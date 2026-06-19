'주적' 부각하고 혐중 정서 키우고, 선거보도 속 혐오의 언어들

민주언론시민연합은 2026년 6월 18일 제5회 국제 혐오표현 반대의 날을 맞아 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 보궐선거 공식 선거운동 기간의 언론보도를 살펴봤습니다. 선거기간 정치인의 혐오표현은 언론을 통해 빠르게 재생산되는 만큼 사회적 파급력과 해악이 큽니다. 언론이 정치인의 혐오표현을 무분별하게 받아쓰고 비판 없이 전달할 경우 차별은 더욱 공고화되고 불평등은 지속될 수밖에 없습니다.
[관련기사] 선거보도 속 혐오표현 293회, 언론은 혐오를 어떻게 재생산했나
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여전한 '깜깜이 선거' 표현, 장애인 인권 감수성 부족 드러내
'장애인' 혐오표현이 가장 많이 등장한 언론사는 대전일보(7회)였습니다. 이어 조선일보(6회), 동아일보·중앙일보·매일경제·충청일보(각 5회), 매일신문(4회), 한국일보·한국경제(각 3회), 광주일보·전북일보(각 2회), 한겨레·부산일보·울산매일·SBS·JTBC·MBN(각 1회)순으로 나타났습니다.
국립국어원 표준국어대사전에 따르면 '깜깜'은 '아주 까맣게 어두운 모양' 또는 '어떤 사실을 전혀 모르거나 잊은 모양'을 뜻합니다.
'깜깜이'는 선거 판세를 예측하기 어려운 상황을 설명하는 보도에서 자주 사용됩니다. 또한 유권자들의 관심이 상대적으로 낮고 후보 정보가 충분히 알려지지 않는 시도 교육감 선거를 가리켜 '깜깜이 선거'라고 표현하는 경우도 많습니다. 그러나 이 표현은 '보이지 않으면 알지 못한다'는 인식에 기반한 것으로, 시각장애인을 비하하는 차별적 표현이라는 지적을 받아 왔습니다. 따라서 '깜깜이 기간' 대신 '여론조사 공표 금지 기간'과 같은 정확한 표현, '깜깜이 선거' 대신 '정보 부족 선거', '후보 정보 부족 선거' 등 선거의 특성을 구체적으로 드러내는 표현을 사용하는 것이 바람직합니다.
그러나 이번 지방선거에서도 언론은 어김없이 '깜깜이' 표현을 사용했습니다. <'깜깜이' 지방선거
>, <정책 없고 네거티브만…깜깜이 교육감 선거 언제까지
>, <28일부터 여론조사 깜깜이 구간 시작 29, 30일 사전투표
>, <'깜깜이 선거' 돌입 정치부 기자들이 본 막판 표심은
>, <깜깜이 선거 돌입 선거 막판 '네거티브 주의보'
> 등의 보도는 장애인 인권 감수성 부족을 드러내는 사례라 할 수 있습니다.
선거철마다 반복되는 색깔론, 언론은 여전히 받아쓰며 '주적' 부각
'색깔론' 혐오표현이 가장 많이 등장한 언론사는 채널A(6회)였습니다. 이어 조선일보·TV조선·MBN(각 5회), 한국경제(3회), 부산일보·매일신문·울산매일·JTBC(각 2회), 동아일보·한국일보·매일경제·강원일보·경인일보(각 1회)순이었습니다.
'색깔론'은 선거철마다 반복적으로 등장하는 대표적인 혐오표현입니다. 언론은 이를 비판적으로 전달해야 하지만, 여전히 그렇지 않은 사례가 적지 않습니다.
조선일보 <'주적은 누구' 질문에 답 못하는 여당 후보들
>(5월 25일 김형원 기자)은 "6·3 지방선거에 출마한 더불어민주당 후보들이 '대한민국 주적(主敵)이 누구냐'를 묻는 질문에 제대로 답변하지 못해 논란"이라고 보도했습니다. 이어 <사설/'북핵'은 빠지고 '주적'은 말 못하고
>(5월 26일)에서는 "지방선거에 출마한 민주당 후보들은 '한국의 주적이 누구냐'는 물음에 제대로 대답하지 못하고 있다", "한 시장 후보는 주적을 북한이 아닌 '내란 세력'이라고 답하기도 했다"며 "나라 안팎 사정이 온통 북이 원하는 대로 돌아가고 있다"고 주장했습니다.
"주적이 누구냐", "북한은 주적이냐 아니냐"고 묻고 "북한"이 주적이라고 곧장 답하지 못하면 안보관이 의심된다고 몰아세우는 것, 그리고 이를 언론이 '안보관 논쟁'으로 포장해 보도하는 것은 색깔론 혐오표현의 대표적 사례입니다.
조선일보는 앞서 언급한 기사에서 "국방백서에선 북한을 주적으로 규정한 문구가 문재인 정부 때 삭제됐다가 윤석열 정부 때 다시 쓰여졌다"고 보도했습니다. 그러나 이는 사실과 다릅니다. 국방백서에 북한을 주적으로 규정한 문구는 1995년 처음 등장해 2000년까지 사용됐으며, 이후 정부는 해당 표현을 사용하지 않고 있습니다(윤석열 정부의 국방백서에서는 주적 대신 '적'이라는 표현이 사용됐다 -편집자 주).
성소수자 혐오를 선거 쟁점화한 종교매체
'성적지향' 혐오표현이 가장 많이 등장한 언론사는 크리스천투데이(12회)였습니다. 다음으로 매일경제(3회), 경향신문(2회), 조선일보·중앙일보·한국일보(각 1회) 순으로 나타났습니다. 29개 언론사에서 등장한 '성적지향' 혐오표현은 총 20회였는데, 이 가운데 절반이 넘는 12회가 크리스천투데이에서 확인됐습니다.
크리스천투데이는 "퀴어 동성애 교육 추방", "동성애교육 다음은 퀴어축제 체험학습입니까?" 등 '성적지향' 혐오표현을 현수막 전면에 내세운 조전혁 서울시교육감 후보 홍보에 집중했습니다.
<조전혁 서울교육감 후보 "검증 안 된 퀴어 교육, 학교 담장 못 넘게 할 것"
>(5월 21일 송경호 기자)은 "음란한 '퀴어축제', 교육감으로서 입장 표명은 당연", "동성애 반대는 종교 이기주의 아냐… 인류가 축적해 온 경험" 등 조전혁 후보의 혐오 메시지를 그대로 전달했습니다.
<기고/퀴어신학과 퀴어축제 관련, 교육감 선거에 대해 AI에 물었더니
>(6월 1일 김창환 한국기독교장로회 소속 동성애·동성혼 반대 대책위원회 위원장)는 "김창환 목사가 구글 AI 제미나이(Gemini)에게 질문한 결과"라며 "퀴어 관련 이슈의 확산을 막고자 하신다면, 보수 성향 후보들의 공식 선거공보물이나 중앙선거관리위원회 후보자 명부를 통해 (중략) 투표권을 행사하시는 것을 권장"한다는 내용을 소개했습니다.
매일경제 <기자24시/이념 싸움판 된 교육감 선거
>(5월 28일 이용익 기자)에서는 "동성애, 퀴어 축제, 좌파, 불복…. 최근 교육감 선거 현장에서 기자가 반복적으로 접한 단어"라며 "(후보들의 입에서) 대중의 감정을 자극하는 이념적 구호가 더 크게 나온다"고 지적했습니다. 이어 "동성애나 성평등 교육 등에 대한 가치 판단은 사회적 합의가 필요한 영역이고 교육감 개인의 권한으로 결정할 수 있는 업무가 아니다"라며 '성적지향'을 '이념'의 문제로 치환했습니다.
성소수자 역시 우리 사회의 구성원입니다. 매년 5월 17일을 '국제 성소수자 혐오 반대의 날'로 기념하며 성소수자에 대한 차별과 혐오, 사회적 낙인의 역사를 되돌아보고 더 이상의 차별과 혐오를 용납하지 않겠다고 다짐하는 것도 이러한 이유 때문입니다. 성적지향에 대해 노골적으로 혐오를 드러내는 언론도, 성적지향을 이념의 문제로 환원하는 언론도 성소수자를 향한 혐오라는 비판에서 자유로울 수 없습니다.
근거 없는 '중국인 유권자 위협론' 확산한 언론
'외국인' 혐오표현이 가장 많이 등장한 언론사는 매일신문(2회)이었습니다. 이어 중앙일보·매일경제·크리스천투데이·MBC(각 1회)가 뒤를 이었습니다. '외국인' 혐오표현은 '색깔론'만큼 빈번하지는 않지만 선거철마다 반복적으로 등장하는 유형입니다. 이는 현행 선거법이 영주권 취득 후 3년이 지난 외국인에게 지방선거에 한해 투표권을 부여하고 있기 때문입니다.
매일신문 <"우리동네 일꾼을 왜 중국인이 뽑아?"…22배 는 외국인 유권자, 변수되나
>(5월 27일 이혜진 기자)는 "외국인 유권자가 늘어나면서 일부에서는 특정 지역이나 선거구에서 외국인 유권자 비중이 높아질 경우 선거 결과에 영향을 미칠 수 있다는 우려"가 나오고 있으며, "한국 국민에게 선거권을 부여하지 않는 국가 국민에게는 동일하게 선거권을 제한해야 한다는 '상호주의' 원칙을 적용해야 한다는 의견도 제기된다"고 보도했습니다.
이어 "외국인 유권자의 국적별 구성을 보면 한 국가에 크게 쏠린 모습"이라며 "2025년 1월 기준 중국 국적자가 11만3,500명으로 전체의 81%를 차지했다"고 덧붙였습니다. 사실상 중국 국적 외국인 유권자가 선거 결과에 영향을 미칠 수 있다는 우려를 부각한 것입니다.
그러나 해당 보도는 "외국인 유권자 수가 증가하는 것과 달리 실제 투표 참여율은 낮은 수준"이라는 사실은 충분히 강조하지 않았습니다.
하루 전 게재된 사설은 더욱 노골적입니다 .<사설/중국은 한국인에게 투표권 안 주는데, 한국은 중국인에게 줘야 하나
>(5월 26일)는 "외국인 영주권자 투표권 논란이 이는 것은 국민주권 원칙과 국가 간 상호주의 원칙에 부합하지 않기 때문"이라고 주장하면서도 극우세력의 혐중 주장을 그대로 옮겨 실었습니다.
"특정 국적자(중국인)들이 자국의 정치적 목적을 위해 투표하는 바람에 우리 주권을 훼손한다", "중국이 정치·경제·문화 전반에서 우리나라에 대한 영향력을 강화하려는 움직임을 보이고 있는 데 대한 반감(反感)도 크다", "중국인들이 우리나라 여론을 왜곡하고 있다는 주장도 많고 정황도 있다", "온라인 댓글에 국적을 표시해야 한다는 요구가 나올 정도"라는 주장들은 모두 뚜렷한 근거가 없는 혐중 정서에 기반한 주장입니다.
그럼에도 매일신문은 이러한 주장을 바탕으로 "특정 국가의 영향력만 강화한다는 비판을 받는다면 외국인 영주권자 투표권을 재검토해야 한다"고 주장했습니다.
하지만 매일신문 스스로 보도했듯 "외국인 유권자 수가 증가하는 것과 달리 실제 투표 참여율은 낮은 수준"입니다. 더군다나 외국인 유권자들은 전국에 분산돼 있어 선거 결과에 유의미한 영향을 미친다고 보기 어렵습니다.
2005년 8월 선거법 개정으로 외국인에게 지방선거 투표권을 부여한 것은 일본이나 중국처럼 우리 재외동포가 많이 거주하는 국가에서 우리 동포들의 정치적 권리를 확대하자는 취지가 컸습니다. 우리가 먼저 제도를 도입함으로써 해외에서도 우리 동포들의 참정권 확대를 이끌어내고자 했던 것입니다. 더욱이 제도 폐지 주장의 근거가 뚜렷한 사실관계가 아닌 혐중 정서에 기반하고 있다면 그 정당성은 더욱 약할 수밖에 없습니다.
유일하게 등장한 '내란 옹호' 혐오표현
유일하게 한 언론사에서만 등장한 혐오표현도 있었습니다. 바로 '내란 옹호' 혐오표현입니다. 크리스천투데이 <샬롬나비 "경제 선진국 걸맞은 자격과 인품 갖춘 후보 뽑길"
>(6월 1일 송경호 기자)은 김영한 샬롬을 꿈꾸는 나비행동 상임대표의 논평 '2026년 6.3 지방선거에 즈음하여'을 전문을 인용하며 '내란 옹호' 혐오표현을 그대로 전했습니다.
해당 논평은 "2022년 더불어민주당이 국회의석에서 절대 과반수를 확보한 후 일방적인 탄핵 정치와 야당의 일방적인 입법행위로 인하여 국회는 정상적으로 운영되지 못했다", "윤석열 대통령은 2024년 12월 3일 비상계엄을 선포하고 약 4시간 만에 국회의 요구에 따라 계엄을 해제했으나 이로 인해 대통령은 탄핵당했고, 2025년 4월 4일 탄핵 인용에 따른 해임과 6월 3일 제21대 대통령 선거로 인해 한국 의회민주주의는 파행을 거듭했다", "이재명 정부는 지난 1년 동안 내란 심판을 목표로 야당 정치인들을 내란죄로 감옥에 보내고 국내 정치를 갈등과 정치보복으로 이끌어 왔다는 비난을 받고 있다"는 등의 주장을 담고 있습니다.
이는 내란 옹호 세력의 주장을 반복적으로 전달한 사례입니다.
그러나 12·3 비상계엄이 국헌 문란을 목적으로 한 폭동, 즉 내란이었다는 사실은 이미 법원 판결을 통해 확인됐습니다. 윤석열 전 대통령은 내란 우두머리 혐의가 인정돼 무기징역을 선고받았으며, 가담한 핵심 책임자와 국무위원들 역시 내란중요임무종사 등의 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
*모니터 대상
2026년 5월 21일~6월 2일 빅카인즈에서 검색 가능한 22개 언론사와 포털사이트 네이버에서 검색 가능한 7개 언론사를 대상으로 키워드 '지방선거', '보궐선거', '지선', '도지사', '시장', '군수', '구청장', '교육감', '의원', '국회의원'으로 검색한 보도 전체
① 뉴스빅데이터 분석 서비스 빅카인즈에서 검색 가능한 22개 언론사
- 전국일간지(6) : 경향신문, 동아일보, 조선일보, 중앙일보, 한겨레, 한국일보
- 경제일간지(2) : 매일경제, 한국경제
- 지상파3사(3) : KBS, MBC, SBS
- 지역일간지(11) : 강원일보(강원), 경인일보(수도권), 부산일보(부산), 울산매일(울산), 경남신문(경남), 매일신문(대구·경북), 대전일보(대전), 충청일보(충청), 광주일보(광주·전남), 전북일보(전북), 제주일보(제주)
② 포털사이트 네이버에서 검색 가능한 7개 언론사
- 종편4사(4) : JTBC, TV조선, 채널A, MBN
- 종교주간지3사 : 크리스천투데이, 법보신문, 가톨릭신문
※ 종편4사와 종교주간지3사는 빅카인즈 뉴스 제공 언론사가 아닌 관계로 포털사이트 네이버에서 빅카인즈 뉴스 제공 22개 언론사와 동일한 방식으로 키워드 검색 후 기사를 수집했습니다.
덧붙이는 글 | 이 글은 민주언론시민연합 홈페이지(www.ccdm.or.kr)에도 실립니다.