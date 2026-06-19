"원수 싸우듯 마시고..." 이 대통령, 전당대회 앞둔 민주당에 '쓴소리'

▲더불어민주당 정청래 대표와 김민석 총리가 18일 성남 서울공항에서 G7 정상회의와 유럽 순방을 마치고 귀국한 이재명 대통령과 인사를 나눈 뒤 의전 차량 이동을 기다리고 있다. 2026.6.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기