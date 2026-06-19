이상일 용인시장 "반도체 국가산단 흔드는 움직임, 정부는 입장 밝혀라"

큰사진보기 ▲이상일 용인시장이 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지를 둘러싼 정치권 논란에 강한 우려를 나타냈다. 지방선거가 끝난 지 보름도 채 지나지 않아 국가산단 계획을 흔드는 움직임이 나타나고 있다며 대통령과 정부의 명확한 입장 표명을 요구한 것이다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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이상일 용인시장이 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지를 둘러싼 정치권 논란에 강한 우려를 나타냈다. 지방선거가 끝난 지 보름도 채 지나지 않아 국가산단 계획을 흔드는 움직임이 나타나고 있다며 대통령과 정부의 명확한 입장 표명을 요구한 것이다.이 시장은 지난 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "지방선거 과정에서 용인 반도체 국가산단 프로젝트를 좌초시키려는 시도가 선거 이후 다시 나타날 수 있다고 경고했는데, 실제 그런 움직임이 시작된 것 같다"고 주장했다.발단은 정진욱 더불어민주당 국회의원의 기자회견이었다. 정 의원은 같은날 "광주가 반도체 후공정에 머물러서는 안 된다"며 "완전한 반도체 산업 생태계 구축을 위해서는 핵심 제조공정인 전공정 팹(Fab)이 통합광주에 들어와야 한다"고 주장했다.또 "수도권은 전력 부족 문제를 안고 있다"며 "반도체 제조공장을 특정 지역에 집중시키는 것은 위험 분산 측면에서도 바람직하지 않다"고 말했다.이에 대해 이상일 시장은 정 의원의 발언이 결국 용인 국가산단에 계획된 삼성전자 반도체 생산라인 일부를 다른 지역으로 이전해야 한다는 주장으로 읽힌다고 반박했다.그는 "용인 반도체 국가산단은 국가가 추진하는 핵심 산업 프로젝트"라며 "전력 공급 문제 역시 정부와 관계기관이 이미 계획을 세워 추진 중인 사안인데, 이를 근거로 사업 자체를 흔드는 것은 납득하기 어렵다"고 지적했다.특히 이상일 시장은 정 의원 발언이 단순한 개인 의견인지, 아니면 새 정부와 여당의 정책 기조를 반영한 것인지 분명히 해야 한다고 강조했다.그는 "개인의 생각이라면 정치적 주장으로 끝날 수 있지만, 만약 정권 차원에서 용인 국가산단 계획을 수정하려는 움직임이라면 상황은 전혀 다르다"며 "용인특례시민과 경기 남부 주민들이 결코 좌시하지 않을 것"이라고 말했다.이어 대통령과 정부, 국토교통부를 향해 "용인 첨단시스템반도체 국가산단을 당초 계획대로 추진할 것인지, 아니면 일부 시설을 다른 지역으로 이전하는 방안을 검토하고 있는지 국민 앞에 분명히 밝혀야 한다"고 촉구했다.이 시장은 또 "반도체 프로젝트는 단순히 용인만의 문제가 아니라 대한민국 미래 성장동력과 직결된 국가 전략사업"이라며 "정치적 이해관계가 아닌 국가 경쟁력 차원에서 접근해야 한다"고 주장했다.한편 이상일 시장은 선거 과정에서 용인 반도체 국가산단 지원 의사를 밝혔던 추미애 경기도지사 당선인의 입장에도 관심이 쏠리고 있다며 "경기도가 어떤 태도를 보일지 지켜보겠다"고 밝혔다.용인 첨단시스템반도체 국가산단은 삼성전자가 대규모 투자를 추진 중인 국가 전략사업으로, 향후 반도체 생산시설과 관련 기업들이 집적되는 세계 최대 규모의 반도체 클러스터 조성이 목표다.최근 지방선거 이후 국가산단 조성과 관련한 지역 간 이해관계가 다시 수면 위로 떠오르면서 정치권 공방도 이어질 전망이다.