박수현 당선인 "농어촌 기본소득 확대, 여성 바우처 부활"

큰사진보기 ▲박수현 충남도지사 당선인이 19일 있은 업무보고에서 “농어촌 기본소득은 확대해야 한다. 향후 추가 지정 기회가 있다면 급한 곳부터 지원해야 한다”는 뜻을 분명히 했다. ⓒ 충남준비위원회 관련사진보기

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박수현 충남도지사 당선인이 19일 농축산국·농업기술원·해양수산국·인구전략국·보건복지국·청년정책관·환경산림국 업무보고에서 "농어촌 기본소득은 확대해야 한다. 향후 추가 지정 기회가 있다면 급한 곳부터 지원해야 한다"는 뜻을 분명히 했다.김태흠 지사가 보편적 복지를 포퓰리즘이라 규정하고, 농어촌 기본소득 정책에 대해 비판적이었던 것과는 정반대의 상황이다.비슷한 맥락에서 폐지된 여성 바우처에 대해서도 "여성 농업인들은 남성보다 일하는 시간이 훨씬 많은 데다 육아와 가사, 돌봄 등을 맡으며 '슈퍼우먼'과 같은 역할을 하고 있다. 3중고를 해소해야 한다"며 새로운 시선을 요청했다."업무보고는 당선인에게 보고하는 자리가 아니라, 통하는 충남이 가야 할 방향과 과제를 도민들께 보고하고 약속하는 자리"라고 밝힌 박 당선인은 참석한 공무원들에게 "이 자리에서 도출되는 현실 인식과 새로운 시선들은 우리 민선 9기 충남도정이 새로운 방법을 찾아 해결해야 할 도민의 염원이자 명령이라고 생각한다. 함께 새롭고 담대한 충남을 만들어 가자"고 당부했다.이어 이날 새벽에 받은 휴대폰 문자메시지를 소개하며 "도지사는 짧지만 도정은 길고, 도정은 도민과 공직자 여러분이 지키는 것"이라며 "보이지 않는 곳에서 묵묵히 일하는 공직자 여러분을 신뢰하며, 여러분이 만들어 내는 도정 성과에 대해 응원의 말씀 드린다"고 격려했다.보고 및 토론에서 박 당선인은 충남 농축산의 핵심 역량으로 ▲고부가가치 원예특작 전국 지배력 확대 ▲전국 최고 쌀 생산 효율성 ▲대한민국 최대 축산물 공급기지 ▲압도적인 인삼 플랫폼 구축 등을 제시했다.한계·문제점으로는 ▲친환경 생태 농업 심각한 퇴행 ▲쌀 소비 감소 시 가격 하락 리스크 무방비 노출 ▲전국 평균을 웃도는 농가 고령화율 ▲청년농 급감 ▲농가 소득 외화내빈 ▲인삼 수출 전국 점유율 급감 등을 제기하며 "해법은 문제의식으로부터 출발해야 한다. 어떻게 풀어갈지 머리를 맞대자"고 말했다.박 당선인은 이밖에 ▲농업 현장 자연재난 피해 예방을 위한 점검 만전 ▲자연재난 피해 지역 항구 복구 방안 모색 ▲농업기술원 산하 연구소 장비 공동 활용 등 조정을 통한 효율성 재고 방안 검토 ▲대학·산업체 등과의 협업을 통한 농업 전반 인공지능(AI) 확산 ▲가로림만 국가해양생태공원 예비 타당성 조사 통과 총력 ▲도지사 직속 청년보좌관 신설 적극 논의 ▲충남형 외국인 정책 모색 ▲지천댐에 대한 엄정한 중립 및 공론화위원회에 정확한 데이터 제공 등을 주문했다. 내포신도시 의료시설 추진 상황과 도내 4개 의료원 경영 실태 및 개선 방안에 대해서는 별도 토론하자고 말했다.이날 업무보고도 '도민과 통하는 도정, 도민께 설명하는 도정, 도민께 책임지는 도정' 약속에 따라 도 공식 유튜브 채널인 '충남TV'를 통해 전 과정을 생중계했다.