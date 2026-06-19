이 대통령 "답답해 하는 트럼프에 '핵 동결', '제재 무용' 설명"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 열린 G7참석·유럽순방 결과 브리핑에서 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.6.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"(북한 핵 문제) 이게 일률적으로 한 번에 처리가 불가능하다. 예를 들면 북한은 우리의 판단으로는 일정 수 이상의 핵무기를 실제 이미 보유하고 있는 것 같고, 또 연간 10개에서 20개 정도의 핵무기를 만들 수 있는 핵물질을 계속 생산해 내고 있고, 또 그 투발 수단, 핵무기라고 하는 게 그 자리에서 쓸 수 있는 건 아니니까 어딘가로 멀리 보내서 사용하는 건데 옮기고 떨어뜨리는 그 투발 수단으로 ICBM 대륙간탄도미사일과 단거리·중거리 미사일을 이미 다 개발했고, 대륙간탄도미사일은 거의 마지막 개발 단계에 있는 것으로 보여진다. 이런 상태에서 그냥 원론적인 얘기를 서로 하면 이게 접근이 불가능하다.

북한은 '비핵화 얘기를 하지 말고 핵 보유를 인정해야 대화하겠다' 이러고, 또 국제사회 입장에서는 '비핵화를 포기할 수 없는데' 이러니 대화 자체가 되지 않는다. 그래서 우리가 제안했던 것처럼 단계별로 좀 목표를 나누자. 단기 목표, 장기 목표를 나눠서 일단 단기적으로는 현재 추가의 핵물질 생산을 안 하는 것, 중단하는 것, 또 핵물질의 해외 반출을 하지 않는 것, 또 ICBM의 기술 개발을 더 이상 하지 않는 것, 쉽게 말해서 '중단하는 것'만 해도 국제사회에는 이익이다.

그냥 방치하면 계속 상황이 악화된다. 그리고 북한 체제 유지에 필요한 정도를 초과하는 핵 물질을 보유하게 되면, 아마 해외 반출 욕구가 커지지 않겠냐, 그게 매우 실질적으로 위험한 상황이 아니겠냐, 이 점에 대해서 (트럼프 대통령이) 또 동의했다. 그래서 그런 상황이 더 이상 진척되지 않도록 중단시키는 걸 단기적인 목표로 일단 하고, 그렇다고 비핵화를 포기하지 말되 지금 당장이 아니라 일단 단계적으로 단기·중기

장기로 가자(고 말했다).

일단 중단하고 멈추고, 또 안정이 되면 감축을 하든지 하고, 그다음 단계로는 서로 신뢰가 쌓이고 (북한) 체제 안전이 보장된다고 하면, 그 핵무기 유지 관리 비용이 엄청나게 들기 때문에, 체제 위협이 더 없다고 판단되는 상황을 서로 만들어서 이제 비핵화를 향해 가면 되지 않냐. 이걸 장기 목표로 삼자. 그래서 이 두 가지를 약간 나눠서 단계적으로 접근하는 게 현실적이지 않냐 이런 설명을 좀 긴 시간 드렸다. (트럼프 대통령은) '그것도 하나의 방법일 수 있겠다' 그래서 '충분히 고민해 보겠다' 이런 말씀을 하셨다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 18일 엑스(X·옛 트위터)에 도널드 트럼프 미국 대통령에게 선물 받은 서명용 펜과 함께 찍은 사진을 공개하면서 트럼프 대통령과 함께 골프를 치기로 약속했다고 밝혔다. 2026.6.18 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

이재명 대통령은 북한과의 대화를 모색 중인 도널드 트럼프 미국 대통령에게 '핵 동결'부터 시작해 핵 감축을 거쳐 장기적으로는 평화 정착과 비핵화로 이행하는 방안과 함께 북한에 대한 제재와 압박의 실효성이 매우 떨어진다는 점을 설명했다고 밝혔다.이 대통령은 19일 오후 청와대에서 유럽·G7 순방 결과를 브리핑하면서 '트럼프 대통령과 만나서 북한 및 비핵화 문제에 대해 어떤 대화를 나누었느냐'는 질문을 받았다. 이 대통령은 지난 16일 G7 정상회의 단체 기념사진 촬영 과정에서 짧게, 또 17일 G7 정상회의 공식 만찬에서 2시간 정도 트럼프 대통령과 환담을 나눴다.이 대통령에 따르면, 북한 문제를 먼저 꺼낸 것은 트럼프 대통령이다. 기념사진 촬영을 위해 모인 자리에서 트럼프 대통령이 '북한 문제가 어떻게 돼 가요?'라고 이 대통령에게 물어봤다는 것이다.이튿날 정상회의 공식 만찬에서 한·미 정상은 옆자리에 앉아 대화했다. 이 대통령에 따르면, 트럼프 대통령은 지난 13일 자신이 트루스소셜에 8년 전 싱가포르에서 북한과 정상회담을 할 당시 김정은 북한 국무위원장과 나란히 산책을 하고 있는 사진을 올린 일을 언급하면서 '이제 관심을 가져야 할 때가 됐다'고 말했다.이 대통령은 "트럼프 대통령께서 하신 말씀의 핵심은 '북한도 핵무기를 현실적으로 보유하기 이전 단계에서 뭔가 가능한 조치를 했어야 되는데 못해서 아쉽다' 이런 말씀을 하셨다"면서 "저도 물론 그 점도 그 점이지만 지금은 다른 나라를 대하는 방식으로 북핵 문제를 접근하면 안 된다 라는 점을 분명하게 말씀드렸다. 그 점에 대해서 (트럼프 대통령) 본인도 동의하셨고요"라고 전했다.이 대통령은 트럼프 대통령이 "해결 방안이 마땅치 않다는 생각을 가지고 계셨고 그게 고민이었던 걸로 보인다. 그래서 북핵 문제에 관한 우리의 입장을 좀 자세히 설명을 했다"면서 다음과 같이 트럼프 대통령에게 설명한 내용을 전했다.이 대통령은 트럼프 대통령이 북한이 대화에 응하지 않는 상황을 "답답해 하셨다"고 전했다. 또 대화 재개를 어떻게 이루어낼 건지 방법에 대해서도 답답해 하면서 이 대통령에게 방법이 무엇인지 물어봤다고 전했다. 이 대통령은 "제가 말씀드린 것은 그 얘기를 한 것이다. '결국 북핵 문제다. 체제 안전의 문제다. 그리고 지금 같은 방식으로는 해결이 되지 않는다. 제재와 압박이 효과가 없다'"라면서 "지금 제재가 거의 실효성이 없다라는 말씀을 드렸고, 그 점도 많이 공감을 하셨다"고 밝혔다.이 대통령은 이어 "(트럼프 대통령이) 구체적으로 그럼 어떻게 해야 하느냐는 의견도 저한테 물어봤는데, 우리로서는 방법이 지금 (한국은 북한과) 모든 게 다 차단됐기 때문에 제안도 할 수 없는 상태다"라면서 "미국과 북한이 대화할 수 있는 유일한 상대라고 보여지고 미국이 북한이 공감할 수 있는 현실적인 안을 좀 내면 좋겠다. 그리고 미국의 재야 군사 전문가들의 의견도 좀 참고할 필요가 있겠다 이 말씀을 드렸다"고 밝혔다.트럼프 대통령과의 대화에 대해 이 대통령은 "일단 방위비 분담 얘기는 전혀 나오지 않았고, 지금도 충분히 분담하고 있는데 뭘 추가 분담하느냐는 게 제 생각"이라고 밝혔다.이 대통령은 주한미군 방위비 분담금 문제가 아니라 한국의 국방비 증액 얘기를 자신이 먼저 꺼냈다고 밝혔다. 이 대통령은 "'우리는 국방비를 (GDP의) 3.5%까지 증액을 하기로 약속을 했고, 또 우리 스스로 주권 국가로서 한반도 방위는 우리 스스로 책임져야 된다고 생각한다. 우리 스스로 책임지겠다. 걱정하지 마시라' 이렇게 미리 얘기를 했다"고 밝혔다.이 대통령은 이어 "우리가 우리 돈 내면서 우리의 방위를 우리 스스로가 책임질 건데 전시작전권을 미국이 왜 갖고 있습니까?"라고 말했다. 미국과 약속한 대로 국방비를 증액해 전시작전권 전환을 준비하고 있다는 걸 강조하면서 전환을 미뤄선 안 된다는 점을 트럼프 대통령에게 못 박아 얘기했다는 것이다.트럼프 대통령은 주한미군 방위비 분담금 증액 필요성을 말하면서 늘 주한미군 규모를 부풀려서 얘기하곤 했다. 이 대통령은 "이번에도 '주한미군 4만 5000명' 그러시길래 '아닙니다' 이러면 (트럼프 대통령이) 화날 수 있잖아요. 그래서 '4만 5000명 맞는데, 지금은 아니다. 지금은 2만 8500명이다' 이건 제가 확인시켜드렸다"면서 "(트럼프 대통령이) '지금은 그렇단 말이지' 하며 이렇게 이해하신 것 같았다"고 말했다.이날 브리핑을 통해 트럼프 대통령과 2시간여 대화한 내용을 전한 이 대통령은 정상만찬 주최자인 에마뉘엘 마크롱 대통령에 감사의 뜻을 전하기도 했다. 이 대통령은 모두발언에서 "마크롱 프랑스 대통령이 일부러 만찬 자리에 트럼프 대통령과 저 이렇게 자리를 붙여주셨다고 저한테 말씀하셨다"며 "'얘기할 거리가 많을 것 같아서 일부러 그랬다'고 저한테 생색도 내셨는데, 이 자리를 빌려서 감사드린다"고 말했다.