정동영 "'북한=주적' 표현, NSC서 논의해 봐야"

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관이 지난 5월 20일 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에서 현안 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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국방부가 올해 발간될 <국방백서>에 '북한은 주적'이라는 표현을 유지하겠다는 방침을 분명히 한 가운데, 정동영 통일부 장관은 19일 국가안전보장회의(NSC)에서 이 문제를 논의해 봐야 한다는 입장을 밝혔다.정 장관은 이날 오후 서울 강북구 국립평화통일민주교육원에서 열린 '제25기 평화통일교육위원 출범식' 행사에 참석하던 중 기자들과 만나 이같이 말했다.정 장관은 이 같은 표현이 '윤석열 정부의 기조를 그대로 유지하는 것 아니냐'는 질문에 "(이재명 정부는) 민주 정부의 계승 정부"라며 "특히 윤석열 정부의 적대 대결 정책의 계승 정부는 아니다"라고 밝혔다.정 장관은 "국방부는 국방부대로, 통일부는 통일부대로 각기 존재 이유가 있다"면서도 "그걸 조율하는 것이 NSC"라고 설명했다.'북한=주적' 개념은 이른바 '서울 불바다' 발언을 계기로 김영삼 정부 때인 1995년 국방백서에 처음 등장해 2000년까지 유지되다가 노무현 정부 시기인 2004년 국방백서부터 '적' 대신 '직접적 군사위협' 등 완화된 표현을 사용했다.하지만 이명박 정부 당시 2010년 천안함 피격과 연평도 포격 사건을 계기로 그해 발간된 국방백서에 '북한 정권과 북한군은 적'이란 표현이 재등장해 박근혜 정부 때까지 유지됐다.이후 남북 관계가 극적인 화해 분위기를 맞이한 문재인 정부에서는 북한을 적으로 규정하는 표현이 사라졌다.그러나 윤석열 정부에서 발간한 2022년 국방백서에서는 6년 만에 '북한군은 적'이라는 표현이 다시 등장했다.올해 말 발간될 것으로 예상되는 2026 국방백서는 이재명 정부의 첫 국방백서다.앞서 이경호 국방부 부대변인은 전날(18일) 정례브리핑에서 "국방부가 올해 발표 예정인 백서에서 북한을 적이라고 규정하지 않는 방향을 검토한다는 언론 보도는 사실이 아니다"라며 "북한 정권과 북한군이 우리의 적이라는 입장에 변함이 없음을 말씀드린다"라고 밝혔다.같은 날 통일부 당국자는 정부서울청사에서 기자들과 만나 "한반도 평화 공존은 이재명 정부의 확고한 정책 목표"라며 "북한을 주적으로 규정한 상태에서 '주적'인 북한과 평화 공존을 추구할 수는 없다"라고 언급해 이견을 드러냈다. 이어 "주적 개념은 과거 노무현·문재인 정부의 연장선상에서 논의돼야 한다"라며 "국방백서 상 표현도 이 같은 맥락에서 검토돼야 할 것"이라고 덧붙였다.