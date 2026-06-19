"수도권 위해 지역 희생 강요 말라"... 충청권 주민들, 송전선로 반대 집회

큰사진보기 ▲신계룡-북천안 345kV 송전선로 건설을 반대하는 대전·세종·공주·금산·옥산 송전탑 반대 대책위원회와 경과지역 주민 등은 19일 오후 제12차 입지선정위원회가 개최되는 대전 서구 KW컨벤션센터 앞에서 '신계룡-북천안 345kV 송전선로 결사반대 주민 집회'를 열고, 송전선로 건설 백지화를 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

"전자파는 재앙이다. 우리 논밭에 송전탑이 웬 말이냐"

"마을 경제 다 죽이는 송전선로 건설 즉각 중단하라"

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큰사진보기 ▲신계룡-북천안 345kV 송전선로 건설을 반대하는 대전·세종·공주·금산·옥산 송전탑 반대 대책위원회와 경과지역 주민 등은 19일 오후 제12차 입지선정위원회가 개최되는 대전 서구 KW컨벤션센터 앞에서 '신계룡-북천안 345kV 송전선로 결사반대 주민 집회'를 열고, 송전선로 건설 백지화를 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

신계룡-북천안 345kV 송전선로 건설에 반대하는 충청권 주민들이 입지선정위원회 회의장 앞에서 집회를 열고 "주민 동의 없는 송전선로 건설 계획을 전면 백지화하라"고 촉구했다.충청권 대전·세종·공주·금산·옥산 송전탑 반대 대책위원회와 경과지역 주민 등은 19일 오후 대전 서구 KW컨벤션센터 앞에서 '신계룡-북천안 345kV 송전선로 결사반대 주민 집회'를 열었다. 이날은 신계룡-북천안 송전선로 경과 노선을 논의하는 제12차 입지선정위원회가 열리는 날로, 주민들은 회의 시작 1시간 전부터 회의장 밖에 모여 피켓과 현수막을 들고 구호를 외쳤다.집회에는 대전과 세종, 충남 공주·금산 등 송전선로 경과 예정 지역 주민들이 참여했다. 주민들은 "수도권 위해 농촌의 희생을 강요 말라", "신계룡-북천안 345kV 송전선로 즉각 중단하라", "지금도 너무 많다. 호남·수도권 송전선로 충남도민 반대한다", "우리 논밭에 송전탑이 웬 말이냐", "전자파는 재앙이다. 송전선로 물러가라", "마을경제 다 죽이는 송전선로 건설 즉각 중단하라", "수도권과 대기업을 위해 지역을 식민지화하는 송전선로 반드시 막아내자" 등의 문구가 적힌 손피켓을 들고 집회를 이어갔다.풍물단의 식전공연으로 시작된 이날 집회는 대전송전탑백지화대책위 이경호 위원장의 사회로 진행됐으며, 지역 소개와 여는 발언, 각 지역 주민 발언, 정당·시민단체 발언, 결의문 낭독 순으로 이어졌다. 집회를 마친 주민들은 입지선정위원회 회의가 열리는 5층 회의장 앞으로 이동해 피켓시위를 벌이며, 회의 참석자들에게 송전선로 입지선정 중단을 요구했다.이날 주민들은 결의문을 통해 "주민이 반대하는 송전탑 강행은 국가폭력이며, 지역주민들의 처절한 목소리를 외면한 채 모든 책임을 전가하기 위한 한전 거수기 입지선정위원회는 원천 무효"라고 주장했다.이들은 "국민주권 정부 이재명 대통령은 국민이 반대하고 주민의 생존권을 위협하는 일방적인 국책사업은 결코 정당성을 얻을 수 없으며, 가공송전선로 방식은 가장 원시적인 방법이라고 했다"며 "국가의 주인인 국민의 뜻과 위배되는 원시적인 대량 송전 방식은 그 어떤 명분으로도 정당화될 수 없다"고 밝혔다.이어 "그러나 이재명 정부는 지금 이 순간에도 전국 각지에서 주민 의견을 무시한 채 송전탑 1만 개 송전선로 건설 사업을 밀어붙이고 있다"며 "국민 앞에서는 국민주권을 외치면서 뒤로는 주민을 외면하는 기만과 독선을 일삼고 있는데, 이것이 어찌 국민주권 정부란 말인가"라고 비판했다.대책위는 특히 신계룡-북천안 노선 입지선정위원회 운영 시한이 오는 25일 종료되는 점을 들어 이날 회의가 사실상 마지막 회의가 될 가능성이 크다고 내다 봤다. 이들은 "이달 25일이면 신계룡-북천안 345kV 노선의 입지선정위원회는 종료된다"며 "임기 만료를 불과 며칠 앞두고 한전이 이토록 급박하게 마지막 회의를 강행한 이유가 무엇인가. 주민들의 갈등을 양산하고 대립하게 만들어 자신들의 목적을 달성하겠다는 독재권력의 속셈 아니겠는가"라고 따졌다.또한 용인 반도체 국가산단과 수도권 전력 수요를 위해 충청권 주민들이 희생을 강요받고 있다고 비판했다. 이들은 "이미 윤석열 탄핵 정권에서 물과 에너지 대책도 없이 쫓기듯 허가한 용인 반도체 국가산단은 수많은 전문가들이 지역균형발전 역행, 지역에너지 식민지화, 기술적으로·일정상 불가능, 기하학적인 사회적 비용 발생, 대기업의 이익을 위해 지역 주민 희생 강요로 인한 사회적 갈등 발생 등 국가 미래에 심각한 문제임을 지적한 바 있다. 그런데도 현 정부는 한 번도 재검토하지 않았다"고 주장했다.그러면서 "한전은 전력망 특별법을 무기 삼아 우리를 무소불위로 밀어붙일 수 있다고 착각하겠지만, 대한민국 최고법인 헌법이 보장한 국민의 생명권과 행복추구권은 그 어떤 특별법으로도 짓밟을 수 없다"며 "법은 인간의 존엄을 지키기 위해 존재하는 것이지, 주민을 사지로 몰아넣는 도구가 아님을 명심해야 한다"고 강조했다.이날 집회에서 규탄 발언에 나선 김재용 대전주민송전탑백지화대책위원장은 "입지선정위원들을 선정할 때 주민들에게 알리지도 않고 동의도 받지 않은 채 일방적으로 진행했고, 위원들의 의견조차 한전 주도로 묵살돼 왔다"며 "오늘은 1단계 투쟁의 마지막 날이자, 정부와 국회, 국무총리실을 향한 2단계 투쟁의 첫날"이라고 말했다.김학출 공주시송전선로반대대책위원회 사무처장은 입지선정위원들에게 보내는 서신 형식의 발언을 통해 "주민 수용성은 밀양의 희생으로 얻어낸 사회적 원칙인데, 지금은 입지선정이라는 이름으로 모든 책임을 주민에게 전가하는 도구가 됐다"며 "입지선정위원들이 국가폭력의 도구가 되지 않겠다면 오늘 어떤 노선도 선택하지 않기를 간곡히 부탁한다"고 호소했다.황성열 충남송전탑백지화대책위원회 상임위원장도 "전국 대책위가 기후에너지환경부 장관에게 사회적 대화기구를 만들고 용인 반도체 국가산단이 꼭 필요한지, 꼭 용인이어야 하는지, 수도권이 전기를 스스로 생산할 수는 없는지 논의하자고 요구했지만 돌아온 것은 대화 거부였다"며 "우리는 더 이상 에너지 식민지로 살 수 없다"고 목소리를 높였다.왕성수 대전 학하동송전선로반대대책위원장은 "주민자치회장인 나조차 송전선로 추진 사실을 올해 2월에야 알았다"며 "주민 여론 수렴 없이 밀실에서 진행된 송전선로 계획은 반드시 백지화하고 처음부터 다시 검토해야 한다"고 주장했다.이들은 끝으로 결의문을 통해 "한전은 주민의 생존권을 짓밟는 독단적 폭주를 즉각 중단하라", "정부와 한전은 대책위 간 갈등 조장을 중단하고 사회적 대화기구를 구성하라", "주민 동의 없이 밀어붙이는 야만적인 송전탑 건설 계획을 전면 백지화하라"고 촉구했다.