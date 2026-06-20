오락도 하고 기후위기도 배우고... 재밌는 보드게임 소개합니다

큰사진보기 ▲보드게임 <데이브레이크>패키지 사진 ⓒ 윤창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲보드게임 <데이브레이크>3인 플레이 세팅 사진. 화사한 색감이 눈에 띈다. ⓒ 윤창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲보드게임 <데이브레이크>기자가 맡은 다수 세계. 개발도상국과 같은 포지션을 취하고 있다. ⓒ 윤창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲보드게임 <데이브레이크>바다와 나무에 흡수되고 남은 탄소는 이렇게 지구 기온을 올린다. ⓒ 윤창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲보드게임 <데이브레이크>탄소가 가득차면 0.1 도씨 토큰이 올라가면서 위기 카드와 위기 주사위를 굴리게 된다. 점점 위기가 가속화된다. ⓒ 윤창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲보드게임 <데이브레이크>토큰을 담는 박스. 종이로 만든 포장재에 들어가 있다. ⓒ 윤창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲보드게임 <데이브레이크>보드게임은 일반적으로 카드를 비닐로 싸서 포장이 된다. 하지만 데이브레이크에서는 종이 박스에 들어가 있다. ⓒ 윤창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲보드게임 <데이브레이크>글로벌 프로젝트 카드. 카드가 어떻게 적용되는지에 대한 설명만 쓰여있다. 실제 자세한 내용은 QR을 통해서 연결이 된다. ⓒ 윤창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲보드게임 <데이브레이크>위기 카드를 QR을 통해서 들어가면 자세한 내용을 볼 수 있다 ⓒ 윤창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲보드게임 <데이브레이크>각 국가는 매 라운드마다 행동카드 5장을 받는다. ⓒ 윤창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲보드게임 <데이브레이크>각 국가가 탄소를 발생시켰다면, 보드판에 올라와 있는 나무와 바다에서 흡수한다. ⓒ 윤창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲보드게임 <데이브레이크>탄소 흡수 계산이 끝나면 위기 카드를 해결해야만 한다. 지구 온도가 증가할수록 펼쳐지는 위키 카드 숫자는 증가한다. ⓒ 윤창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲보드게임 <데이브레이크>각 국가가 힘을 합쳐서 해결한다면 더욱 빠른 탄소 중립을 이뤄낼 수 있다. 하지만 힘을 모으기란 쉽지 않다. ⓒ 윤창환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲보드게임 <데이브레이크>4라운드 만에 '드로다운' , 탄소중립을 이뤄냈다. ⓒ 윤창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲보드게임 <데이브레이크>게임 속에서 탄소 중립을 이뤄냈다. 그렇다면 지금 우리는 탄소중립을 위해서 뭘 할 수 있을까? ⓒ 윤창환 관련사진보기

폭염, 폭우, 산불. 기후위기는 이제 먼 미래의 경고가 아니라 매년 여름과 겨울마다 피부로 느끼는 현실이 됐습니다. '탄소중립'이라는 단어도 뉴스에서 하루가 멀다 하고 등장하죠. 그런데 이 무겁고 거대한 문제를, 친구들과 테이블에 둘러앉아 '게임'으로 함께 고민해볼 수 있다면 어떨까요?오늘 소개할 '데이브레이크(Daybreak)'가 바로 그런 보드게임입니다. 전 세계가 힘을 합쳐 지구의 탄소 배출을 줄이고 온난화를 막는다는, 다소 독특한 목표를 가진 협력 게임이죠. 거기에 이 게임을 만든 사람은 전염병 확산을 막는 협력 게임 '팬데믹(Pandemic)'으로 유명한 보드게임 디자이너 맷 리콕(Matt Leacock)입니다. 신예 디자이너 마테오 메나파체(Matteo Menapace)와 함께 만들었는데, 메나파체에게는 이 데이브레이크가 데뷔작이기도 합니다.전염병에 맞서는 인류를 게임으로 그려냈던 디자이너가, 이번엔 기후위기를 들고 온 셈입니다. 과연 이 묵직한 주제가 테이블 위에서 어떻게 펼쳐질까요?데이브레이크는 한마디로 '기후위기를 막는 협력 게임'입니다. 협력 게임이란 플레이어끼리 경쟁해 승자와 패자를 가르는 일반적인 게임과 달리, 참가자 전원이 한 팀이 되어 게임 자체를 상대로 함께 이기거나 함께 지는 방식의 게임을 말합니다. 앞서 언급한 '팬데믹'이 대표적이죠.게임 속에서 각 플레이어는 세계의 강대국 하나씩을 맡습니다. 미국, 유럽, 중국, 다수 세계라 칭해지는 국가를 운영하면서 정책을 펴고 새로운 기술을 도입해 탄소 배출을 줄여나가야 합니다. 목표는 분명합니다. 지구가 더워지는 속도를 늦추고, 최종적으로는 배출하는 탄소와 흡수하는 탄소의 양을 똑같이 맞추는 '탄소 배출 제로(넷제로)' 상태에 도달하는 것입니다.반대로 패배 조건도 있습니다. 지구의 평균 기온이 일정 수준 이상으로 올라가거나, 어느 한 국가가 기후 재난으로 공동체 위기를 막을 수 없는 지경에 다다른다면 그 즉시 모두가 함께 패배합니다. 내 나라만 잘 지킨다고 이길 수 있는 게임이 아니라는 뜻이죠. 이 점이 데이브레이크의 핵심입니다.실제로 이 게임은 2024년 '독일 올해의 게임상' 중 전략성이 높은 게임에 주는 '올해의 숙련자 게임상(Kennerspiel des Jahres)'을 수상했습니다. 독일 올해의 게임상은 보드게임 업계에서 가장 권위 있는 상으로 꼽히는데, 시사적인 주제를 게임에 잘 녹여냈다는 평가를 받으며 작품성을 인정받은 것입니다.상자를 열면 세계지도가 그려진 큼직한 보드판과 함께 수많은 카드, 그리고 다양한 토큰(게임 상황을 표시하는 작은 말이나 표식)이 들어 있습니다. 일러스트는 차분하면서도 세련된 편이라, 무거운 주제를 다루면서도 색감이 화사해 기분을 들뜨게 합니다.그런데 데이브레이크에는 다른 보드게임에서 보기 힘든 독특한 요소가 하나 있습니다. 바로 카드 곳곳에 인쇄된 QR코드입니다. 게임에 등장하는 지역 프로젝트 카드나 글로벌 프로젝트 카드에는 '태양광 발전 확대', '삼림 복원' 같은 실제 기후 대응책이 담겨 있는데, 카드의 QR코드를 스마트폰으로 찍으면 그 내용이 현실에서 어떤 의미를 갖는지, 실제 데이터는 어떤지 확인할 수 있습니다.단순히 게임 재미를 위한 장치가 아니라, 카드 한 장 한 장이 실제 기후 정보를 전달하는 작은 교육 자료 역할을 하는 셈입니다. 게임을 하다가 "이게 진짜로 효과가 있나?" 하는 궁금증이 생기면 바로 확인해볼 수 있다는 점이 인상적이었습니다. 이런 세심한 설계에서 '교육적인 게임'이라는 평가가 괜히 나온 게 아니구나 싶었습니다.게임의 큰 흐름은 이렇습니다. 매 라운드마다 각 플레이어는 손에 든 카드를 활용해 자기가 맡은 세력의 탄소 배출을 줄이거나, 기후 재난에 대비하거나, 사회를 안정시키는 행동을 합니다. 손에 든 카드를 어떻게 조합하고 어떤 순서로 쓰느냐에 따라 효과가 크게 달라지기 때문에, 매 턴 고민이 적지 않습니다.플레이어들의 행동이 모두 끝나면, 그 결과로 지구에 배출된 탄소가 정산됩니다. 줄인 것보다 배출한 게 많으면 지구 기온이 올라갑니다. 하지만 만약 탄소 배출량과 흡수량이 일치된다면 '드로다운'. 그 이후 위기까지 모두 해결했는데도 모든 플레이어가 살아남았다면 게임에서 승리합니다.게임 속에서 긴장감을 더하는 것이 '위기 카드'를 통한 위기 발생입니다. 매 라운드 돌발적으로 등장하는 이 카드는 가뭄, 홍수, 폭염 같은 기후 재난을 일으켜 플레이어들을 압박합니다. 어떤 위기 카드가 나오느냐에 따라 그 라운드의 난이도가 확 달라지기 때문에, 한순간도 마음을 놓을 수 없습니다. 잘 굴러가던 판이 위기 카드 한 장에 휘청거리기도 하죠.전체적으로 보면, 내 국가의 살림(자원과 사회 안정)을 챙기는 일과 지구 전체의 탄소를 줄이는 일 사이에서 끊임없이 균형을 잡아야 하는 게임입니다. 그리고 이 줄다리기가 바로 데이브레이크가 전하고자 하는 메시지의 핵심이기도 합니다.저는 세 명이서 함께 플레이했습니다. 사실 이 게임을 처음 접해 플레이했을 때는 보기 좋게 실패했습니다. 탄소를 줄이는 속도가 배출을 따라가지 못해 기온이 걷잡을 수 없이 올라갔고, 결국 모두가 함께 패배의 쓴맛을 봤죠.하지만 이번 판은 달랐습니다. 우선 운이 따라줬습니다. 비교적 까다롭지 않은 위기 카드들이 나와준 덕분에 초반에 큰 재난 없이 한숨 돌릴 수 있었거든요. 그리고 무엇보다, 게임이 중후반으로 넘어가기 전에 '탄소 배출 자체를 틀어막는' 방향으로 전략을 빠르게 전환한 것이 결정적이었습니다. 발생한 문제를 뒤늦게 수습하는 대신, 애초에 탄소가 나오지 않도록 생산 구조를 바꾸는 쪽으로 힘을 모은 것이죠. 저 같은 경우에는 공장에서 나오는 탄소량을 획기적으로 줄이는 선택을 하고, 빠르게 높은 세대의 원전을 짓는 방식으로 대처한 덕분에 요구되는 전기 수요를 커버할 수 있었습니다. 이런 전환이 맞아떨어지면서 후반에는 비교적 안정적으로 넷제로를 향해 달려갈 수 있었고, 마침내 탄소중립을 이뤄냈습니다.함께 머리를 맞대고 "여기서 네가 이 정책을 쓰면, 내가 다음 턴에 이걸 받아서…" 하며 계획을 세워 성공했을 때의 성취감은 분명 협력 게임만의 매력이었습니다.다만, 게임이 비교적 수월하게 풀려서였을까요. 함께 플레이한 다른 분은 게임이 끝난 뒤 "플레이어끼리의 상호작용이 생각보다 약하고, 전체적으로 조금 밋밋한 느낌"이라는 평을 남겼습니다. 협력게임이기에 각 플레이어간 상호작용이 약할 수 밖에 없는 밋밋함도 있지만, 깊게 생각해보면 다른 문제가 있었습니다.바로 위기 카드가 그렇습니다. 긴장감을 만들어주는 좋은 장치이지만, 뒤집어 보면 그 긴장이 '어떤 카드가 뽑히느냐'라는 운에 상당 부분 좌우된다는 뜻이기도 합니다. 잘 풀리는 판은 한없이 쉽게, 안 풀리는 판은 손쓸 수 없이 어렵게 흘러가기도 하죠. 물론 예측할 수 없는 재난이 닥치는 게 현실의 기후위기와 닮았다고 생각하면, 이것을 마냥 단점이라 부르기도 애매합니다. 하지만 게임의 재미라는 측면에서는 다소 아쉬움은 지울 수 없습니다.장단점을 정리해보면 이렇습니다.가장 큰 장점은 역시 메시지를 전달하는 방식입니다. 카드마다 담긴 QR코드를 통해 실제 여러 기후환경과 관련한 의제나 상황을 자연스럽게 접하게 되고, 게임의 승패 구조 자체가 기후위기의 본질을 체험하게 만듭니다. 또한 협력 게임치고는 게임의 완성도와 메커니즘이 상당히 준수합니다. 단순히 '착한 주제'에 기댄 게임이 아니라, 게임으로서의 짜임새가 있습니다.반면 단점도 분명합니다. 우선 교육 현장이나 보드게임을 잘 모르는 분들이 즐기기에는 번거롭고 난이도가 있는 편입니다. 챙겨야 할 요소가 적지 않아, 규칙을 익히는 데 시간이 걸립니다. 또한 순수하게 '재미있는 게임'을 기준으로 보면, 앞서 말한 밋밋함과 운의 요소 탓에 아쉬움도 남습니다.기후위기를 주제로 다룬 게임을 몇 가지 해보면서 든 생각이 있습니다. 이런 주제를 가진 협력 게임의 재미는 결국 '공동의 문제가 나에게 얼마나 직접적으로 영향을 미치는가', 한편으로는 '막지 못한 공동의 문제로 인해 게임이 실패할 가능성이 시시각각 높아지는가'에서 갈린다는 것입니다.그 기준에서 데이브레이크는 좋은 게임입니다. 전 지구적 위기인 기후위기가 각 나라의 사회적 위기를 일으키고, 그 사회적 위기가 다시 내가 맡은 국가의 운영을 직접 흔듭니다. 그렇다고 내 나라 안정만 챙기고 있으면, 정작 모두의 목표인 기후위기는 영영 해결할 수 없죠. 이 딜레마를 게임 시스템 안에 정교하게 녹여냈다는 점에서, 저는 이 게임을 높게 평가합니다.하지만 바로 그 완성도 때문에 생기는 아쉬움도 있습니다. 이 게임이 전하는 메시지를 가장 많이 접했으면 하는 대상, 즉 청소년이나 일반 대중에게 퍼지기에는 난이도가 만만치 않습니다. 좋은 메시지가 진입장벽에 막히는 셈이죠.그렇다고 게임을 자주 즐기는 사람들에게 순수한 오락으로 권하기에도 망설여집니다. 게임을 엔터테인먼트로 본다면, 협력 게임 특유의 한계인, 경쟁 게임에 비해 다소 떨어지는 긴장감과 상호작용을 데이브레이크도 완전히 벗어나지는 못했습니다. 여기에 위기 카드에서 오는 운의 요소(다만 이것도 '인생의 많은 부분은 운이 결정하곤 하지' 라고 생각하면 영 틀린 말은 아닙니다), 그리고 판타지나 SF 같은 여느 인기있는 테마에 비해 아무래도 떨어지는 소재의 매력도까지 고려하면 더욱 그렇습니다.그래서 추천 대상을 추려보자면 이렇습니다. 보드게임에 어느 정도 익숙하면서 사회적 이슈에도 관심이 있는 분, 남들이 잘 안 하는 독특한 테마에 도전하길 즐기는 보드게이머, 혹은 보드게임을 충분히 접해본 교육·사회적 모임이나 커뮤니티라면 한 번쯤 도전해볼 만합니다.마지막으로 한마디 덧붙이자면, 이 게임을 큰 어려움 없이 끝까지 플레이해낼 수 있다면 "나 보드게임 좀 해봤다"고 말할 수 있는 일종의 트로피가 되어줄 겁니다. 묵직한 주제를 손에 잡히는 경험으로 바꿔놓은, 분명 의미 있는 한 판이 될 테니까요.