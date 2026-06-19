이 대통령 "교황에 내년 방북 추진 요청, 적극 고려 답변 받아"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 G7 참석·유럽 순방 결과 브리핑을 마친 뒤 취재진의 질문을 받고 있다. 2026.6.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 15일(현지시간) 교황청 사도궁에서 레오 14세 교황에게 준비한 선물을 설명하고 있다. 이재명 대통령은 레오 14세을 위해 인간에 대한 연민과 용서, 화해와 공동체의 회복을 상징하는 '하느님의 품' 조각상과 한국 백자의 정갈함과 비움의 미학으로 사제의 청빈과 성찰의 가치를 연상케 하는 백자 다용도 합을 전달했다. 2026.6.15 [바티칸 미디어 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 지난 15일 바티칸 교황청에서 레오 14세 교황과 면담하면서 방북을 요청했다고 밝혔다. 또한 2021년 염수정 서울대교구장 퇴임 이후 국내 교구에 없는 현직 추기경을 임명해 달라는 한국 천주교계의 염원도 전달했다고 했다.이 대통령은 19일 유럽·G7 정상회의 순방 성과 브리핑에서 "교황님께 내년 서울에서 개최되는 세계청년대회를 계기로 방한을 요청드렸다. 방한의 계기에 DMZ(비무장지대) 방문을 포함해서 가급적이면 북한 방문도 추진해 주시도록 요청했다"고 말했다.레오 14세 교황은 긍정적인 답변을 내놨다. 이에 대해 이 대통령은 "교황께서도 (방북을) 적극적으로 고려하고 추진해 보겠다는 말씀을 하셨다"고 전했다. 또한 "현 교황께서도 교황이 되시기 전에 대한민국을 다섯 차례 방문하셨다고 한다, 그리고 DMZ도 방문하셨던 것 같다"라며 "한반도 평화 문제에 대한 관심도 높으시다"고 덧붙였다.국내 교구 현직 추기경 임명에 대해서도 레오 14세 교황은 "각별히 고려하겠다"고 했다.이 대통령은 관련 질문에 "한국의 천주교는 선교사들의 파견 선교를 통해 전래된 것이 아니라 한국 스스로 받아들인 거의 유일한 사례라 로마 교황청 입장에서도 (한국 천주교에) 각별한 관심을 가지고 있다고 본다"면서 이를 전했다.이 대통령은 구체적으로 "본인께서 교황으로 취임한 이래 아직까지 단 한 명의 추기경도 임명하지 않았는데 만약 하게 되면 (한국 현직 추기경 임명 요청) 이 점을 각별히 고려하겠다고 말해주셨다"라며 "한국 천주교에 대한 각별한 애정을 표현하셨다고 생각한다"고 했다.이어 " 제게 검은 시계를 보여주면서 '이게 뭔지 아느냐. 삼성 시계다. 휴대전화도 갤럭시를 쓴다. 자동차도 현대차를 탄다'고 말씀하시더라"라며 "(교황께서) 한국에 대한 각별한 관심이 있는 것 같다"고 덧붙였다.