대전시장직 인수위, 시민과 타운홀미팅... "민선9기 시민 목소리 담겠다"

큰사진보기 ▲대전광역시장직 인수위원회는 19일 오후 2시 대전컨벤션센터(DCC) 그랜드볼룸에서 '2026년 시민과 함께 만드는 대전, 타운홀미팅'을 개최했다. ⓒ 허태정 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전광역시장직 인수위원회는 19일 오후 2시 대전컨벤션센터(DCC) 그랜드볼룸에서 '2026년 시민과 함께 만드는 대전, 타운홀미팅'을 개최했다. ⓒ 허태정 관련사진보기

민선9기 대전광역시장직 인수위원회가 시민 300여 명과 함께 대전의 미래 시정 방향을 논의하는 타운홀미팅을 열었다.대전광역시장직 인수위원회는 19일 오후 2시 대전컨벤션센터(DCC) 그랜드볼룸에서 '2026년 시민과 함께 만드는 대전, 타운홀미팅'을 개최했다.이번 타운홀미팅은 '모두 잘사는 대전, 온통 행복한 시민'이라는 민선9기 시정 모토 아래, 경제·복지·문화 등 각계각층 시민과 5개 구 주민대표 등 300여 명이 참석한 가운데 인수위와 시민이 직접 대면해 대전의 미래를 논의하는 쌍방향 소통의 장으로 마련됐다.행사는 박정현 인수위원장의 개회 인사로 시작됐다. 이어 허태정 대전시장 당선인이 직접 무대에 올라 민선9기 시정 운영 방향과 비전을 설명하고, 시민 참여 기반의 행정을 강조했다.이후 진행된 원탁토론에서는 참가자들이 30개 테이블로 나뉘어 '민선9기 대전시정에 기대하는 것'과 '민선9기 가장 먼저 추진해야 할 정책은?'을 주제로 의견을 나눴다.토론의 효율성을 높이기 위해 각 테이블에는 전문 퍼실리테이터가 배치됐다. 참가자들은 메모지에 자신의 의견을 적어 분류하고, 실시간 소통 앱과 의견 시각화 시스템을 활용해 현장의 다양한 아이디어를 모았다.원탁토론이 끝난 뒤에는 선정된 3~4개 테이블의 시민 대표들이 직접 토론 결과를 발표했다.시민들은 소상공인 지원과 대전역 상권 활성화 등 민생경제 회복 방안, 출산 지원과 돌봄시설 확충 등 촘촘한 복지도시 조성 방안 등을 제안했다. 이와 함께 0시 축제 폐지와 관련한 의견도 제시됐다.행사 마지막에는 참가자 전원이 '대전의 미래를 위한 한마디'를 적은 손 현수막을 함께 들어 올리는 시민참여 퍼포먼스를 진행했다. 참석자들은 대전의 새로운 도약을 다짐하며 기념촬영도 함께했다.허태정 당선인은 "이번 타운홀미팅은 시민의 생생한 목소리를 민선9기 정책에 담아내기 위한 첫걸음"이라며 "현장에서 제안된 소중한 의견들은 향후 대전시정의 핵심 정책을 검토하고 수립하는 과정에서 핵심 자료로 적극 활용할 것"이라고 말했다.타운홀미팅을 주최한 박정현 인수위원장은 "대전시의 발전을 위한 다양한 의견이 공약으로 이행되는지 여부에 대해 개별 메시지 등을 통해 알려드릴 수 있도록 하겠다"며 "민선9기 출항을 앞두고 여러분들과 함께 준비를 하게 돼 무척 영광이고 가슴이 벅차다"고 밝혔다.인수위는 이날 시민들이 제안한 의견을 민선9기 시정과제 검토 과정에 반영하고, 주요 정책 수립을 위한 기초 자료로 활용할 계획이다.