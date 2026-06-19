"시민 안전 지키는 AI"… 이재준의 수원, '대한민국 AI 혁신 표준' 만든다

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 '2025 수원 AI 거버넌스 포럼'에 참석해 강연을 하고 있다. ⓒ 수원특례시 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원특례시(시장 이재준)가 한국로봇산업진흥원 주관 ‘2026년 AI 로봇 실증사업(서비스 분야)’ 공모에 선정돼 국비 1억 원을 확보했다. 사진은 4족보행 로봇이 모습을 인공지능(AI)으로 만든 이미지. ⓒ 수원시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲수원특례시(시장 이재준)가 국토교통부 ‘2026 거점형 스마트도시 조성사업’ 공모에 선정돼 3년간 국비 최대 160억 원을 지원받는다. 사진은 수원시 거점형 스마트도시 4대 허브존 구성 구상도. ⓒ 수원특례시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장(가운데)이 '2025 수원 AI 거버넌스 포럼' 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 수원특례시 관련사진보기

수원특례시가 인공지능(AI) 자율순찰로봇을 활용한 '시민 안심공원' 조성에 나선다. 단순한 신기술 도입을 넘어 AI를 시민의 일상과 안전, 복지에 접목해 '대한민국 AI 혁신의 새로운 표준'을 만들겠다는 이재준 수원특례시장의 구상이 하나씩 현실화하고 있다는 평가다.수원시는 한국로봇산업진흥원이 주관한 '2026년 AI 로봇 실증사업(서비스 분야)' 공모에 선정돼 국비 1억 원을 확보했다고 19일 밝혔다.수원시는 ㈜이지에이아이, ㈜이롭로보틱스와 컨소시엄을 구성해 '수원시민 안심공원 조성을 위한 AI 자율순찰로봇 도입' 사업으로 공모에 참여했다. 총사업비는 2억 원으로 국비 1억 원, 시비 2,000만 원, 민간부담금 8,000만 원이 투입된다.수원시는 올해 말까지 효원공원에서 4족 보행 기반 AI 자율순찰로봇 1대를 실증 운영할 계획이다.자율순찰로봇은 공원 내 산책로와 광장, 체육시설 주변 등을 이동하며 안전관리 업무를 지원한다. 특히 쓰러짐이나 화재, 폭행·싸움, 시설물 파손 등 각종 이상 상황을 실시간으로 감지하고 현장 안내방송과 관계기관 알림 기능을 통해 신속한 대응을 돕는다.야간 취약시간대와 민원 발생 구역을 중심으로 순찰을 강화해 범죄 예방과 응급상황 대응 체계를 보완하는 역할도 맡게 된다.실증사업 종료 후에도 3년간 효원공원에서 지속 운영할 예정이며, 운영 성과와 시민 체감 효과를 분석해 다른 공원으로 확대 적용하는 방안도 검토하고 있다.이번 사업은 공원 안전 사각지대를 해소하고 시민들의 체감 안전을 높이기 위한 것으로, AI 기술을 행정 현장에 접목해 시민 삶의 질을 높이려는 수원시의 스마트도시 전략과도 맞닿아 있다.실제 이재준 시장은 지난 15일 SNS를 통해 "이제 AI는 일상"이라며 "주차를 돕고, 위험을 먼저 발견하고, 필요한 물건을 배송하며 건강까지 AI가 살피는 시대"라고 강조했다. 이어 "수원은 그 변화를 가장 먼저 구현하는 도시가 될 것"이라며 "AI가 삶에 스며드는 도시, 대한민국 AI의 새로운 표준을 수원이 만들어 가겠다"고 밝혔다.이재준 시장이 제시한 비전은 선언에 그치지 않고 구체적인 정책으로 이어지고 있다.앞서 수원시는 국토교통부의 '2026 거점형 스마트도시 조성사업' 공모에 선정돼 3년간 최대 160억 원의 국비를 지원받게 되면서 앞으로 3년간 대한민국 대표 피지컬AI 거점도시 구축에 나서게 됐다.수원역과 화서동, 행궁동 일원에서는 현대자동차와 기아 등 글로벌 기업들과 협력해 주차·순찰 로봇, 로봇배송, AI 건강케어 등 시민들이 직접 체감할 수 있는 서비스를 선보일 예정이다.또 AI 기반 포트홀 탐지와 화재 탐지·진압 시스템, 광교 산책길 드론배송 등 생활밀착형 서비스도 단계적으로 구축한다는 계획이다.이와 함께 '2026 첨단산업 인재양성 부트캠프', AI 중심대학, 국방 AI 인재양성 사업 등을 통해 기술뿐 아니라 인재 육성까지 병행하며 AI 생태계를 조성한다는 구상이다. 정조대왕 능행차를 모티브로 한 'K-컬처로드'에서는 휴머노이드 로봇 퍼포먼스를 선보이며 AI와 문화가 공존하는 새로운 도시 모델도 제시할 계획이다.이재준 시장이 강조하는 AI 정책의 핵심은 첨단기술 자체가 아니라 시민의 삶이다. AI를 통해 위험을 먼저 발견하고, 안전을 강화하며, 생활의 편의를 높이는 '체감형 혁신'에 방점이 찍혀 있다.효원공원 자율순찰로봇 사업 역시 이러한 철학을 보여주는 사례다. 시민들이 가장 가까이에서 이용하는 공원에서부터 AI 기술을 활용한 안전 서비스를 구현함으로써 기술 혁신을 시민의 일상 속으로 끌어들이겠다는 것이다.수원시 관계자는 "AI 자율순찰로봇 실증 운영으로 공원 내 안전 사각지대를 보완하고 시민이 안심할 수 있는 공원 환경을 조성하겠다"며 "실증 효과를 면밀히 검토해 시민 체감형 안전 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.공원 순찰로봇에서부터 피지컬AI 거점도시 구축까지. AI가 시민의 삶을 지키고 일상을 바꾸는 도시, 그리고 대한민국 AI 혁신의 새로운 표준을 만들겠다는 이재준 시장의 구상이 수원에서 본격적인 모습을 드러내고 있다.