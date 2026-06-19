고속버스로 왕복 5시간, 엄마와 함께하는 길

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"석 달쯤 지나야 괜찮아졌다 싶을 거예요."

큰사진보기 ▲우리 모녀가 떠나는 가장 특별한 여행. ⓒ hunth on Unsplash 관련사진보기

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"엄마 드세요."

"너 먹어."

"엄마 좀 잡아주지."

덧붙이는 글 | 이 기사는 책이밥주식회사 홈페이지에도 실립니다.

하나도 나아지지 않았다며 하소연하는 엄마에게 의사 선생님은 담담하게 말했다. 격주 수요일이면 엄마와 함께 서울 서초구 반포동으로 향한다. 대전에서 고속버스를 타고 왕복 다섯 시간을 오가는 길이다. 버스 계단을 오를 때마다 엄마는 내 팔을 꼭 붙든다. 허리와 엉덩이, 발이 아파도 지팡이는 짚지 않겠다고 하던 사람이다. 그랬던 엄마가 이제는 내 팔에 몸을 기댄다.버스 창밖으로 초여름 풍경이 흘러갔다. 문득 30년 전 서울행 기차가 떠올랐다. 대학원 시험을 보러 가던 날이었다. 기차 안에는 사람이 많았다. 겨우 구한 입석표를 손에 쥐고 서울까지 서서 가야 했다. 다리도 아프고 마음도 불안했다. 그때 나는 엄마에게 기대었다. 엄마 팔짱을 끼고 손을 잡았다. 손끝에서 전해지던 따뜻한 체온이 아직도 기억난다.사실 엄마는 안아주거나 사랑한다는 말을 자주 하는 사람이 아니었다. 대신 무거운 짐을 들어주고, 이사 갈 집을 알아봐 주고, 아이를 낳으면 손주를 돌봐주는 사람이었다. 사랑을 말보다 행동으로 보여주는 사람이었다. 그래서였을까? 엄마에게 기대어 서울로 가던 그날의 온기는 삼십 년이 지난 지금도 잊히지 않는다.그사이 나는 공부를 하고 직장을 다니며 내 삶을 살아왔다. 엄마는 맏딸 집 살림을 거들고 두 손녀를 돌보며 세월을 보냈다. 내가 서른하나에 아이를 낳은 뒤에도 함께 장을 보면 무거운 것은 늘 엄마 차지였다. 생수도, 과일도 엄마가 들었다. 내 손에는 가벼운 봉투만 쥐여주었다.그런데 얼마 전 병원에 가는 길, 엄마 가방을 들어보니 생각보다 무거웠다. 양산과 물병이 들어 있었다. 나는 아무 말 없이 가방을 받아 들었다. 엄마도 아무 말 없이 가방을 내게 넘겼다. 예전 같으면 엄마가 들었을 가방이다. 그 짧은 순간, 마음 한구석이 내려앉았다.진료를 마친 뒤 강남고속버스터미널에서 점심을 먹었다. 나는 파스타를 주문했고 엄마는 고기덮밥을 주문했다. 수저를 꺼내 엄마 앞에 놓고 덮밥을 비벼 드렸다. 예전에는 엄마가 내게 해주던 일이었다. 그런데 엄마는 덮밥 위의 고기를 몇 점만 남기고 나머지를 내 앞접시에 옮겨 담으셨다.괜찮다고 해도 엄마는 자꾸 내 쪽으로 밀어 놓으셨다.내 팔을 붙들고 버스 계단을 오르는 사람인데도 좋은 것은 여전히 딸에게 먼저 주고 싶어 했다. 생각해보면 엄마는 한 번도 엄마이기를 그만둔 적이 없었다.서울에서 대전으로 돌아온 저녁, 아빠가 버스터미널로 마중을 나오셨다. 반가운 마음에 나는 먼저 아빠에게 다가갔다. 그때 아빠가 말했다.뒤돌아보니 엄마는 버스 계단을 한 발 한 발 힘겹게 내려오고 있었다. 순간 마음이 철렁했다. 나는 엄마의 보호자가 되었다고 생각했다. 병원 접수도 대신하고, 약도 챙기고, 가방도 들어주고 있었다. 그런데 정작 가장 중요한 순간에는 엄마보다 내 마음이 먼저 앞서 있었던 것이다.황급히 달려가 엄마 팔을 붙들었다. 엄마는 아무 말도 하지 않았다. 병원에서도 비슷한 풍경을 보았다. 접수창구 앞에서 설명을 듣는 사람, 진료 순서를 확인하는 사람, 약 봉투를 챙기는 사람들. 대부분 중년의 딸들이었다. 흰머리 어머니의 팔을 붙든 딸, 휠체어를 밀고 가는 딸, 진료기록을 읽어주는 딸. 한때 부모의 손을 잡고 길을 건너던 아이들이 이제는 부모의 걸음에 속도를 맞추며 병원 복도를 걷고 있었다.뉴스에서는 초고령 사회라고 말한다. 하지만 그 말의 실체를 나는 병원 대기실에서 본다. 진료를 기다리는 노모와 딸의 모습에서, 접수 창구 앞에 나란히 선 모녀의 뒷모습에서 본다.젊은 날의 나는 성공한 커리어우먼을 꿈꿨다. 더 높은 곳으로 가고 싶었고 더 많은 것을 이루고 싶었다. 그런데 쉰두 살이 된 지금, 나는 병원 가는 길에서 다른 것을 배우고 있다. 누군가의 걸음에 속도를 맞추는 일. 곁에 있어 주는 일. 기다려주는 일.어쩌면 사랑은 그런 것인지도 모르겠다. 그래서 나에게 병원 가는 날은 단순한 통원 치료가 아니다. 꽃향기 대신 소독약 냄새가 가득하고, 관광지 대신 병원을 찾아가는 길이지만 엄마와 함께 보내는 하루다. 어쩌면 우리 모녀가 떠나는 가장 특별한 여행이다. 그리고 나는 벌써부터 2주 후 수요일을 기다린다.