'가을 퇴진' 요구에 "정치적 미숙아들" 직격한 국힘 당권파

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 18일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 생각에 잠겨 있다. 왼쪽은 정점식 원내대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 11일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 굳은 표정으로 참석하고 있다. 왼쪽은 우재준 청년최고위원. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조광한 국민의힘 최고위원이 18일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 맨 오른쪽이 장동혁 대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 정점식 원내대표와 정희용 사무총장이 19일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에 참석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

장동혁 국민의힘 대표가 건강 문제로 입원한 가운데, 장 대표의 거취를 둘러싼 당내 충돌이 연일 반복되고 있다. 제9회 전국동시지방선거 패배 이후 지도부 총사퇴를 요구해온 우재준 국민의힘 청년최고위원은 19일에도 "가을 전에는 임기를 종료하는 것이 좋겠다"라며 퇴진 시점을 구체화했고, 장 대표를 엄호하고 있는 조광한 최고위원은 사퇴론을 제기하는 인사들을 향해 "정치적 미숙아들"이라고 맞받았다.장 대표가 건강 문제로 당무 일선에서 갑작스레 잠시 물러난 사이에도 당 내부 갈등은 오히려 더 거세지는 모양새다. 의원총회 이후 장 대표 사퇴론이 의원들 사이에서 힘을 얻고 있다는 평가가 쏟아지는 가운데, 당권파에서는 장 대표의 '건강' 악화의 원인을 '사퇴 요구'와 연결하기까지 하면서 적극적으로 저항하는 모양새이다.우재준 최고위원은 이날 MBC라디오 <김종배의 시선집중>에 출연해 "지방선거 종료와 함께 우리 지도부 역할을 다했다는 점, 다음 지도부를 위해서 길을 열어줘야 한다는 점, 필요하다면 재출마를 해서 평가 받아야 한다는 점에 있어서는 여전히 생각이 같다"라고 말했다.우 최고위원은 "우리 지도부가 선관위 사태가 마무리되는 때, 적어도 가을 전에는 임기를 종료하는 걸로 했으면 좋겠다"라며 "만약 그렇게 해주시면 장동혁 대표님 정말 열심히 돕겠다는 약속을 드린다"라고 했다. 장 대표의 즉각 사퇴를 압박하기보다는, 투표용지 부족 사태 관련 국정조사와 선거소청 국면을 마무리한 뒤 '명예로운 퇴로'를 열자는 취지다.우 최고위원은 이번 지방선거 결과에 대해서도 "원칙적으로는 패가 맞다"라며 "광역단체장 기준으로 12 대 4다. 국민의 심판을 받은 게 맞다"라고 진단했다. 다만 그는 "탄핵 대선 이후, 특히 정권 임기 초에 이루어진 지방선거에서 12 대 4면 선전했다는 평가도 꽤나 일리 있다"라면서도 "우리 지도부가 이 선방이라는 결과에 어느 정도 기여했는가라고 했을 때는 너무 과하게 평가하기 어렵다"라고 선을 그었다.그는 당내 다수 의원들의 분위기에 대해서도 "사퇴해야 한다가 다수인 건 확실한 것 같다"라며 "내년 8월까지 임기를 다 채우는 건 의미도 없고 적절하지 않다. 적절한 시기에 사퇴해야 된다는 데 있어서는 크게 공감대가 있는 상황 아닌가 생각한다"라고 말했다.소장파 의원 모임 '대안과 미래' 소속 김재섭 국민의힘 의원도 같은 날 SBS라디오 <김태현의 정치쇼>에서 "월요일(15일) 최고위 온도와 목요일(18일) 최고위 온도가 느낌이 좀 다르다"라며 "중간에 의원총회가 있었고, 많은 의원들의 총의가 장동혁 대표가 거취 결단을 해야 한다는 것 아니었나"라고 말했다.김 의원은 "장동혁 대표의 리더십은 이번 의원총회를 통해 확실히 입지를 상실한 것 같다"라며 "선거소청 문제와 장동혁 대표 거취 문제가 의원총회에서 가장 중요한 의제로 다뤄졌는데, 모든 의제에서 장 대표의 리더십이 큰 타격을 받았다"라고 평가했다.그는 장 대표가 당장 물러난 뒤 전당대회를 치르는 방안뿐 아니라, 혁신형 비상대책위원회 체제도 가능하다고 봤다. 김 의원은 "비대위원회가 단순히 선거관리만 할 수 있는 것도 아니다"라며 "관리형 비대위가 아니라 개혁형 비대위, 혁신형 비대위로 당내 정비작업도 할 수 있다"라고 말했다.반면, 조광한 최고위원은 KBS라디오 <전격시사>에서 장 대표 사퇴론을 강하게 반박했다. 조 최고위원은 장 대표 퇴진을 주장하는 당내 인사들을 겨냥해 "다음번 공천권을 확실하고 안정적으로 확보하기 위해 걸림돌을 제거해 보겠다는 개인 정치적 욕심의 표현"이라고 비판했다.무소속 한동훈 의원의 복당 가능성에 대해서도 "당원들의 당심은 한동훈 그분은 절대 받아들일 수 없다는 것"이라며 "윤석열 전 대통령이 올 때 패키지로 따라왔다. 와서 한 것이라고는 총선 망치고 당 망치고 지금 당 이렇게 힘들게 한 것 말고는 없다"라고 날을 세웠다.특히 그는 그는 장 대표 입원에 대해 "단식의 후유증이 꽤 있다고 본다"라며 "선관위 대응과 올림픽공원 사태, 당내 '정치적으로 성숙되지 못한 미숙아들'이 계속 힘들게 한 것 등이 심신적 여파를 많이 주고 있는 것 아닌가 생각한다"라고 말했다.조 최고위원은 "사퇴론은 장동혁 대표가 8월에 당선되고 나서 10월부터 나온 이야기"라며 "늘 떠들던 사람들만 떠든다"라고 주장했다. 그는 2018년 지방선거와 비교하면 이번 선거는 "패배가 아니라 나름 선방"이라며 "근거도 없이 자기들 마음대로의 기준을 내세우면서 물러나야 한다고 하기 때문에 '정치 미숙아들'이라는 표현을 쓰는 것"이라고 직격했다.정희용 국민의힘 사무총장도 이날 오전 국회에서 열린 당 원내대책회의에서 "어제(18일) 장동혁 당 대표는 응급실을 찾은 뒤 의료진의 권유로 입원했다"라며 "당 대표께서 부재중이지만, 당의 업무는 차질없이 진행할 수 있도록 챙겨 나가겠다. 장동혁 당 대표님의 빠른 회복을 기원한다"라고 밝혔다.장동혁 대표가 일시적으로 자리를 비운 사이, 당직 개편과 인적 쇄신 문제를 놓고도 당 안팎의 시선이 쏠리고 있다. 정점식 원내대표가 정책위의장에서 원내대표로 자리를 옮기면서 후임 정책위의장 인선이 장 대표 체제의 인적 쇄신 여부와 맞물려 해석되고 있기 때문이다.최수진 국민의힘 원내수석대변인은 이날 원내대책회의 직후 기자들과 만나 정책위의장 인선 등 인적 쇄신설에 대해 "아마 당 쪽의 이야기인 것 같고 실제 진행 여부는 확인할 수 없다"라고 말했다.최 수석대변인은 "정책위의장은 어차피 상임위 문제와 맞물려 있다고 여러 차례 말했다"라며 "상임위원장과 간사 결정하면서 그때 같이 맞물려 의장도 결정될 것"이라고 설명했다. 이어 "신문에서 할 사람 없다고 나왔는데 그건 아니다"라고 덧붙였다.