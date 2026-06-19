응급환자 이송체계 시범사업해보니 '뺑뺑이 0건', 이유는?

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 19일 전남 동부지역본부에서 개최된 '응급환자 이송체계 혁신 시범사업' 성과 및 발전 방향을 논의하기 위한 간담회에 발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 19일 전남 동부지역본부에서 개최된 '응급환자 이송체계 혁신 시범사업' 성과 및 발전 방향을 논의하기 위한 간담회에 발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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최근 3개월간 광주·전북·전남 지역에서 응급환자 이송체계 혁신 시범사업을 실시한 결과, 응급실 미수용(이른바 '응급실 뺑뺑이') 사례가 한 건도 발생하지 않은 것으로 나타났다. 특히 응급환자를 어느 병원으로, 어떤 방식으로, 얼마나 빠르게 이송할 것인가 같이, 말로만 반복되던 원칙이 실제 현장에서 작동했다는 평가가 나왔다.정은경 보건복지부 장관은 19일 '응급환자 이송체계 혁신 시범사업' 성과와 발전 방향을 논의하는 간담회에서 이같이 보고 받고 "시범사업 기간 응급실 미수용 사례가 발생하지 않은 건 구급대, 의료진, 지방자치단체 등 관계 기관이 신뢰를 쌓고 협력한 덕분"이라고 평가했다.이어 정 장관은 "지역 응급의료자원과 특성에 맞는 이송지침을 함께 마련하고 실제 이행한 것이 중요했다"면서 "시범사업 성과를 바탕으로 9월 내 전국 확산을 추진하고, 의료진의 법적 부담 완화 등 현장 의견을 수렴해 제도화할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.이날 간담회는 전남 순천에 있는 전남 동부지역본부에서 열렸으며, 복지부와 소방청, 광주·전북·전남 응급의료 담당 및 지역 소방본부, 중앙응급의료센터 관계자들이 참석했다.보건복지부에 따르면 이번 시범사업은 올해 3월부터 5월까지 광주광역시, 전북특별자치도, 전라남도 등 호남권 3개 시·도에서 진행됐다. 핵심은 응급환자를 어디로, 어떤 기준으로, 얼마나 빠르게 옮길 것인지에 대한 기존 이송체계를 다시 설계하는 데 있었다.현장에서는 질환별·상황별 이송지침을 새로 정비했다. 특정 병원 수용이 어려울 경우를 대비해 광역상황실 개입 절차를 마련했고, 우선수용병원 지정과 헬기 이송 등 대체 수단도 사전에 정리해 공유했다. 최초 이송 이후 전원이 필요한 환자에 대해서는 구급대가 병원 간 이송까지 지원하도록 했다.성과는 숫자로 확인됐다. 보고 내용을 보면, 시범사업 기간 응급실 미수용 사례는 단 한 건도 발생하지 않았다.특히 현장에서는 변화가 체감됐다는 평가가 이어졌다. 이날 간담회에 참석한 구급 현장 관계자들은 "이전까지 이송 지침이 선언적 구호에 그쳤다면, 시범사업을 계기로 구급대-의료진 상호 간에 정한 약속으로 이송 체계가 작동해 효율적인 이송이 가능했다"고 강조했다.이외에 "구급대와 의료진이 자주 만나 사례회의를 하면서 신뢰가 쌓이고 의사소통이 원활해졌다"는 의견, "응급실 현장에서는 지역 내 이송체계가 작동하지 않을 때 광역상황실이 개입해 병원별 의료자원 현황을 고려해 환자 이송을 조율했다"는 긍정적 의견도 있었다.성과만 강조된 것은 아니었다. 참석자들은 보완해야 할 부분으로 "응급환자의 미수용이나 의료사고는 의료진 개인의 문제라기보다 응급의료체계의 구조적 문제"라고 입을 모았다. 나아가 이들은 "의료진 개인을 민·형사상 책임에서 보호하고 진료역량 강화와 효율적인 이송체계를 위한 국가의 제도적 접근이 필요하다"고 제시했다.이에 대해 정 장관은 깊은 공감을 표하며 전폭적인 지원을 약속했다. 아울러 시범사업 결과를 토대로 전국 확대와 제도 개선 작업에 착수할 계획이다.