청주 '송절동 백로서식지' 지켜주세요

큰사진보기 ▲하늘에서 내려다 본 청주 송절동 백로 서식지 전경 ⓒ 청주충북환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲청주시 송절동 백로서식지 전경 ⓒ 청주충북환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲2021년 7월 청주시가 송절동에 있는 백로 서식지 현장을 벌목하면서 어린 백로새끼가 나무에서 떨어진 채 방치돼 있다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북 청주시 흥덕구 송절동에 위치한 '송절동 백로서식지'가 전국적인 보전 운동의 시험대에 올랐다.청주충북환경운동연합 등 환경단체는 송절동 백로서식지를 한국내셔널트러스트가 주최하는 제24회 시민공모전 '이곳만은 지키자!'의 보전 대상지 후보로 등록하고, 오는 6월 30일까지 진행되는 네티즌 평가에 시민들의 적극적인 동참을 호소하고 나섰다.송절동 백로서식지는 2000년대 초반부터 유지되어 온 도심 내 집단 번식지다. 텃새인 왜가리와 중대백로를 시작으로 쇠백로, 황로 등 국내에 서식하는 백로류 18종 중 무려 7종, 3500여 마리가 매년 이곳을 찾아와 둥지를 틀고 가족을 이룬다. 전국적으로 둥지가 500개 이상인 대규모 서식지는 단 15개소에 불과해 생태학적 가치가 매우 높은 것으로 평가를 받고 있다.특히 미호강 수계에서 사실상 유일하게 남은 대규모 백로 번식지로, 희소종인 아물쇠딱다구리를 비롯한 26종의 조류가 함께 관측되는 등 지역 생태계의 든든한 보루 역할을 해왔다. 그 가치를 인정받아 '청주 미래유산'으로 지정되기도 했다.현실은 녹록지 않다. 최근 송절동 일대에 테크노폴리스 택지개발이 대대적으로 진행되면서 백로들의 보금자리가 심각한 위기를 맞이했다. 서식지 코앞까지 아파트 단지와 상업시설이 들어서면서 백로들은 졸지에 '도시 속의 섬'에 갇힐 처지가 됐다.무분별한 개발로 인한 서식지 파괴도 문제지만, 번식기마다 발생하는 소음, 악취, 깃털 날림 등으로 인한 인근 주민들의 민원도 거세지고 있다. 과거 다른 지역의 서식지들이 민원을 이기지 못해 나무가 벌목되거나 쫓겨났던 전례가 있어, 송절동 백로 가족 역시 언제 보금자리를 잃을지 모른다는 우려가 깊어지고 있다.환경단체들은 무조건적인 퇴거나 임시방편식 벌목 대신, 인간과 자연이 공존할 수 있는 '완충 공간(백로공원 등)' 조성이 시급하다고 강조한다. 실제로 전주 효천지구의 경우, 개발 과정에서 백로 번식지와 주거단지 사이에 공원을 조성해 민원을 억제하고 상생을 이뤄낸 성공적인 선례다.이번 한국내셔널트러스트의 '이곳만은 지키자!' 시민공모전은 이처럼 개발 압력에 놓인 자연유산을 사회적 이슈로 공론화하고 보전 정책으로 연결하는 전국적인 운동이다.오는 6월 30일(화)까지 진행되는 '1차 네티즌 평가'는 최종 심사 점수의 20%를 차지하는 매우 중요한 단계다. 네티즌들의 '추천 수'와 '응원 댓글 수'가 많을수록 송절동 백로서식지를 지켜내기 위한 환경 단체들의 보전 운동에 큰 힘이 실리게 된다.참여를 원하는 시민은 '이곳만은 지키자!' 공식 캠페인 홈페이지(https://ntrust.campaignus.me/)에 접속해 '송절동 백로서식지' 공모작을 찾아 추천 버튼을 누르고 응원 댓글을 남기면 된다.청주충북환경운동연합 박종순 사무처장은 "백로가 살 수 없는 도시는 인간도 살 수 없다"며 "미래 세대에게 이 아름다운 백로 가족의 모습을 온전히 물려줄 수 있도록 시민 여러분의 소중한 한 표를 부탁드린다"고 전했다.