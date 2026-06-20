'탈모약 건보 적용' 물어보니, 97년생 단톡방의 싸늘한 반응

큰사진보기 ▲조심스레 친구들이 모인 단체 채팅방에 질문을 던져보았다. 대화 내용이 2030의 가감 없는 민심을 보여준다. 본인 역시 슬슬 탈모가 걱정된다던 한 친구는 "건보 적용 가능성이 높아 보이지도 않는데, 명분도 없다"며 선을 그었다. 본인에게 떨어질 콩고물보다 정책의 타당성을 먼저 물은 것이다. ⓒ 박성우 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲사회 초년생들의 몸과 마음을 갉아먹는 건 끊임없이 누군가와 비교당하며 스펙을 증명해야 하는 무한 경쟁 시스템과 불투명한 미래에 대한 짙은 불안감이다. (AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

최근 보건복지부가 20~34세 청년을 대상으로 탈모 치료제에 건강보험을 적용하는 방안을 추진한다는 소식이 전해졌다. 과거 대선 정국에서 등장해 이목을 끌었던 사안이 구체적인 정책의 꼴을 갖추고 다시 수면 위로 올라온 것이다. '청년층의 경제적 부담 완화'라는 꽤 솔깃한 명분을 앞세우고 있지만, 이 정책을 바라보는 시선은 복잡하게 엇갈린다.정책의 직접적인 수혜 대상이자 당사자인 내 또래 청년들의 생각은 어떨까. 1997년생, 이제 막 좁은 취업 문을 통과했거나 여전히 치열한 경쟁 사회에서 고군분투하는 우리 세대에게 탈모는 가벼운 농담거리로 넘길 수 없는 절박한 현실이다.조심스레 친구들이 모인 단체 채팅방에 질문을 던져보았다. 첨부한 대화 내용이 2030의 가감 없는 민심을 보여준다. 본인 역시 슬슬 탈모가 걱정된다던 한 친구는 "건보 적용 가능성이 높아 보이지도 않는데, 명분도 없다"며 선을 그었다. 본인에게 떨어질 콩고물보다 정책의 타당성을 먼저 물은 것이다.건강보험 적용의 우선순위에 대한 날카로운 지적도 있었다. 또 다른 친구는 "아픈 사람들이 먼저여야 하는 것 아니냐"며 "어떻게 보면 탈모는 사지는 멀쩡한 건데, 지금 희귀병 때문에 건보 적용이 안 되는 질환도 수두룩하다"고 말했다. 한정된 건강보험 재정을 논할 때, 생명과 직결된 중증 질환이 아닌 탈모를 우선순위에 두는 것을 두곤 "희귀질환 먼저 해야지, 탈모부터는 너무 포퓰리즘 아닌가 싶다"라고 비판했다.정부가 청년들의 말 못 할 고충을 위해 발 벗고 나선다 해도 이들의 시선이 이토록 냉랭한 이유는 무엇일까. 이는 청년 세대가 정권에 비판적이어서가 아니라, 이들이 마주한 척박한 의료 현실에 대한 뼈저린 자각에서 비롯한다.당장 내가 발 딛고 있는 충북 음성군만 하더라도, 제대로 된 응급 의료 체계나 중증 질환을 다룰 필수 의료 인력이 부족해 위급한 순간 거점 도시로 먼길을 내달려야 하는 위태로운 상황이 일상처럼 벌어진다. 응급실 뺑뺑이를 돌다 구급차에서 골든타임을 놓치고, 지역의 필수 의료 생태계가 무너져 내리는 참담한 현실을 두 눈으로 똑똑히 목도하고 있는 건 비단 나뿐만이 아니다.한정된 건강보험 재정의 우선순위가 무너질 때, 결국 그 피해는 가장 취약한 환경에 놓인 사람들이자 미래를 살아갈 청년 세대에게 돌아온다는 것을 우리는 잘 알고 있다. 생사의 갈림길에 선 환자들을 구제할 사회적 안전망이 숭숭 뚫려 있는 마당에, 많게는 수천억 원의 재정 부담이 예상되는 탈모약 지원 정책에 무작정 환호할 만큼 청년 세대는 어리숙하지 않다.실제 전문가들의 비판하는 부분도 이 지점이다. 정재훈 고려대 의대 예방의학과 교수는 지난 16일 자신의 페이스북에 <탈모약 급여화, 무엇을 보아야 하는가>라는 제목의 글을 올리고 "탈모로 인한 고통과 심리적 위축은 진지하게 다뤄야 할 문제이지만, '그 고통을, 한정된 공보험 재원으로 풀 것인가, 아니면 다른 방식으로 지원할 것인가?' '새로운 급여를 논하기 전에, 이미 들어와 있는 비효율부터 덜어내는 재평가가 충분히 이루어지고 있는가?' 또 '표가 되는 항목과 근거가 되는 항목 중 우리는 무엇을 기준으로 삼을 것인가?'"를 질문해야 한다고 주장했다. "공보험은 모두의 돈으로 운영되는 유한한 제도"이므로, "그 돈을 어디에 쓸지 정하는 일은 반드시 원칙과 근거 위에서 이루어져야 한다"는 비판이다.한국중증질환연합회도 성명을 통해 "건강보험 제도의 기본 취지는 예기치 못한 질병과 고액의 의료비 부담으로부터 국민의 '생명과 건강'을 지키는 사회안전망"이라며 "정부가 추진하는 탈모 급여 확대는 건강보험의 근간인 '의학적 필수성'과 '급여 우선순위'를 정면으로 뒤흔드는 위험한 포퓰리즘"이라고 지적했다.필수의료 붕괴라는 차가운 현실을 짚어낸 시선은 자연스럽게 또 다른 구조적 고민으로 이어진다. 바로 청년 세대가 유독 머리카락 고민에 깊이 빠져들게 되는 현상에 대한 성찰이다.물론 의학적으로 탈모의 가장 크고 절대적인 원인은 스트레스가 아닌 유전이다. 전문가들 역시 탈모 발현에 있어 유전적 요인이 훨씬 더 지배적이라고 지적한다. 그러나 오늘날 청년층의 탈모를 단순한 가족력이나 불가피한 자연현상으로만 치부하고 넘길 수 있을까? 유전이라는 불씨에 가혹하게 기름을 붓고 그 발현을 앞당기는 배경에는, 청년 세대가 온몸으로 겪어내고 있는 팍팍한 삶의 조건이 자리하고 있다고 본다.초중고 내내 숨 막히는 입시 지옥을 건너자마자 곧바로 바늘구멍 같은 취업 관문을 뚫기 위해 노력하는 대학생들과 취업 준비생들, 어렵게 구한 직장에서 밉보이지 않기 위해 부단히 애쓰는 사회 초년생들의 몸과 마음을 갉아먹는 건 끊임없이 누군가와 비교당하며 스펙을 증명해야 하는 무한 경쟁 시스템과 불투명한 미래에 대한 짙은 불안감이다. 이처럼 탈모의 근본 원인이 유전에 있다 할지라도, 청년 탈모로 고통받는 현상 이면에는 숨 막히는 경쟁 사회의 그림자가 짙게 깔려 있다고 봐야 한다.또한 탈모를 유독 '자기 관리 실패'로 낙인찍고 희화화하는 폭력적인 시선도 함께 거둬내야 한다. 외모를 곧 스펙과 자기 관리의 척도로 환산하는 우리 사회의 획일적인 기준은 청년들의 어깨를 더욱 짓누른다. 단정한 외모가 취업과 대인 관계에서 중요한 경쟁력으로 여겨지는 현실 속에서, 탈모가 주는 심리적 위축과 우울감은 결코 가볍지 않은 고통이다.머리카락의 유무나 획일화된 외모 기준이 한 사람의 고유한 가치와 능력을 재단하는 척도가 되는 사회라면, 아무리 획기적인 건보 정책이 나온들 청년들의 근본적인 상처를 치유할 수는 없을 것이다.국가가 청년들의 이런 아픔을 달래주겠다는 선의와 진심을 의심하지는 않는다. 그러나 그저 약값 몇 푼을 쥐여주는 대증요법에 머물러서는 안 된다. 탈모 치료 건강보험 적용 논의는 우리 사회에 당장의 혜택에 취해 진짜 시급한 문제들을 놓치고 있는 것은 아닌지, 국가는 청년의 고통을 어떤 방식으로 끌어안아야 하는지 묻고 있다.앞으로 이어질 공론화 과정에서는 젊은 세대의 이야기들을, 특히 청년 탈모 당사자들의 이야기를 직접 청취하기를 기대한다. 무엇보다 청년 탈모를 계기로 청년들이 미래에 대한 과도한 불안 없이 자신의 삶을 온전히 꾸려나갈 수 있는 든든한 사회적 기반을 어떻게 마련할 것인지에 대한 거시적인 고민이 그 중심에 자리하길 바란다. 약 한 알을 입에 털어 넣으며 씁쓸한 위안을 얻는 사회보다, 청년들이 머리털 쥐어뜯는 스트레스 없이 건강하게 내일을 그릴 수 있는 사회를 만드는 것이 먼저다.