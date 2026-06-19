이 대통령 "답답해 하는 트럼프에 '핵 동결', '제재 무용' 설명"

이재명 대통령은 북한과의 대화를 모색 중인 도널드 트럼프 미국 대통령에게 '핵 동결'부터 시작해 핵 감축을 거쳐 장기적으로는 평화 정착과 비핵화로 이행하는 방안과 함께 북한에 대한 제재와 압박의 실효성이 매우 떨어진다는 점을 설명했다고 밝혔다.
이 대통령은 19일 오후 청와대에서 유럽·G7 순방 결과를 브리핑하면서 '트럼프 대통령과 만나서 북한 및 비핵화 문제에 대해 어떤 대화를 나누었느냐'는 질문을 받았다. 이 대통령은 지난 16일 G7 정상회의 단체 기념사진 촬영 과정에서 짧게, 또 17일 G7 정상회의 공식 만찬에서 2시간 정도 트럼프 대통령과 환담을 나눴다.
이 대통령에 따르면, 북한 문제를 먼저 꺼낸 것은 트럼프 대통령이다. 기념사진 촬영을 위해 모인 자리에서 트럼프 대통령이 '북한 문제가 어떻게 돼 가요?'라고 이 대통령에게 물어봤다는 것이다.
이튿날 정상회의 공식 만찬에서 한·미 정상은 옆자리에 앉아 대화했다. 이 대통령에 따르면, 트럼프 대통령은 지난 13일 자신이 트루스소셜에 8년 전 싱가포르에서 북한과 정상회담을 할 당시 김정은 북한 국무위원장과 나란히 산책을 하고 있는 사진을 올린 일을 언급하면서 '이제 관심을 가져야 할 때가 됐다'고 말했다.
이 대통령은 "트럼프 대통령께서 하신 말씀의 핵심은 '북한도 핵무기를 현실적으로 보유하기 이전 단계에서 뭔가 가능한 조치를 했어야 되는데 못해서 아쉽다' 이런 말씀을 하셨다"면서 "저도 물론 그 점도 그 점이지만 지금은 다른 나라를 대하는 방식으로 북핵 문제를 접근하면 안 된다 라는 점을 분명하게 말씀드렸다. 그 점에 대해서 (트럼프 대통령) 본인도 동의하셨고요"라고 전했다.
이 대통령은 트럼프 대통령이 "해결 방안이 마땅치 않다는 생각을 가지고 계셨고 그게 고민이었던 걸로 보인다. 그래서 북핵 문제에 관한 우리의 입장을 좀 자세히 설명을 했다"면서 다음과 같이 트럼프 대통령에게 설명한 내용을 전했다.
"(북한 핵 문제) 이게 일률적으로 한 번에 처리가 불가능하다. 예를 들면 북한은 우리의 판단으로는 일정 수 이상의 핵무기를 실제 이미 보유하고 있는 것 같고, 또 연간 10개에서 20개 정도의 핵무기를 만들 수 있는 핵물질을 계속 생산해 내고 있고, 또 그 투발 수단, 핵무기라고 하는 게 그 자리에서 쓸 수 있는 건 아니니까 어딘가로 멀리 보내서 사용하는 건데 옮기고 떨어뜨리는 그 투발 수단으로 ICBM 대륙간탄도미사일과 단거리·중거리 미사일을 이미 다 개발했고, 대륙간탄도미사일은 거의 마지막 개발 단계에 있는 것으로 보여진다. 이런 상태에서 그냥 원론적인 얘기를 서로 하면 이게 접근이 불가능하다.
북한은 '비핵화 얘기를 하지 말고 핵 보유를 인정해야 대화하겠다' 이러고, 또 국제사회 입장에서는 '비핵화를 포기할 수 없는데' 이러니 대화 자체가 되지 않는다. 그래서 우리가 제안했던 것처럼 단계별로 좀 목표를 나누자. 단기 목표, 장기 목표를 나눠서 일단 단기적으로는 현재 추가의 핵물질 생산을 안 하는 것, 중단하는 것, 또 핵물질의 해외 반출을 하지 않는 것, 또 ICBM의 기술 개발을 더 이상 하지 않는 것, 쉽게 말해서 '중단하는 것'만 해도 국제사회에는 이익이다.
그냥 방치하면 계속 상황이 악화된다. 그리고 북한 체제 유지에 필요한 정도를 초과하는 핵 물질을 보유하게 되면, 아마 해외 반출 욕구가 커지지 않겠냐, 그게 매우 실질적으로 위험한 상황이 아니겠냐, 이 점에 대해서 (트럼프 대통령이) 또 동의했다. 그래서 그런 상황이 더 이상 진척되지 않도록 중단시키는 걸 단기적인 목표로 일단 하고, 그렇다고 비핵화를 포기하지 말되 지금 당장이 아니라 일단 단계적으로 단기·중기
·장기로 가자(고 말했다).
일단 중단하고 멈추고, 또 안정이 되면 감축을 하든지 하고, 그다음 단계로는 서로 신뢰가 쌓이고 (북한) 체제 안전이 보장된다고 하면, 그 핵무기 유지 관리 비용이 엄청나게 들기 때문에, 체제 위협이 더 없다고 판단되는 상황을 서로 만들어서 이제 비핵화를 향해 가면 되지 않냐. 이걸 장기 목표로 삼자. 그래서 이 두 가지를 약간 나눠서 단계적으로 접근하는 게 현실적이지 않냐 이런 설명을 좀 긴 시간 드렸다. (트럼프 대통령은) '그것도 하나의 방법일 수 있겠다' 그래서 '충분히 고민해 보겠다' 이런 말씀을 하셨다."
"국방비 증액 먼저 얘기... 우리 돈 내면서 스스로 방위 책임"
이 대통령은 트럼프 대통령이 북한이 대화에 응하지 않는 상황을 "답답해 하셨다"고 전했다. 또 대화 재개를 어떻게 이루어낼 건지 방법에 대해서도 답답해 하면서 이 대통령에게 방법이 무엇인지 물어봤다고 전했다. 이 대통령은 "제가 말씀드린 것은 그 얘기를 한 것이다. '결국 북핵 문제다. 체제 안전의 문제다. 그리고 지금 같은 방식으로는 해결이 되지 않는다. 제재와 압박이 효과가 없다'"라면서 "지금 제재가 거의 실효성이 없다라는 말씀을 드렸고, 그 점도 많이 공감을 하셨다"고 밝혔다.
이 대통령은 이어 "(트럼프 대통령이) 구체적으로 그럼 어떻게 해야 하느냐는 의견도 저한테 물어봤는데, 우리로서는 방법이 지금 (한국은 북한과) 모든 게 다 차단됐기 때문에 제안도 할 수 없는 상태다"라면서 "미국과 북한이 대화할 수 있는 유일한 상대라고 보여지고 미국이 북한이 공감할 수 있는 현실적인 안을 좀 내면 좋겠다. 그리고 미국의 재야 군사 전문가들의 의견도 좀 참고할 필요가 있겠다 이 말씀을 드렸다"고 밝혔다.
트럼프 대통령과의 대화에 대해 이 대통령은 "일단 방위비 분담 얘기는 전혀 나오지 않았고, 지금도 충분히 분담하고 있는데 뭘 추가 분담하느냐는 게 제 생각"이라고 밝혔다.
이 대통령은 주한미군 방위비 분담금 문제가 아니라 한국의 국방비 증액 얘기를 자신이 먼저 꺼냈다고 밝혔다. 이 대통령은 "'우리는 국방비를 (GDP의) 3.5%까지 증액을 하기로 약속을 했고, 또 우리 스스로 주권 국가로서 한반도 방위는 우리 스스로 책임져야 된다고 생각한다. 우리 스스로 책임지겠다. 걱정하지 마시라' 이렇게 미리 얘기를 했다"고 밝혔다.
이 대통령은 이어 "우리가 우리 돈 내면서 우리의 방위를 우리 스스로가 책임질 건데 전시작전권을 미국이 왜 갖고 있습니까?"라고 말했다. 미국과 약속한 대로 국방비를 증액해 전시작전권 전환을 준비하고 있다는 걸 강조하면서 전환을 미뤄선 안 된다는 점을 트럼프 대통령에게 못 박아 얘기했다는 것이다.
트럼프 대통령은 주한미군 방위비 분담금 증액 필요성을 말하면서 늘 주한미군 규모를 부풀려서 얘기하곤 했다. 이 대통령은 "이번에도 '주한미군 4만 5000명' 그러시길래 '아닙니다' 이러면 (트럼프 대통령이) 화날 수 있잖아요. 그래서 '4만 5000명 맞는데, 지금은 아니다. 지금은 2만 8500명이다' 이건 제가 확인시켜드렸다"면서 "(트럼프 대통령이) '지금은 그렇단 말이지' 하며 이렇게 이해하신 것 같았다"고 말했다.
이날 브리핑을 통해 트럼프 대통령과 2시간여 대화한 내용을 전한 이 대통령은 정상만찬 주최자인 에마뉘엘 마크롱 대통령에 감사의 뜻을 전하기도 했다. 이 대통령은 모두발언에서 "마크롱 프랑스 대통령이 일부러 만찬 자리에 트럼프 대통령과 저 이렇게 자리를 붙여주셨다고 저한테 말씀하셨다"며 "'얘기할 거리가 많을 것 같아서 일부러 그랬다'고 저한테 생색도 내셨는데, 이 자리를 빌려서 감사드린다"고 말했다.