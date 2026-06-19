MBC '정이한 자작극' 보도에서 실종된 저널리즘 원칙

큰사진보기 ▲지난 18일 MBC <뉴스데스크>는 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보의 '테러 자작극' 의혹과 관련해 ""테러 자작극 생각도 못해" 사과··정말 몰랐나?"라는 헤드라인의 보도를 내보냈다. ⓒ MBC <뉴스데스크> 관련사진보기

큰사진보기 ▲그러나 이 보도의 치명적인 문제는 당의 공식 해명을 전한 직후에 덧붙여진 단 두 문장의 기자 코멘트였다. 해당 보도는 "하지만 이런 해명에도 이준석 대표와 개혁신당 측이 과연 자작극 의혹을 처음부터 전혀 몰랐는지 의문이 남습니다"라고 단정 지었다. ⓒ MBC <뉴스데스크> 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'당 지도부가 선거 과정에서 자작극 의혹을 사전에 인지했다'는 명제는 앞선 취재를 통해 전혀 규명되지 않은, 철저히 언론이 임의로 설정한 '상상의 전제'다. 그런데 이 상상의 전제를 스스로 기정사실화해버리고는, 그 가상의 사실 속에서 파생되는 "왜 사퇴시키지 않았느냐"는 또 다른 가상의 책임을 묻고 있는 것이다. ⓒ MBC <뉴스데스크> 관련사진보기

지난 18일 MBC <뉴스데스크>는 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보의 '테러 자작극' 의혹과 관련해 <"테러 자작극 생각도 못해" 사과... 정말 몰랐나?>라는 제목의 보도를 내보냈다.해당 보도의 전반적인 구성은 일반적인 사건 ·사고 보도의 틀을 따르고 있었다. 정이한 후보가 선거 과정에서 벌인 자작극 의혹에 대해 이준석 개혁신당 대표가 대국민 사과를 했다는 사실을 전했다.아울러 개혁신당 측이 지난 4일 이뤄진 경찰의 압수수색 이전까지는 해당 사실을 전혀 인지하지 못했고, 당사자인 정 후보와도 선거 이후 연락이 닿지 않아 구체적인 정황을 선제적으로 파악하기 어려웠다는 당 측의 공식 해명도 함께 담았다.여기까지는 정치적 논란이 발생했을 때 언론이 취해야 할 기본적인 사실 전달과 반론권 보장의 범주에 속한다고 볼 수 있다.그러나 이 보도의 문제는 당의 공식 해명을 전한 직후에 덧붙여진 두 문장의 기자 코멘트였다. 해당 보도는 "하지만 이런 해명에도 이준석 대표와 개혁신당 측이 과연 자작극 의혹을 처음부터 전혀 몰랐는지 의문이 남습니다"라고 했다.정치인이나 정당 등 권력의 해명을 맹목적으로 수용하지 않고 비판적으로 검증하는 것은 언론의 존재 이유다. 하지만 공중파 메인 뉴스에서 '정말 몰랐나?'라는 의문을 공개적으로 제기하려면, 적어도 상대의 해명이 거짓일 가능성을 뒷받침할 구체적인 근거를 단 하나라도 함께 제시해야 한다.예컨대 '당시 정황상 이준석 대표 측이 사건을 인지할 수밖에 없었던 구조적 이유가 있었다'거나, '당의 해명과 상반되는 내부 관계자의 증언이 존재한다'와 같은 최소한의 논리적 징검다리가 마련되어 있어야 한다는 뜻이다. 하지만 해당 보도는 그러한 근거나 후속 취재 결과를 제시하지 않았다.그도 아니면 '정이한 후보의 부상을 선거 국면에서 적극 활용했던 당 지도부의 행보를 고려할 때, 사건의 진위를 단 한 번도 의심하지 않았는지에 대해서는 정치적 비판을 피하기 어렵다'는 정도의 수사였다면, 정당의 도의적 책임이나 정보력 부재를 지적하는 의견으로 받아들일 여지가 있었을 것이다.하지만 보도 내용 내내 어떠한 인과관계나 후속 취재의 결과물을 제시하지 않은 채 "의문이 남습니다"라고 던져버리는 것은, 보도라는 외피를 쓴 채 언론의 근거 없는 심증을 대중에게 강요하는 행위에 불과하다.뒤이어 등장하는 문장은 논리의 비약을 넘어섰다. 해당 보도는 "또 선거 과정에서 자작극 의혹을 알았다면 왜 중간에 후보 사퇴를 시키지 않고 끝까지 뛰게 했는지도 규명해야 할 대목입니다"라고 덧붙였다.문제는 이 주장의 전제가 앞선 보도를 통해 전혀 입증되지 않았다는 점이다. '당 지도부가 선거 과정에서 자작극 의혹을 사전에 인지했다'는 명제는 취재를 통해 전혀 규명되지 않은 언론이 임의로 설정한 '상상의 전제'다.그런데 이 상상의 전제를 기정사실화 한 뒤, 그 가상의 사실 속에서 파생되는 "왜 후보를 사퇴시키지 않았느냐"는 또 다른 책임을 묻고 있는 것이다. 이러한 식의 논리 구조를 정치 보도 전반에 적용한다면, 어떤 정치인도 언론의 일방적인 마녀사냥에서 자유로울 수 없다.이런 식의 가설적 추정에 기반한 비판을 지상파 메인 뉴스에서 보도한다면, 과연 이를 온당한 저널리즘이라고 부를 수 있겠는가. 물론 권력을 향한 언론의 질문은 날카로워야 한다. 하지만 그 칼끝은 엄밀히 취재된 사실관계와 빈틈없는 논리라는 숫돌 위에서만 벼려져야 한다. 객관적인 근거가 없는 의심을 마치 대중을 대변하는 합리적 질문인 양 교묘하게 포장하고, 엉성한 전제 위에서 존재하지도 않는 책임을 추궁하는 행위는 언론 스스로 공신력을 훼손하는 일이다.