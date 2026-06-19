청년이 직접 만드는 청년정책... 추미애 경기준비위, 청년경기TF 본격 가동

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 당선인이 15일 인수기구인 '공정·혁신·포용 경기 준비위원회' 공식 출범식에서 발언하고 있다. ⓒ 경기준비위원회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 당선인 인수기구인 공정?혁신?포용 경기준비위원회 '청년경기TF'(위원장, 전용기 국회의원)가 청년정책의 현장성과 실행력을 높이기 위한 새로운 추진체계를 마련하고 본격적인 활동에 들어갔다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 당선인의 인수기구인 '공정·혁신·포용 경기 준비위원회'가 15일 공식 출범했다. ⓒ 경기준비위원회 관련사진보기

추미애 경기도지사 당선인의 인수기구인 공정·혁신·포용 경기준비위원회가 청년 당사자와 청년 공직자, 청년활동가들이 함께 참여하는 '청년경기TF'를 본격 가동하며 민선9기 청년도정의 밑그림 그리기에 착수했다.청년을 정책의 수혜 대상으로만 바라보던 기존 방식에서 벗어나 정책 설계 단계부터 청년이 직접 참여하는 구조를 만들겠다는 것이다. 추미애 당선인이 강조해 온 '청년이 머물고 성장하는 경기도' 구상이 인수 단계부터 구체화하고 있다는 평가다.경기준비위원회 청년경기TF(위원장 전용기 국회의원)는 19일 청년의 삶을 가장 가까이에서 경험해 온 현장의 목소리와 행정의 실행력을 연결해 민선9기 출범과 동시에 가동할 수 있는 청년정책 추진체계를 구축해 나갈 계획이라고 밝혔다.이번 '청년경기TF'의 가장 큰 특징은 2000년대생부터 1990년대생까지 젊은 공직자들이 정책 검토와 공약 이행 논의 과정에 직접 참여한다는 점이다.도청 일자리경제정책과와 벤처스타트업과 등 청년의 삶과 맞닿아 있는 부서의 실무자들이 참여해 정책 수요와 행정 경험을 함께 반영하게 된다.그동안 정책 집행의 최일선에서 일해왔던, 이른바 '막내 주무관'들이 정책 설계 단계부터 목소리를 낼 수 있게 되면서 현장의 문제의식과 실무 경험이 정책에 직접 녹아들 수 있는 기반이 마련됐다는 평가다.특히 청년 공직자들 역시 청년정책의 수혜자라는 점에서 당사자의 시각을 정책에 반영할 수 있다는 점도 기존 정책 추진 방식과 차별화되는 부분이다.청년정책 현장을 경험한 청년활동가들도 전문위원으로 참여한다.일자리와 창업, 정신건강 등 청년들이 체감하는 다양한 문제를 행정의 언어로 구체화하고 실제 정책으로 연결하는 역할을 맡는다.준비위원회는 청년 공직자의 행정 경험과 청년활동가의 현장성이 결합할 경우 정책의 실효성과 실행력을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.이번 '청년경기TF'는 추미애 당선인의 핵심 공약인 '도지사 직속 청년전담부서 설치'를 구체화하기 위한 사전 준비 성격도 담고 있다.인수 단계부터 청년정책 추진체계를 점검하고 실행 기반을 구축함으로써 민선9기 출범과 동시에 공약 이행에 속도를 내겠다는 구상이다. 아울러 변화하는 청년 현실을 반영한 신규 정책 발굴도 지속적으로 추진할 방침이다.전용기 '청년경기TF' 위원장은 "이번 TF는 청년활동가의 현장 목소리와 청년 공직자의 행정 경험을 연결해 청년의 요구가 실제 도정 과제로 이어지도록 하는 데 의미가 있다"며 "청년 당사자와 현장 실무자들의 목소리가 민선9기 청년도정의 변화와 혁신을 이끄는 출발점이 될 것"이라고 말했다.이어 "청년이 정책 수혜자에 머물지 않고 도정의 주체가 되는 경기도, 청년이 머물고 성장하는 경기도를 만들겠다"고 강조했다.'청년경기TF' 출범은 청년을 지원의 대상이 아닌 정책 결정의 주체로 세우겠다는 추미애 당선인의 의지를 보여주는 상징적인 행보다.기존 청년정책이 각종 지원사업 확대에 초점을 맞췄다면, 민선9기는 청년 당사자와 젊은 공직자, 현장 활동가들이 함께 정책을 만들고 집행하는 참여형 구조를 구축하는 데 방점이 찍혀 있다.인수위원회 단계부터 2030세대 공무원과 청년활동가들을 전면에 배치한 것은 '청년이 청년 문제를 가장 잘 안다'는 문제의식과 함께, 청년정책의 실효성과 지속 가능성을 높이겠다는 추미애 당선인의 구상이 반영된 것으로 해석된다.민선9기 출범을 앞두고 '청년경기TF'가 어떤 구체적인 정책 청사진을 내놓을지 주목된다.