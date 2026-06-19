충남도의회, '농업계고 공동실습소 폐지안' 본회의 상정 안 하기로

기습 가결로 교육계의 거센 반발을 불렀던 '충청남도 농업계고등학교 공동실습소 설치 조례 폐지조례안'(이하 공동실습소 폐지조례안)이 결국 오는 22일 예정된 충청남도의회 본회의에 상정되지 않는다. 이로써 제12대 도의회 임기 및 해당 회기 내에 처리되지 못한 해당 안건은 규정에 따라 자동 폐기 수순을 밟게 됐다.
도의회에 따르면, 교육위원회가 기습 가결했던 해당 조례안은 오는 22일 열리는 제368회 정례회 본회의 안건에 상정하지 않기로 최종 결정됐다.
도의회 관계자는 19일 <오마이뉴스>와의 통화에서 "교육위원회를 통과했지만 이번 회기에서는 본회의 상정을 하지 않기로 했다"라며 "교육위원회에서 의결한 상태로만 남아있다가 이번 정례회가 폐회하면 안건이 자동 폐기된다"고 밝혔다.
도의회 교육위원회가 가결한 해당 안건을 본회의에 부의하지 않기로 한 것은 절차적 정당성 논란과 의견 수렴 절차가 부족했다는 지적에 따른 것으로 풀이된다(관련기사 : 충남 농업계고 '공동실습소 폐지' 논란... '기습 상정 가결'에 교육계 반발 확산 https://omn.kr/2iqj0).
논란 일단락... "농업계고 공동실습고 역할 강화 나서야"
앞서 충남교육청은 각 학교의 기자재 구축과 2026년 개원 예정인 인공지능(AI) 직업교육센터 신설 등을 이유로 1991년 설립된 공주생명과학고 내 있는 '농업계고 공동실습소' 운영 조례 폐지안을 도의회에 제출했다.
이에 대해 충남도의회 교육위원회는 지난 1월 28일 제363회 임시회 당시 해당 안건에 대해 "면밀한 검토와 관계자 의견 수렴이 필요하다"는 이유로 의사일정에서 삭제했다. 그러나 교육위원회는 지난 11일 상임위원회 회의에서 사전 고지되지 않은 '공동실습소 폐지조례안'을 기습 상정해 가결했다.
이 같은 소식이 전해지자 농업계 고등학교 교사, 학부모, 총동창회 등 교육공동체는 "교육위원회 스스로 지난 1월 '의견 수렴이 미비하다'는 이유로 삭제했던 안건을 지난 11일 사전 고지 없이 기습 상정해 가결한 것은 '절차적 정당성을 상실한 졸속 심사'"라며 본회의 상정에 강력히 반대했다. 이들은 충남교육청을 향해서도 "대안 없이 공동실습소를 폐지하는 것은 무책임한 행정"이라며 조례 폐지 중단을 요구했다.
도의회가 최종적으로 본회의 상정을 보류하고 자동 폐기 수순을 택하면서, 그동안 공동실습소 설치 조례 폐지조례안을 둘러싸고 벌어졌던 논란은 일단락되게 됐다.
농업계 교육 관계자는 "폐지 조례안이 본회의 상정을 하지 않기로 해 매우 다행스럽게 생각한다"라며 "이번 논란으로 농업계고 현장의 목소리가 확인된 만큼 오히려 시설 보강 및 인력 충원 등 '농업계고 공동실습소'의 역할 강화에 나서야 한다"고 말했다.
한편, 충남 농업계고 공동실습소는 1991년 개소 이래 35년간 도내 농업 교육과 지역 상생을 이끌어온 핵심 인프라다. 이곳은 미래 농업인 육성의 요람으로서 매년 250명 이상의 학생들에게 농업용 및 중장비 기계 전문 교육을 제공해 왔으며, 연간 100개 이상의 자격증 취득을 견인하며 실무 인재를 배출해 왔다. 또한 '공주시민대학'과 연계해 매년 100여 명의 시민에게 교육을 제공하고 60개 이상의 자격증 취득을 돕는 등 지역 평생교육의 거점 역할도 수행해 왔다.