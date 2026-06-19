인천시, 스페인 K-엑스포에서 56억 수출상담 실적

큰사진보기 ▲㈜닥터제이코스 업체가 전시부스 내에서 현지 바이어와 미팅하면서 상품을 소개하고 있다. ⓒ 닥터제이코스 관련사진보기

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인천시가 스페인 마드리드에서 열린 'K-EXPO SPAIN 2026'에 참가해 56억 원 규모의 수출상담 실적을 기록하며 지역 중소기업의 유럽시장 진출 가능성을 확인했다.인천시는 지난 6월 12일부터 13일까지 스페인 마드리드 MEEU 전시장에서 열린 K-EXPO SPAIN 2026'에 참가해 인천 뷰티기업 8개사와 공동 전시관을 운영하고 인천 홍보관을 통해 도시 브랜드 마케팅을 추진했다.이번 박람회는 유럽 현지 바이어 317여 명과 81개 기업이 참가한 K-뷰티·K-푸드 전문 전시회로, 인천시는 지역 기업의 해외 판로 개척과 재외동포 경제인 네트워크 구축을 위해 참가했다.행사 기간 동안 인천시 기업전시관에서는 총 81건의 수출상담이 진행됐으며, 상담액은 325만 유로(한화 약 56억 원)에 달했다. 특히 참가기업인 한국조명은 현지 기업과 수출계약을 체결하는 성과를 거두며 유럽시장 진출의 첫 결실을 맺었다.참가 기업들은 현지 바이어와의 1대1 비즈니스 상담을 통해 유럽 시장 진출 가능성을 확인했으며, 스킨케어와 기능성 화장품 등 K-뷰티 제품에 대한 높은 관심을 받았다. 이번 박람회는 단순한 제품 전시를 넘어 실질적인 수출계약과 현지 유통망 구축으로 이어질 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미를 더했다.인천시는 행사 기간 동안 인천 홍보관을 운영하며 '2025~2026 재외동포 인천 방문의 해'와 제24차 세계한상대회 개최를 적극 홍보했다. 홍보관에는 1200여 명이 방문했으며, SNS 이벤트에는 700여 명이 참여하는 등 현지 관람객들의 높은 관심을 이끌어냈다.또한 월드옥타(World-OKTA), 유럽한인경제인단체총연합회 등 주요 재외동포 경제인 단체와의 업무협의를 통해 향후 인천 기업의 해외 진출 지원과 세계한상대회 바이어 유치 협력 방안을 논의했다.인천시는 이번 박람회를 계기로 유럽 지역 재외동포 경제인들과의 협력 네트워크를 한층 강화하고, 이를 지역 기업의 해외 진출을 지원하는 글로벌 플랫폼으로 적극 활용해 나갈 계획이다.인천시 관계자는 "이번 스페인 K-EXPO 참가를 통해 인천 기업들의 우수한 제품 경쟁력을 유럽 시장에 알리고 실질적인 수출 성과를 창출하는 계기를 마련했다"면서 "앞으로도 재외동포 경제인 네트워크를 활용해 지역 중소기업의 글로벌 시장 진출을 적극 지원하고, 인천이 글로벌 비즈니스 도시로 도약할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.