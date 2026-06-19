칼림바부터 젬베까지, 누워서 듣는 숲속 음악회

자연은 위대한 스승이고, 숲은 학교라고 생각합니다. 그 품 안에서 아이들과 함께 나누고, 배우고, 성장해가는 순간들을 글로 담아 전할 수 있어 행복합니다.

큰사진보기 ▲봄눈별의 연주 ⓒ 이정현 관련사진보기

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큰사진보기 ▲복사꽃이 복숭아 열매로 ⓒ 이정현 관련사진보기

들이쉬고, 내쉬고. 들이쉬고, 내쉬고,

나는 꽃처럼 피어나고, 이슬처럼 맑고, 산처럼 견고하고, 땅처럼 단단하네.

자유다. 자유다. 자유다.

"쏴와아아아아아-"

큰사진보기 ▲호조니 ⓒ 이정현 관련사진보기

행복은 지금 여기.

걱정은 내려놨네.

갈 곳 없고, 할 것 없네.

서두르지 않네.

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 SNS에도 실립니다.

여름은 '열음' 하는 계절이다. 봄에 핀 꽃이 진 자리에 열린 열매들은 온몸으로 뜨거운 태양빛을 받으며 여물어간다.봄부터 2주에 한 번씩 아이들과 숲에서 수업을 하다 보니, 그런 계절의 변화가 눈으로 선명하게 보인다. 숲을 오가는 길목, 두 달 전만 해도 진분홍 복사꽃이 피어있던 자리에는 아기의 주먹 만한 작은 복숭아 열매들이 알알이 맺혀 있었다. 나는 아이들과 잠시 발걸음을 멈추고, 무성한 진초록 잎들 사이에 달린 복숭아들을 함께 바라보았다.그러고 보니, 올해는 어느 해보다 일찍 무더운 여름이 찾아온 것만 같았다. 해마다 '올해 여름이 앞으로 올 여름들에 비해 가장 시원한 여름일 것이다'라는 기후 학자들의 경고들을 듣게 된다. 최근 며칠 동안 일기 예보에도 없던 소나기가 마치 동남아 기후에서의 스콜처럼 갑자기 쏟아지는 것만 보아도 기후 위기를 실감할 수 있었다.그 안에서 무력감을 느끼면서도, 동시에 무엇이든 해야겠다는 마음이 들었다. 아이들을 키우는 엄마로, 학생들을 가르치는 선생님으로 살아가며, 세상이 비극으로 치달아갈수록 어리고도 여린 존재들을 더 품어 안고 싶기 때문이다. 아이들과 교실을 떠나 숲에서 수업을 하는 것도, 내게 그런 의미가 있다. 더이상 훼손되지 않아야 하는, 소중한 보루같은 것을 어떻게든 지켜내고 싶은 의지와 희망으로 만든 수업인 것이다.여름 시즌 첫 수업을 열며, 준비한 프로그램은 '음악회'였다. 마침 평화를 연주하는 '봄눈별'이 지방에서 서울에 올 일이 있다고 해서 함께 '여름 숲속 음악회'를 열기로 했던 것이다. 일방적으로 듣고 감상만 하는 음악회를 넘어 함께 즐길 수 있는 프로그램을 구상하다 보니, 함께 노래를 부르는 것을 떠올랐다. 문득, 2013년 프랑스의 '플럼빌리지'에서 사람들과 둥글게 서서 함께 불렀던 노래들이 생각났다.플럼빌리지는 마틴 루터 킹 목사님과 반전 평화 운동을 펼치고 우리 나라에도 <화>, <얼굴에는 미소, 마음에는 평화> 등의 베스트셀러로 유명한 틱낫한 스님께서 세우신 평화 공동체였다. 그곳에는 스님 뿐 아니라 목사님과 신부님, 수녀님 등 다양한 종교를 가진 분들과 여러 국적의 사람들이 모여 있었다. 나는 아이들을 위한 여름 캠프의 교사로 자원 봉사를 했다. 플럼빌리지라는 이름처럼 자두나무가 가득 심어진 들판에서 아이들과 걷고, 노래하며, 웃던 순간들은 오랜 시간이 지난 지금에도 생생한 추억으로 기억된다.매번 수업을 하는 백사실 계곡에 도착해 키가 큰 나무들이 드리워주는 그늘 아래에서 아이들과 둥글게 서자 뭉클한 마음이 들었다. 마치 나의 가슴 안에서도 열매가 주렁주렁 열린 것처럼 충만한 기분이었다. 나는 '들이쉬고, 내쉬고'라는 노래를 한 구절씩 먼저 불러주었다. 가사에 어울리는 어울리는 손 움직임과 동작이 있는 노래라 아이들은 더욱 흥미를 하지고 집중해서 노래를 따라 불렀다.꽃받침 손동작을 하고 옆에 있는 사람들을 바라볼 때나, 나비처럼 두 팔을 팔랑거리며 '자유다'라는 노래 가사를 할 때마다 여기저기서 웃음이 터져 나왔다. 쑥스럽고도, 즐거운 감정들이 웃음으로 승화되며 서로에게 더 가까워진 기분이 들었다.서로의 마음을 열어주고, 이어주는 노래를 부르고 나서, 아이들을 숲 속 무대 앞으로 앉혔다. 잠시 눈을 감고, 주변 소리를 듣다가, '띵샤', '오션 드럼'이나 '레인스틱' 같은 악기들의 소리를 듣게 하고, 악기 이름을 맞추게 했다. '오션 드럼'을 연주할 때는 아이들이 "우와, 바다다! 파도 소리다"라고 탄성을 질렀다. 나는 "끼룩끼룩", "부우우" 갈매기와 뱃고동 소리를 흉내내며 아이들이 소리가 만들어 준 상상의 세계에 보다 몰입하게 했다.빗소리가 나는 '레인스틱' 소리를 들을 때는 연주 전 아이들에게 "지금부터 추운 겨울, 어두운 땅 속에 묻혀있는 작은 씨앗이 된 것을 상상하며 몸을 웅크려봐요"라고 말했다. 그 후 봄비가 톡톡 떨어지며 씨앗 껍질을 두드릴 때, 내 안의 새싹이 깨어나 뿌리를 내리고, 줄기와 잎을 뻗고 꽃을 피우는 여정을 온몸으로 표현하게 했다. 깊은 잠에서 깨어나 기지개를 펴듯 온 몸을 펼치는 아이들을 지켜보고 있자니, 절로 미소가 지어졌다.이후 봄눈별의 연주가 이어졌다. 봄눈별은, 평소 우리가 잘 보기 힘든, 북미 원주민이 부는 인디언플루트, 아프리카 악기인 칼림바와 젬베, 마치 작은 우주선처럼 생긴 텅드럼을 가져왔다. 연주를 시작하기 전 봄눈별은 아이들에게 "가장 편한 자세로 연주를 들으세요. 누워서 들어도 돼요"라고 얘기했다. 그 말에 신이 난 아이들은 바닥에 깔린 돗자리 위에 자리를 잡고 하나, 둘 눕기 시작했다. 두 팔을 베게 삼아 하늘을 마주하고 누운 아이들을 보자니, 내 안의 긴장들도 스스르 풀리는 느낌이 들었다.처음 연주한 악기는 '인디언 플루트'였다. 평소 학교에서 자주 접하는 관악기인 리코더나 단소와 또 다른 낮고도, 풍부한 소리에 아이들의 귀가 쫑긋거렸다. 가까운 나무로 날아온 박새들은 플루트 음률에 따라 "쬽빗, 쬽빗" 함께 노래를 불렀다. 이어진 연주는 손가락 피아노라고 불리는 아프리카 악기인 '칼림바'였다. 마치 오르골 소리 같기도 한 맑은 소리가 자장가처럼 울려 퍼졌다. 무성한 나뭇잎 사이로 비치는 여름 햇살이 아이들의 머리카락에 내려앉아 금빛으로 빛나는 풍경이 평화롭고도, 아름다웠다.다음으로 이어진 연주는 텅드럼이었다. 마치 물방울이 튕기는 울려 퍼지는 신비로운 음과 음 사이, 고요한 침묵 속에서 음악을 감상하던 나무들 사이로 바람이 불어왔다.옷깃을 스쳐 지나가던 바람에 날리는 풀과 나뭇잎들이 마치 춤을 추는 것만 같았다.마지막으로 봄눈별이 연주한 악기는 젬베였다. 젬베를 치기 전 봄눈별은 '아름답다'라는 네 음절의 단어에 음과 동작을 붙여서 만든 짧은 노래를 부르고, 함께 부르자고 했다. 바닥에 누워있던 아이들이 몸을 일으켜 일어나 노래를 따라 불렀다.'아름답다'라는 단어 앞에 자기 이름을 넣어 노래를 부르자고 하자, 아이들은 마치 돌고래처럼 아주 높은 음역대의 소리로 자신의 이름을 불렀다. 흥겨운 젬베 반주까지 들어가자 더욱 흥이 나서 몸을 흔들기도 했다.평소 '아름답다'라는 말을 좋아하던 나였기에, 나도 노래 한 곡을 더 불러주었다. 몇 년 전 숲 속을 걷다가 떠오른 음에 붙인 '호조니'라는 노래였다. '호조니'는 북미 원주민의 말로 '당신이 아름다움 안에 걷기를'이라는 뜻을 지닌 단어였다. 우주처럼 까맣게 빛나는 아이들의 두 눈을 바라보면서 노래를 부르는데 가슴이 벅차올랐다. 내가 만나는 모든 아이들이 아름다움 안에 걷기를 바라는 마음이야말로, 내 안의 가장 깊은 곳에서 울려 퍼지는 진심이었기 때문이다. 음악회를 마무리하며 마지막에 부른 노래도 플럼빌리지에서 자주 부르는 노래였다.함께 했던 스무여 명의 아이들과 몇 분의 학부모님, 선생님들까지 함께 모여 손을 잡고 둥글게 서서 노래를 부르고, 소감을 한 단어로 나누었다. 아이들의 작고, 예쁜 입술에서 '지금 여기', '행복', '감사', '평화', '아름다움' 등의 단어들이 흘러나올 때마다 따스하고 밝은 빛이 가슴으로 흘러 들어오는 것만 같았다.나비의 작은 날갯짓이 지구 반대편에서 허리케인을 만든다는 뜻의 '나비효과'라는 단어의 뜻처럼, 숲속에 모여 우리가 나누었던 아름답고도 빛나는 순간들이 아이들의 몸과 마음에 깊이 스며들기를, 바람을 타고 세상 곳곳에 전해지길 바라게 되었다. 그런 순수하고도 간절한 바람들이 모여 이 땅의 아픈 마음들을 안아주고, 새로운 힘과 희망을 불어 넣어주고, 어둠을 밝혀주기를 기도했다. 둥근 원 안에서 하나 된, 작지만 큰 마음으로, 더불어 함께.