면 그 공식은 비로소 맞는 공식이 됩니다.시민은 이미 선택했습니다. 이제 답할 차례는 시장과 용인시 행정입니다. 반도체가 선거에서 이긴 단어를 넘어 시민의 삶을 바꾸는 언어가 되기를 바랍니다. 그때 비로소 4+4는 8을 넘어 12가 될 수 있습니다.