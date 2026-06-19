정명근 "시민이 체감하는 고품격 행정"... 화성특례시, 경기도 시군종합평가 '1위'

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 27일 오전 화성동탄중앙도서관에서 '특별한 도시, 더 화성답게!'를 주제로 2026년 신년 기자회견을 열고, ▲4개 구청 시대 개막 ▲AI 미래경제도시 ▲문화의 힘 ▲화성형 기본사회라는 4대 전환 전략을 시정의 핵심 방향으로 제시했다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 청년취업끝까지지원센터 성과보고회에서 청년들에게 격려의 말을 하고 있다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

화성특례시가 경기도가 실시한 '2025년 시군종합평가'에서 최우수 기관으로 선정됐다. 수원·용인·고양시와 함께 인구 규모가 가장 큰 1그룹에서 1위를 차지한 것으로, 상사업비 4억 원도 확보했다.경기도 시군종합평가는 도내 31개 시군을 인구 규모에 따라 3개 그룹으로 나눠 국가 핵심 과제와 도정 주요 시책 추진 성과를 종합적으로 평가하는 제도다. 행정 역량을 객관적으로 가늠할 수 있는 대표적인 평가로 꼽힌다.화성특례시는 정부 합동평가 연계지표와 도정 주요 시책지표 등 전 분야에서 고르게 높은 점수를 기록하며 압도적인 성적으로 최우수 기관에 이름을 올렸다.이번 성과는 체계적인 행정 혁신의 결과라는 평가가 나온다.화성시는 지난 평가 이후 부진 요인을 면밀히 분석하고, 지표별 맞춤형 모니터링 시스템을 구축했다. 또 행정 매뉴얼을 정비하고 지속적인 점검 체계를 가동하는 등 행정의 내실을 다지는 데 힘을 쏟아왔다.그 결과 전체 110개 지표 전반에서 성적이 크게 향상되며 경기도 최고 수준의 행정 역량을 입증했다. 인구 100만 명을 바라보는 대도시로서 규모가 비슷한 지방정부들과의 경쟁에서 거둔 성과라는 점에서 의미를 더한다.정명근 화성특례시장은 이번 성과를 공직사회 전체 노력의 결실이라고 평가했다.정명근 시장은 "전 지표에서 최고 수준의 성과를 낼 수 있었던 것은 밤낮으로 헌신한 공직자들의 노력이 모인 결과"라며 "앞으로도 내실 있는 행정 모니터링과 역량 강화를 통해 시민이 피부로 체감할 수 있는 고품격 행정 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.이번 최우수 기관 선정은 단순히 평가 순위에 그치지 않고, 체계적인 행정 혁신을 통해 시민 만족도를 높여온 화성특례시의 성과가 객관적인 지표로 확인됐다는 점에서 주목된다. 정명근 시장이 강조해 온 '고품격 행정 서비스'가 각종 평가 지표를 넘어 시민의 일상 속 체감도로 이어질 수 있을지 관심이 모아진다.