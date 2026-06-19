"태어나서 장학금 처음 받아봐요"...서울로봇고 교장이 야구 영상에서 배운 것

야구는 잘 모른다. 경기장에 가본 적도 없고 유명 선수의 이름이나 겨우 아는 수준이다. 그런 내가 알고리즘을 타고 날아든 해외 야구 경기의 짧은 영상 한 편을 보았다. 영상 속 풍경은 보고도 믿기지 않을 만큼 따뜻했다.
수비수가 홈런을 얻어맞았다. 실점한 투수를 대신해 외야수가 직접 관중석으로 달려간다. 그는 관중을 설득해 그 홈런볼을 회수하더니, 기꺼이 상대 팀 신인 타자에게 건네준다. 그 공이 신인 선수의 '생애 첫 홈런볼'임을 알았기 때문이다. 공을 돌려준 관중에게는 자신의 사인이 담긴 배트를 선물한다.
여기서 끝이 아니다. 배트를 선물 받은 관중은 일말의 주저함도 없이 옆자리에 앉은 초등학생에게 그 귀한 배트를 내어준다. 배트를 든 아이와 양보한 어른의 얼굴에 함박웃음이 번지고, 그 광경을 지켜보던 주변 관객들은 자기 일처럼 기뻐하며 박수를 친다.
승패와 기록, 돈과 계약이 지배하는 냉혹한 프로 스포츠의 한복판에서 계산되지 않은 인간적 호의가 파동이 되어 퍼져 나가는 순간이었다. 지난해 오마이뉴스에 글을 쓰고 받은 원고료로 첫 장학금을 주며 썼던 기사(관련기사: "한 번도 장학금 못 받은 학생 찾습니다" 학교를 공동체로 되돌린 50만원
, https://omn.kr/2g3cy)에서 언급했던 '선물경제'가 이론을 넘어 하나의 풍경으로 완성되는 지점이었다.
홈런을 맞은 선수는 전광판의 실점 대신, 한 청년이 메이저리그라는 거대한 무대에서 피땀 흘려 만들어낸 '생애 첫 시작'이라는 삶의 기념비를 보았다. '내가 비록 점수를 잃더라도 한 인간의 도약을 마땅히 축하해 주겠다'는 마음이었을 것이다. 그리고 그 호의는 관중에게로, 다시 어린아이에게로 전염되었다. 주변 관객들의 박수는 그 호의의 연대에 기꺼이 동참하겠다는 약속이었다.
이 풍경을 보며 내가 몸담고 있는 직업계고의 교실을 돌아본다. 우리 교육은 오랫동안 능력주의라는 이름의 승자독식 원리에 길들여져 왔다. 홈런을 친 아이, 1등을 한 아이에게만 상장과 스포트라이트가 쏟아진다. 경쟁에서 밀린 아이, 홈런을 얻어맞은 투수의 자리에 선 평범한 다수의 아이는 패배자라는 낙인을 안고 조용히 고개를 숙여야 한다. 야구장의 호의가 승패의 숫자를 넘어 인간 대 인간으로 흘러갔듯, 학교의 보상 역시 화려한 1등에게서 묵묵한 다수에게로 한 번쯤 방향을 틀어야 하지 않을까.
특히 대학 중심의 학력 사회에서 직업계고 아이들은 출발선에서부터 보이지 않는 차별의 벽을 마주한다. 자격증을 따고 화려한 스펙을 거머쥔 소수의 아이만 보상을 독식하고, 묵묵히 성실하게 학교생활을 해온 대다수의 평범한 아이들은 늘 장학금이라는 공적 보상의 경계 바깥에 서게 된다. 1등이 아니라는 이유로 이 아이들이 학교에서 흘린 땀과 다정한 마음씨는 너무 쉽게 지워진다.
그래서 나는 다시 한번 오마이뉴스 기사 원고료를 모아 학교 발전기금으로 내놓는다. 이번 6월 장학금 역시 '단 한 번도 장학금을 받아보지 못한 평범한 아이'의 손을 잡기로 했다. 이 장학금은 1등의 트로피가 아니다. 화려한 기록을 내지는 못했지만, 묵묵히 자신의 자리를 지키며 친구의 슬픔에 귀 기울이고 학교라는 공동체를 따뜻하게 지탱해 준 '존재'들을 향한 응원이다.
1등의 트로피가 아닌, 존재를 향한 응원
장학생을 선정하기 위해 공고를 내고 사연을 받았다. 찾아온 여섯 명의 아이들 중 누구 하나 귀하지 않은 이가 없어 마음이 무거웠다. 장학선정위원회에서 고심 끝에 한 아이의 손을 잡았다. 그 아이는 집까지 왕복 교통비 부담이 커서, 부모님이 계시는 광주광역시까지 한 달에 한 번 기숙사 전원 퇴사날에만 겨우 내려간다고 신청서에 적었다. 장학금을 받는다면 취업을 위해 더 열심히 노력하겠다는 말도 남겼다. 화려한 상장 하나 없지만 교실의 궂은일을 도맡으며 묵묵히 제 자리를 지켜온 아이였다.
교장실에서 열린 소박한 수여식에서 아이는 상기된 얼굴로 말했다.
"감사합니다 교장 선생님. 제가 태어나서 장학금은 처음 받아봐요."
아이의 눈을 보며 내가 감동 깊게 보았던 메이저리그의 야구 영상을 들려주었다. 너의 묵묵한 성실함이 오늘 이 장학금을 만든 것이라고, 네가 바로 그 아름다운 홈런볼의 주인공이라고 격려해 주었다.
장학금을 받는 아이도, 그 소식을 듣는 친구들도 "우리 학교는 성적표 숫자가 아니라 나의 성실함과 태도를 봐주는구나"라며 함께 박수 칠 수 있기를 바란다. 50만 원이라는 돈이 아이들의 삶을 극적으로 바꾸지는 못할 것이다. 하지만 야구장에서 피어난 그 함박웃음이 우리 교실에서도 피어날 수 있다면, 아이들은 냉혹한 승패의 정글이 아닌 '더불어 사는 숲'의 가치를 배우며 성장할 수 있을 것이다.
교장으로서 나의 역할은 아이들에게 '홈런 치는 법'만 가르치는 것이 아니다. 홈런을 맞았을 때도 상대를 축하해 줄 수 있는 품격, 그리고 내 손에 들어온 행운을 더 연약한 이웃에게 양보하며 다 같이 웃는 법을 가르치는 것이어야 한다. 6월, 우리 학교 마운드 위로 작은 호의의 공을 던져본다. 이 다정한 파동이 교문을 넘어, 우리 사회라는 거대한 운동장으로 계속해서 번져나가기를 소망한다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.