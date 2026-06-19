세종경찰청-신세종빛드림본부-세종통합상담소, 관계성 범죄 피해자 회복 '맞손'

큰사진보기 ▲“연대와 협력으로 희망을 잇다” 관계성 범죄 피해자 보호 및 지원을 위한 업무협약식 ⓒ 세종통합상담소 관련사진보기

큰사진보기 ▲(좌측부터) 김현주 한국남부발전 신세종빛드림 본부장 김홍근 세종경찰청장 정혜련 세종가정폭력성폭력통합상담소장 ⓒ 세종통합상담소 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종 지역에서 가정폭력, 교제폭력 등 관계성 범죄로 고통받는 피해자들을 돕기 위해 민·관·공이 하나로 뭉쳤다. 경제적·심리적 취약지대에 놓인 피해자들의 실질적인 일상 회복에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.세종가정폭력·성폭력통합상담소(소장 정혜련, 아래 세종통합상담소)는 지난 18일 세종경찰청(청장 김홍근), 한국남부발전㈜ 신세종빛드림본부(본부장 김현주)와 함께 "연대와 협력으로 희망을 잇다" 관계성 범죄 피해자 보호 및 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 협약은 관계성 범죄로 인해 경제적·심리적 어려움을 겪는 피해자들에게 필요한 지원을 제공하고 피해자의 안정적인 일상 회복을 돕기 위해 마련됐다. 세 기관은 이번 협약을 통해 각 기관의 전문성을 살려 피해자 지원을 위한 맞춤형 지원에 나선다.이에 따라 세 기관은 촘촘한 삼각 협력체계를 가동한다. 먼저 ▲세종통합상담소는 피해자의 심리적 안정을 위한 상담과 전문적인 치유 프로그램을 제공하고, ▲세종경찰청은 지원이 필요한 피해자를 발굴 및 추천하며, ▲신세종빛드림본부는 피해자의 경제적 자립을 위한 실질적인 지원금 전달과 함께 지역사회 공헌활동을 전개할 방침이다.정혜련 세종통합상담소 소장은 "경제적 어려움은 피해자분들에게 가장 큰 장벽 중 하나"라며 "현장의 목소리를 들으려 애써주셔서 감사하고, 이번 협약이 기관 간 협력을 강화하는 좋은 모델이 될 것"이라고 말했다.김현주 신세종빛드림 본부장은 "기업의 사회적 책임을 다해 피해자들이 다시 건강한 사회의 일원으로 복귀할 수 있도록 세종경찰청과 세종통합상담소와 함께 적극 협력하여 실질적이고 지속적인 지원을 하겠다"고 말했다.김홍근 세종경찰청장은 "관계성 범죄는 피해자의 일상을 파괴하는 중대한 범죄인만큼 범인 검거뿐만 아니라 피해자 보호에도 경찰의 역량을 집중해야 한다"며 "이번 협약을 통해 우리 세종시가 피해자가 안심하고 다시 일어설 수 있는 '가장 안전하고 따뜻한 도시'가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.