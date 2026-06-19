사북항쟁 주역이 국가에 남긴 소원... "여생 다하기 전에 사과 있기를"

큰사진보기 ▲1980년 강원도 정선군 사북에서 동원탄좌 노동항쟁을 이끌었던 이원갑 사북민주항쟁동지회 명예회장이 19일 오후 서울 용산구 롯데시네마 용산에서 열린 제22회 박종철 인권상 시상식에서 박종철 인권상을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"이 여생을 다하기 전에 국가의 사과와 명예 회복이 이뤄져 피해자들의 아픔이 거둬지길 기대합니다."

큰사진보기 ▲1980년 강원도 정선군 사북에서 동원탄좌 노동항쟁을 이끌었던 이원갑 사북민주항쟁동지회 명예회장이 19일 오후 서울 용산구 롯데시네마 용산에서 열린 제22회 박종철 인권상 시상식에서 박종철 인권상 심사위원장인 한상희 건국대 법학전문대학원 교수로부터 상을 수상하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲박종철 인권상 수상한 이원갑 사북항쟁 명예회장 유성호 관련영상보기

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큰사진보기 ▲19일 오후 서울 용산구 롯데시네마 용산에서 열린 제22회 박종철 인권상 시상식에서 참석자들이 국가폭력으로 희생된 분들을 기리며 묵념하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲1980년 강원도 정선군 사북에서 동원탄좌 노동항쟁을 이끌었던 이원갑 사북민주항쟁동지회 명예회장이 19일 오후 서울 용산구 롯데시네마 용산에서 열린 제22회 박종철 인권상 시상식에서 참석자로부터 축하 꽃다발을 받고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲1980년 강원도 정선군 사북에서 동원탄좌 노동항쟁을 이끌었던 이원갑 사북민주항쟁동지회 명예회장이 19일 오후 서울 용산구 롯데시네마 용산에서 열린 제22회 박종철 인권상 시상식에서 박종철 인권상을 수상한 뒤 황인호 사북민주항쟁동지회 회장과 유가족으로부터 축하를 받고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲1980년 강원도 정선군 사북에서 동원탄좌 노동항쟁을 이끌었던 이원갑 사북민주항쟁동지회 명예회장(가운데)이 19일 오후 서울 용산구 롯데시네마 용산에서 열린 제22회 박종철 인권상 시상식에서 박종철 인권상을 수상한 뒤 <1980사북>을 연출한 박봉남 감독(오른쪽)과 황인욱 정선지역사회연구소 소장과 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲1980년 강원도 정선군 사북에서 동원탄좌 노동항쟁을 이끌었던 이원갑 사북민주항쟁동지회 명예회장이 19일 오후 서울 용산구 롯데시네마 용산에서 열린 제22회 박종철 인권상 시상식에서 박종철 인권상을 수상한 뒤 참석자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲1980년 강원도 정선군 사북에서 동원탄좌 노동항쟁을 이끌었던 이원갑 사북민주항쟁동지회 명예회장이 19일 오후 서울 용산구 롯데시네마 용산에서 열린 제22회 박종철 인권상 시상식에서 박종철 인권상을 수상한 뒤 참석자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

국가 폭력에 맞서 탄광 노동자들의 생존권을 지키기 위해 투쟁해 온 '사북 사람' 이원갑 사북항쟁동지회 명예회장이 남긴 소감이다. 1980년 사북항쟁의 주역인 이 명예회장은 제22회 박종철 인권상 수상자로 선정됐다.이 명예회장은 19일 오후 4시 서울 용산구 롯데시네마 용산에서 열린 시상식에서 "1980년 4월 광부들의 아픈 역사를 잊지 않고 함께해줘서 대단히 감사하다"며 "이 시상식을 계기로 우리가 지금까지 이루지 못했던 고통과 아픔을 치유할 수 있는 기회가 되길 바란다"고 밝혔다.사북항쟁은 1980년 4월 21일 강원도 정선군 사북읍 일대 동원탄좌에서 시작됐던 노동 항쟁이다. 당시 탄광 노동자들은 열악한 노동조건 개선과 어용노조 퇴진을 요구했지만, 신군부는 이들을 대상으로 연행과 고문을 자행했다. 이 명예회장은 당시 동원탄좌 노조 대의원으로 노동 항쟁을 이끌었고 이후 광부들의 명예 회복을 위해 싸웠다. 그는 2005년 민주화운동 관련자로 인정받았고 2015년 재심에서 무죄를 선고받았다.이날 현장에 참석한 한상희 박종철 인권상 심사위원장(건국대 법학전문대학 교수)은 "탄광노동자의 대표로서 쟁의의 평화적 해결을 위해 헌신했고 신군부의 가혹한 폭력이 노동자 항쟁으로 이어지자 계엄군의 투입을 막고 노사정 합의를 끌어내기 위해 전력을 다했다"며 "이후 합수부의 가혹한 고문과 신체장애, 불법 처벌에도 굴하지 않고 항쟁의 동지들을 규합해 진실을 알리고 모두의 명예를 되찾기 위한 장대한 싸움을 이어갔다"고 밝혔다.박 심사위원장은 "1987년 박종철 열사가 겪었던 남영동에서의 고통이 사북의 노동자와 그 가족들의 고통과 맞닿아있음을 기록하겠다"며 "이 명예회장의 수상이 사북항쟁의 완전한 진상규명과 명예회복 그리고 이 땅의 모든 국가폭력 피해자들의 치유와 화해를 향한 큰 걸음이 되길 기원한다"며 선정 이유를 전했다.현장에는 그의 수상을 축하하기 위해 먼 걸음을 달려온 다른 광부 노동자들의 가족이 있었다. 사북항쟁 피해자 고 박노연씨의 자녀인 박은경(50)씨는 <오마이뉴스>에 "이 명예회장의 수상을 축하하고자 KTX를 타고 청주에서 왔다"며 "최근 다큐멘터리 <1980 사북>을 보며 지난 2018년 고문 후유증으로 세상을 떠나신 아버지가 생각나서 가슴이 아팠다"고 말했다.이어 "내 아버지께서 생전 반복하셨던 단어는 '무죄'였다"며 "그만큼 당신의 사연이 세상에 제대로 알려지길 원하셨다. 이번 기회를 통해 이 역사를 잘 알지 못하는 청년 세대까지 전해졌으면 한다"고 덧붙였다.전년도 수상자도 시상식을 찾아 함께 축하했다. 지난 21회 박종철 인권상 수상자인 '광장의시민들'을 대리 수상한 서지원(자원봉사단)씨는 함께 대리수상한 이주리(참여시민)씨 수상소감을 대리 낭독했다. 그는 "이 상에 아직 끝나지 않은 사북의 역사와 그 세월을 견뎌온 모든 분에게 보내는 우리 사회의 감사가 담겼다"며 "광부들의 용기가 있어 사북의 역사가 과거 상처를 넘어 오늘의 민주주의와 인권으로 이어질 수 있다"고 말했다.이 명예회장은 시상식을 앞두고 <오마이뉴스>와 만나 상세한 소회를 전했다. 그는 "일주일 전쯤 수상 소식을 듣고 '내가 이 상을 받아도 될까' 싶었다"며 "나보다 인권을 위해 더 열심히 투쟁해온 분들이 생각났다"고 말했다.이 명예회장은 "이 사건이 일어난 지 올해 46년째이지만, 여전히 국가의 사과가 없다"며 "이제 국가에서 사과를 할 때가 됐다. 사과와 후속 조치가 빨리 이뤄져 피해를 입은 분들께 위로가 됐으면 한다"고 강조했다. 그러면서 "다큐멘터리 <1980 사북>을 보신 관객분들께서 우리 광부들의 삶을 더 많이 이해하실 거라 믿는다"며 "이에 대한 국가의 사과를 받을 수 있도록 함께 해주셨으면 좋겠다"고 당부했다.