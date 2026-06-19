태안의 맛, 밤을 물들인다... '별주부마을 야시장' 개최

큰사진보기 ▲충남 태안군 남면 별주부마을에서 오는 19일과 20일 ‘별주부마을 야시장’이 열린다. 태안산 제철 식재료를 활용한 글로벌 요리와 로컬 먹거리, 전통주, 다양한 체험 프로그램이 마련돼 방문객들에게 특별한 미식 여행을 선사할 예정이다 ⓒ 태안군 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충남 태안군 남면 별주부 마을에서 별주부 야시장이 19-20일 열린다 ⓒ 태안군 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안군의 청정 식재료와 글로벌 미식 문화가 만나는 특별한 야간 축제가 남면 별주부마을에서 열린다.태안군은 19일과 20일 이틀간 남면 별주부마을 일원에서 태안의 우수한 농수산물을 활용한 미식 축제 '별주부마을 야시장'을 개최한다.이번 행사는 청정 자연환경 속에서 생산된 태안의 신선한 제철 식재료를 활용해 글로벌 미식의 매력을 선보이고, 전통과 현대가 어우러진 새로운 야간 관광 콘텐츠를 통해 지역경제 활성화와 마을 자생력 강화를 도모하기 위해 마련됐다.특히 이번 야시장에는 국내외에서 주목받고 있는 젊은 스타 셰프들이 대거 참여해 태안의 식재료를 활용한 다양한 글로벌 요리를 선보인다. 세계적인 푸드 인플루언서 쿠킴·쿠코를 비롯해 스페인 레스토랑 '가토스'의 박대혁 셰프, '디핀'의 노진형 셰프 등이 참여해 스페인, 아시안, 멕시코 스타일 등 이국적인 레시피로 재해석한 특별한 메뉴를 선보일 예정이다.축제장에는 셰프들의 개성 넘치는 미식 부스와 함께 태안을 대표하는 로컬 브랜드들이 참여하는 먹거리 마켓도 운영된다. '태안김장수', '태안자염', '태안젓갈장수', '포포농장', '더맘목장' 등 지역 생산자들이 직접 참여해 태안의 맛과 정성이 담긴 먹거리를 소개하고 시식 행사도 진행한다.행사가 열리는 별주부마을에서는 지역의 대표 설화인 '별주부전'을 테마로 한 스토리텔링 콘텐츠도 함께 선보인다. 방문객들은 마을 주민들이 정성껏 준비한 제철 음식과 함께 어촌마을 특유의 정겨운 분위기를 만끽하며 태안만의 독특한 미식 문화를 경험할 수 있다.전통주 애호가들을 위한 특별한 프로그램도 마련된다. 태안 유일의 전통주 양조장인 '태안발효'는 이번 야시장을 통해 신제품 '태안별주(10도)'를 처음 공개하고 현장 시음 및 판매를 진행한다. 태안의 청정한 자연을 담아낸 부드러운 풍미와 은은한 곡향이 다양한 먹거리와 조화를 이루며 방문객들의 관심을 모을 것으로 기대된다.방문객 편의를 위한 온라인 사전 이벤트도 진행 중이다. 네이버에서 '별주부야시장'을 검색하면 행사장에서 사용할 수 있는 할인쿠폰을 내려받을 수 있으며, 현장 참여형 이벤트를 통해 다양한 경품도 제공된다.행사 참가자들에게는 태안김장수, 태안젓갈장수, 태안자염 등 지역 특산품이 기념품으로 증정돼 축제의 즐거움을 더할 예정이다.태안군 관계자는 "태안은 육지와 바다가 어우러져 전국 최고 수준의 농수산물이 생산되는 미식의 고장"이라며 "이번 축제가 지역 농수산물의 우수성을 알리고 관광객들에게 새로운 미식 경험을 제공하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.남면 지역협의회 허정원 대표는 "별주부전의 전통 이야기와 신선한 제철 먹거리를 바탕으로 주민들이 한마음으로 축제를 준비하고 있다"며 "고즈넉한 어촌마을에서 태안의 진짜 맛과 따뜻한 정을 느끼는 특별한 시간이 되길 바란다"고 말했다.한편 별주부마을 야시장은 태안의 농수산물과 관광자원을 연계한 지역 특화 축제로, 미식 관광과 야간 관광 활성화를 통해 새로운 지역관광 모델로 주목받고 있다.