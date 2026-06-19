'비핵화 불가' 김여정 담화에 통일부 "수용가능한 단계적 방안 도출"

큰사진보기 ▲장윤정 통일부 부대변인(자료사진) ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

통일부는 19일 "'비핵화'는 절대로 넘어설 수 없는 불퇴의 선"이라며 핵보유를 정당화한 김여정 북한 노동당 총무부장 담화에 대해 "정부는 핵 없는 한반도를 실현하기 위해 현실에 입각해서 서로가 수용할 수 있는 단계적이고 실현 가능한 방안을 도출해 나간다는 입장에 변함이 없다"고 밝혔다.장윤정 통일부 부대변인은 이날 오전 정부서울청사에서 열린 정례브리핑에서 김 부부장 담화를 "기존의 비핵화 불가 입장을 재확인할 것으로 보인다"고 평가하면서 이같이 말했다.앞서 도널드 트럼프 미국 대통령 등 주요 7개국(G7) 정상들은 지난 17일(현지시각) 프랑스 에비앙레뱅에서 발표한 공동성명을 통해 "북한의 핵 및 탄도미사일 프로그램에 대해 깊은 우려를 표명한다"면서 "유엔 안전보장이사회 결의에 따라 북한의 완전한 비핵화를 실현하겠다는 우리 의지를 재확인한다"고 천명했다.이후 김여정 부부장은 전날(18일) 관영 <조선중앙통신> 담화에서 "미국을 비롯한 서방국가들은 조선민주주의인민공화국(조선)에 대한 무근거한 정치적 비난수사를 남발하면서 시대착오적인 '비핵화' 주장을 또다시 반복했다"면서 "세계의 평화와 안전, 국제핵전파방지제도를 파괴하는 주범인 G7은 조선의 주권적 선택을 논할 자격도, 거스를 권리도 없다"고 비난했다.김 부부장은 또 "핵 보유는 반드시 고수해야 할 우리의 핵심이익"이라며 "'비핵화'는 절대로 넘어설 수 없는 불퇴의 선"이라고 주장하기도 했다.통일부에 따르면 북한이 비핵화 불가 방침을 밝히면서 핵 보유를 '핵심이익'으로 규정한 것은 지난 6일 김 부부장 담화에 이어 이번이 두 번째다.