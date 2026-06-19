당진시 매산해안공원 일대 갯벌에 뿌리내린 블루카본

큰사진보기 ▲현대제철 임직원 봉사자들이 당진 갯벌에 염생식물을 식재하며 탄소를 흡수·저장하는 블루카본 기반 조성과 해양생태계 복원에 힘을 보태고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲당진시 신평면 매산해안공원 앞 갯벌에서 현대제철 임직원들과 새마을운동당진시지회 회원들이 아래쪽 작업 구간에서 전달된 염생식물 상자를 함께 나르며 식재 작업을 이어가고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이날 현대제철 임직원들은 칠면초와 해홍나물 6000주를 심으며 갯벌 생태계 복원과 블루카본 확대에 힘을 보탰다. ⓒ 김정아 관련사진보기

지난 19일 오전9시, 충남 당진시 신평면 매산해안공원 앞 갯벌에서 현대제철 자원봉사자들의 손길이 분주하게 움직였다. 발목까지 빠지는 진흙 위에서 시민과 기업 임직원, 세한대학교 학생들이 함께 허리를 굽혀 작은 생명들을 심었다. 이날 갯벌에 뿌리를 내린 것은 칠면초와 해홍나물 등 염생식물 6000주다.이번 활동은 당진시자원봉사센터가 추진한 '당진 갯벌 복원 염생식물 군락지 조성 식재 봉사활동'으로, 탄소중립 실천과 갯벌 생태계 복원을 목표로 마련됐다. 행사에는 당진시 자원봉사자를 비롯해 현대제철, 세한대학교, 새마을운동당진시지회, 다빛플로깅봉사단, 블루가드봉사단 등 100여 명이 참여해 의미를 더했다.무엇보다 염생식물은 염분 농도가 높은 환경에서도 생육이 가능한 식물로, 토양 유실을 막고 탄소를 흡수하는 것은 물론 다양한 해양생물의 서식처를 제공하는 등 갯벌 생태계 유지에 중요한 역할을 한다. 특히 갯벌과 염습지, 해초숲 등 해양생태계가 흡수·저장하는 탄소를 뜻하는 '블루카본(Blue Carbon)'의 핵심 자원으로 주목받고 있다. 블루카본은 육상 산림보다 탄소를 더욱 오랫동안 저장할 수 있어 기후위기 대응과 탄소중립 실현을 위한 대표적인 자연기반해법(Nature-based Solutions)으로 평가받고 있으며, 국제사회에서도 그 중요성이 날로 커지고 있다.흔히 갯벌은 바닷물이 빠지면 드러나는 진흙땅으로만 여겨지지만, 실제로는 수많은 생명체의 삶을 품고 탄소를 저장하는 중요한 생태 자산이다. 이날 참가자들이 당진 앞바다 갯벌에 심은 6000주의 염생식물은 단순한 식재 활동을 넘어 기후위기에 대응하고 훼손된 생태계를 회복하기 위한 지역사회의 실천이었다. 이날 참가자들은 안전교육을 마친 뒤 조를 나눠 갯벌로 내려가 식재 작업을 진행했다. 갯벌 아래쪽에서 묘목 상자를 전달하면 위쪽 참가자들이 이를 받아 정해진 간격으로 심는 방식으로 작업이 이어졌다. 진흙에 발이 빠지고 이마에 땀이 맺히는 쉽지 않은 환경이었지만, 현장에는 웃음과 격려가 끊이지 않았다.현대제철 봉사자 관계자는 "작은 식물 한 포기가 바다를 살리고 탄소중립 실천에도 도움이 된다고 생각하니 보람이 크다"며 "당장의 변화는 눈에 띄지 않을 수 있지만 미래 세대에게 건강한 갯벌을 물려준다는 마음으로 참여했다"고 말했다.국립군산대학교 해양생물자원학과 김형섭 교수는 "갯벌은 해양생태계의 생산성과 생물다양성을 떠받치는 핵심 공간이며, 염생식물은 그 기능을 유지하는 중요한 연결고리"라며 "이번 식재 활동은 단순한 환경정화나 나무심기 차원을 넘어 기후위기 대응과 탄소중립 실현을 위한 생태계 복원 사업이라는 점에서 의미가 크다"고 평가했다. 또한 "지역사회와 기업, 시민들이 함께 참여한 이러한 협력 모델은 환경 보전과 ESG 실천이 결합된 모범 사례"라며 "지속적인 관리와 모니터링이 뒤따른다면 당진 갯벌은 서해안 블루카본 거점으로서 더욱 중요한 역할을 하게 될 것"이라고 강조했다.