"스토킹 가해자 형사 절차 정보 알린다"... 국힘 김건 '피해자 안심법' 발의

큰사진보기 ▲김건 국민의힘(비례대표)의원이 지난해 2월 12일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 정치·외교·통일·안보에 관한 대정부질문에서 조태열 외교부 장관에게 질의하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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스토킹 범죄 피해자에게 가해자의 형사 절차 정보를 신속하게 제공하는 법안이 국회에 발의됐다. 보복 범죄 등 2차 위험으로부터 피해자를 보다 충실히 보호하겠다는 취지이다.김건 국민의힘 의원은 지난 18일 보도자료를 내고 "스토킹 범죄 가해자의 형사 절차 정보를 피해자에게 통보하도록 하는 '스토킹 피해자 안심법'(스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안)을 대표 발의했다"고 알렸다.개정안엔 스토킹 범죄 가해자의 수사와 재판 상황, 교정시설 수감 및 출소 정보를 피해자에게 즉시 자동 통보하도록 의무화하는 내용을 담았다.스토킹 범죄 특성상 가해자가 피해자의 주거지, 직장, 연락처, 이동 경로 등을 파악하고 있는 경우가 많아 다른 범죄에 비해 보복 범죄 발생 위험이 큰 점을 고려한 것이다.개정안은 또 수사기관과 사법기관이 초기 단계부터 신변 보호 관련 제도와 피해자의 권리를 반드시 안내토록 법제화하는 내용도 담겼다.현행법상 피해자가 신청해야만 제공하던 가해자의 정보들을 더욱 적극적으로 피해자에게 제공하면서, 대응 역량 강화 및 실질적인 안전망 구축이 기대된다.김 의원은 "개인 신상 정보가 노출된 스토킹 피해자들은 가해자가 검거된 후에도 불안과 공포 속에 일상을 보내고 있다"며 "피해자에게 필요한 정보를 적시에 제공해 국민을 보호하는 것도 국가의 책무"라고 강조했다.이어 "앞으로도 국민이 필요로 하는 부분을 세심하게 살피고 누구나 안심할 수 있는 촘촘한 사회 안전망을 구축하기 위한 의정활동을 이어가겠다"고 밝혔다.한편 이 법안은 국민의힘 강대식·권영진·김기웅·김예지·김은혜·박수영·서일준·신동욱·안상훈·엄태영·이소희·정성국·조경태·최보윤·한지아 의원이 공동발의했다.