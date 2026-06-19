이 대통령 "보완수사권, 정치적 슬로건으로 활용되는 측면 있어"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 G7 참석·유럽 순방 결과 브리핑을 마친 뒤 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2026.6.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 G7 참석·유럽 순방 결과 브리핑을 마친 뒤 취재진의 질문을 받고 있다. 2026.6.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 19일 검사 보완수사권 문제와 관련해 "악용 여지가 있어서 걱정이면 악용되지 않게 (제도를) 만들면 되지 않나"라고 밝혔다.이 대통령은 이날 유럽 및 G7 정상회의 순방 성과 브리핑에서 관련 질문을 받고 "제가 국회에 넘겼으니 국회가 자체적으로 판단하면 될 것 같다"면서도 이러한 입장을 밝혔다.국회, 특히 여당 내에서 제대로 된 숙의 없이 '보완수사권 완전 폐지'를 기정사실화 하는 움직임을 보이는 데 대한 우려를 표명한 것으로 보인다. 당장, 정청래 더불어민주당 대표가 이날 최고위원회의에서 "보완수사권 전면 폐지는 너무나도 당연하다"고 못 박은 게 대표적이다.참고로 이 대통령은 지난 8일 취임 1주년 기자회견 당시 보완수사권을 완전히 폐지하는 데 대한 우려를 표명하면서도 "국회로 넘겨서 논의를 해보고 정부의 입장을 어느 쪽으로 고집하지 않았음 좋겠다고 판단했다"고 한 바 있다.이 대통령은 무엇보다 보완수사권 문제가 본래 제기됐던 개혁 취지보다 강성 지지층 결집 등을 위한 목적으로 정치적으로 강조되고 있다는 인식도 우회적으로 드러냈다.이 대통령은 '정청래 대표를 중심으로 보완수사권 완전 폐지 의지가 강조되고 있다'는 취지의 질문에 "개별 국회의원들이 어떤 생각을 하는지는 자유롭게 표명해야 한다고 본다. 다만 이것이 억압의 방식이어서는 안 된다"면서 "제가 국회에 맡긴다고 한 취지는, (보완수사권에 대한) 저의 판단은 있지만 대통령의 입장을 관철하기보다는 너무 예민하고 오용될 수 있는 사안이라는 점 때문"이라고 했다.그러면서 "정치적 슬로건으로 활용되는 측면도 없지 않기 때문에 대통령이 굳이 바람직하다고 말하는 것은 적절하지 않다고 봤다"라며 "국회와 민주당 내에서 충분한 숙의를 거치고, 국민 의견도 수렴하고, 장단점도 점검해야 한다"고 밝혔다.이 대통령은 "악용 여지가 있어서 걱정이면, 아주 최소한의 엄격한 조건 하에 아주 최소한만 (보완수사권을 부여)하면 좋겠다"며 "국회에서 충분히 국민의 입장에서, 악용 가능성을 배제하는 필요를 충분히 논의하면 좋겠다"고도 했다.이에 대해 이 대통령은 "(검찰이 보완수사권마저 남용하는) 그걸 우려하는 사람들 심정은 이해한다. 그러지 못하게 해야 되겠죠"라며 "(하지만) 구더기 무서워서 장을 못 담그면 안 되고, 구더기가 생길 수 있음 그걸 다 찾아서 막으면 되지 않나"라고 했다.이 대통령이 마지막까지 강조한 것은 '논의'와 '책임'이었다.이 대통령은 "충분히 논의하셨음 좋겠다"면서 "'무조건 이게 진리야', 이렇게 하는 거라든지, '이거를 가지고 내가 정치적인 이익을 한번 챙겨봐야지' 이렇게 접근하지 않는다면 충분히 논의해서 해결할 수 있을 것"이라고 말했다.이어 "정치화를 막기 위해 제가 (보완수사권 문제를) 국회로 넘긴 것이다. 그것조차도 정치적 논쟁 또는 정치적 공격 대상이 될 수 있기 때문에 그 가능성을 없애기 위해서 '국회가 논의하세요, 국회가 하자는 대로 할테니깐' (한 것)"이라며 "(국회에) 권한을 줬으니 책임도 지겠죠"라고 밝혔다.