이번 주말 미국산 신선란 112만개 들어온다... 계란값 잡으려 수입 확대

큰사진보기 ▲계란 가격 오름세가 지속되고 있다. 지난 17일 서울의 한 대형 마트에 저렴하게 판매하는 계란의 품절 안내판이 게시되어 있다. 한국농수산식품유통공사에 따르면 계란(특란 30구) 소매 가격은 지난 15일 기준 7천441원으로, 1년 전(7천33원)보다 5.8% 올랐다. 유통업계에 따르면 이마트는 오는 20일부터 제주를 제외한 전국 모든 점포에서 미국산 계란 약 3만 판을 판매할 예정이다. 가격은 30구 기준 5천900원대로 한 명당 한 판만 구매할 수 있다. 롯데마트, GS더프레시, 홈플러스 등은 이미 수입산 계란을 판매 중이나 1인 한정 판매 등 재고가 빠르게 동나 모든 소비자가 혜택을 누리긴 어려운 형편이다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲롯데슈퍼는 지난달 22일부터 '미국산 신선란' 판매를 했다. 모델이 '미국산 신선란'을 소개하고 있는 모습. ⓒ 롯데쇼핑 제공 관련사진보기

계란 가격 상승으로 커진 소비자 부담을 낮추기 위해, 정부가 신선란 수입 물량을 대폭 확대한다. 이번 주말부터 미국산 신선란 112만 개가 등 대형마트를 통해 시중에 공급되고, 7월까지 미국·태국산 계란 2112만 개가 순차적으로 풀릴 예정이다.19일 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 국민 장바구니 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 밝혔다.우선 공급 물량은 미국산 신선란 112만 개다. 농식품부는 이번 주말부터 이마트와 롯데마트 등에서 순차 판매를 시작한다. 또한 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만 개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만 개 이상을 순차적으로 들여와 이마트와 롯데마트 등 주요 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통망을 통해 동네 빵집과 슈퍼 등 자영업자에게도 공급한다는 방침이다.농식품부는 수입 확대와 함께 계란 가공품에 적용 중인 할당관세 조치도 연장하기로 했다. 적용 기간은 기존 6월에서 12월까지로 늘리고, 물량 역시 기존 4000톤(t)에서 8000톤으로 확대할 계획이다.농식품부는 최근 계란값 상승의 배경으로 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)와 산란계 사육밀도 개선 정책을 지목했다. 산란계 살처분과 사육 환경 조정이 겹치면서 생산량 감소가 이어졌다는 설명이다.실제 농식품부는 올해 들어 이미 수입 물량을 확대해 왔다. 지난 1월부터 현재까지 한국농수산식품유통공사(aT)를 통해 미국산 674만 개, 태국산 337만 개 등 모두 1011만 개의 신선란을 들여와 공급했다.이로 인해 국내 생산 여건은 회복 조짐을 보이고 있다. 농식품부에 따르면 6월 기준 국내 계란 하루 생산량은 4705만 개로 평년 대비 1.2% 증가했지만, 지난해 같은 기간과 비교하면 3.3% 감소한 수준이다. 다만 올해 1~5월 병아리 입식 규모가 지난해보다 12.8% 늘면서 산란계 사육 마릿수는 6월 기준 7879만 수로 집계됐다. 이는 평년 대비 4.6%, 전년 대비 0.4% 증가한 수치다.농식품부는 병아리들이 산란에 본격 참여하는 7월부터는 하루 계란 생산량이 4900만 개 수준까지 회복돼 지난해 수준에 근접할 것으로 전망하고 있다.하지만 생산 회복이 곧바로 가격 안정으로 이어지기는 어렵다는 판단이다. 농식품부는 산란계 증가 효과가 실제 유통 물량 확대와 소비자가격 안정까지 연결되기까지는 일정 시간이 필요하다고 설명했다. 이에 신선란 수입 확대와 함께 소비자 할인 지원 사업을 늘리고, 농협 납품단가 인하 등을 병행해 가격 안정에 나서고 있다. 여기에 여름철 폭염으로 인한 수급 불안 가능성까지 고려해 추가 수입 확대 방안도 검토 중이다.이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있고, 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속하게 추진하겠다"고 밝혔다.