충남도의회, '농업계고 공동실습소 폐지안' 본회의 상정 안 하기로

▲1991년 설립된 공주생명과학고에 있는 '농업계고 공동실습소'. 최근 충청남도의회 교육위원회가도교육청 요구에 따라 ‘충청남도 농업계고등학교 공동실습소 설치 조례 폐지조례안’을 가결하자 농업계고 관계자들이 절차적 정당성을 스스로 저버렸다며 반발하고 있다. 교육현장에서는 도의회에는 본회의에서 부결해 줄 것을, 도교육청에는 일방통행식 행정이라며 추진 중단을 요구하고 있다. ⓒ 심규상 관련사진보기