태안군수직 인수위, 군민과의 약속 실현 '청사진' 그려

큰사진보기 ▲민선 9기 태안군수직 인수위원회가 19일 ‘당선인 공약사항 부서별 보고회’를 개최했다. ⓒ 인수위원회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

지난주 공식 출범한 민선 9기 태안군수직 인수위원회가 19일 '당선인 공약사항 부서별 보고회'를 개최했다.성공적인 군정 출범을 위한 뼈대를 갖추기 위한 공약 보고회는 인수위원회가 수행하는 역할 중 가장 핵심적인 일정으로 꼽힌다.이와 관련해 인수위원회 관계자는 "이번 공약 보고회는 당선인이 군민들께 드린 약속을 어떻게 현실로 만들어낼 것인지 그 정교한 설계도를 완성하는 가장 중요한 작업이다"며 중요성을 강조했다.인수위원회는 민선 9기 공약사항 목록을 비롯해 정책 제안, 현장 민원 등 당선인이 지역에 봉사하며 군민과 소통한 기록을 총망라하여 종합적인 점검을 실시했다.특히 부서별로 제출된 '공약사항 검토의견서'를 바탕으로 각 사업이 실제 행정 현장에서 얼마나 실현될 수 있는지 그 타당성을 엄밀하게 진단했다. 또한, 공약을 분과별로 세분화해 사업의 시급성, 관계기관과의 협의 필요성, 재정 소요 및 국·도비 예산 확보 방안 등 공약 이행을 위한 제반 조건을 입체적으로 분석했다.이번 보고회는 선거 과정에서 내세운 약속을 단순한 선언에 그치게 하지 않고, 실제 행정 현장에 적용하기 위한 본격적인 '첫걸음'이라는 점에서 큰 의미를 갖는다.인수위는 이번 검토 결과를 바탕으로 향후 4년간의 세부 이행계획을 구체화하는 '청사진'을 그리고, 정책 추진의 우선순위를 명확히 정립하여 흔들림 없는 군정 운영의 '로드맵'을 완성할 예정이다.인수위원회는 15일과 16일 양일간 부서별 주요 업무보고를 청취하며 군정 현황을 파악했다.조항욱 인수위원장은 "앞으로도 당선인을 적극 보좌하여, 공약이 차질 없이 추진될 수 있도록 명확한 마스터플랜을 제시하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.