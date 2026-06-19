흙으로 빚고 자연과 호흡하다... 제20회 나오리 생태예술축제 개막

큰사진보기 ▲제20회 나오리 생태예술축제가 오는 20일부터 28일까지 태안군 이원면 만대마을 나오리생태예술원에서 열린다. 올해 축제는 ‘자연·인간·조화’를 주제로 국제도예교류전과 설치미술전, 공연, 체험행사 등 다채로운 프로그램으로 진행된다. ⓒ 양승호 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲제20회 나오리 생태예술축제가 오는 20일부터 28일까지 태안군 이원면 만대마을 나오리생태예술원에서 열린다. 올해 축제는 ‘자연·인간·조화’를 주제로 국제도예교류전과 설치미술전, 공연, 체험행사 등 다채로운 프로그램으로 진행된다. ⓒ 양승호 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲제20회 나오리 생태예술축제가 오는 20일부터 28일까지 태안군 이원면 만대마을 나오리생태예술원에서 열린다. 올해 축제는 ‘자연·인간·조화’를 주제로 국제도예교류전과 설치미술전, 공연, 체험행사 등 다채로운 프로그램으로 진행된다. ⓒ 양숭호 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲제20회 나오리 생태예술축제가 오는 20일부터 28일까지 태안군 이원면 만대마을 나오리생태예술원에서 열린다. 올해 축제는 ‘자연·인간·조화’를 주제로 국제도예교류전과 설치미술전, 공연, 체험행사 등 다채로운 프로그램으로 진행된다. ⓒ 양승호제공 관련사진보기

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충남 태안군 이원면 만대마을에서 자연과 예술, 그리고 사람이 어우러지는 특별한 문화예술축제가 열린다.나오리생태예술축제추진위원회(위원장 양승호)는 오는 20일부터 28일까지 나오리생태예술원 일원에서 '제20회 나오리 생태예술축제(20th NAORI ECO-ART FESTIVAL)'를 개최한다고 밝혔다.올해 축제는 '자연(Nature)·인간(Man)·조화(Harmony)'를 주제로, 'More Clay Less Plastic(플라스틱은 줄이고 흙은 더 많이)'이라는 생태적 메시지를 담아 진행된다. 축제는 국제도예교류전을 비롯해 야외 설치미술전, 공연예술, 체험 프로그램, 작가 프레젠테이션, 장작가마 워크숍 등 다양한 문화예술 콘텐츠로 꾸며질 예정이다.개막식은 20일 오후 5시 30분 나오리소극장 야외무대에서 열린다. 개막 축하공연에는 박희경·김영희의 다례 퍼포먼스, 이여사 밴드의 민요와 휘슬 공연, 수주탈춤패의 봉산탈춤과 양주 모둠깨끼춤, 송자현·최화정이 진행하는 대동놀이 등이 펼쳐져 관람객들에게 전통과 현대가 어우러진 예술무대를 선보인다.축제의 중심 프로그램인 국제도예교류전은 20일부터 28일까지 야외 전시장에서 진행된다. 김용주, 김혁수, 김혜화, 박경남, 이솔찬, 이경숙, 주국택, 한경숙, 황예숙, 양희분, 양성자, 양승호 작가를 비롯해 우크라이나 출신의 타티아나 스네즈코(Tatiana Snezhko), 알제리 출신의 베티아 치반(Bettia Chibane) 등 국내외 작가들이 참여해 다양한 도예 작품을 선보인다.또한 갤러리 다사랑에서는 고 전용매 여사를 기리는 추모전이 함께 열리며, 야외 전시장에서는 국내외 작가들의 설치미술 작품이 자연과 조화를 이루며 관람객을 맞이한다.축제 기간 동안에는 관람객이 직접 참여할 수 있는 다양한 체험 프로그램도 마련된다. 도예체험과 녹차체험을 비롯해 '엄마손 밥상', '불멍 명상', '폴딩체어 바다소풍' 등 자연 속에서 여유와 치유를 경험할 수 있는 프로그램이 운영된다.특히 나오리 생태예술원의 상징적인 장작가마에서는 15일부터 28일까지 워크숍이 진행되며, 20일부터 22일까지 이어지는 '가마 불때기'와 27일 '가마 문 열기' 행사는 전통 도예 제작 과정을 직접 체험할 수 있는 특별한 기회가 될 전망이다.21일에는 '가로림만 생태예술'을 주제로 김혜화 작가와 양승호 작가가 참여하는 작가 프레젠테이션이 열려 예술과 생태, 지역문화의 접점을 모색하는 시간도 마련된다.양승호 추진위원장은 "20회를 맞은 나오리 생태예술축제는 자연과 인간이 공존하는 삶의 가치를 예술로 표현하는 축제"라며 "녹음이 짙어가는 6월, 많은 분들이 나오리를 찾아 자연과 예술이 어우러진 특별한 경험을 함께하시길 바란다"고 말했다.한편 나오리 생태예술축제는 태안군 지방보조금 지원사업으로 추진되며, 지난 20년간 지역 예술인과 국내외 작가들의 교류를 통해 태안을 대표하는 생태문화예술축제로 자리매김하고 있다.