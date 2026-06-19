"빛의 혁명 주역들 만난다"... 세종 민주주의 주간, 사람책방·폐막식

5·18 민중항쟁에서 6·10 민주항쟁으로 이어지는 민주주의의 역사를 시민들과 함께 되새기는 세종시 '2026 민주주의 주간'이 막바지에 접어들었다.
5·18~6·10 세종기념행사위원회는 오는 23일 '6·10 사람책방' 두 번째 행사와 29일 다큐멘터리 〈비상 12·3〉 공동체 상영회 및 민주주의 주간 폐막식을 잇따라 개최한다고 밝혔다.
올해 처음 운영되고 있는 민주주의 주간은 '빛의 혁명을 일상으로'를 슬로건으로 내걸고 ▲제46주년 5·18 민중항쟁 세종기념문화제와 개막식 ▲광주 역사기행 ▲6·10 민주항쟁 세종기념문화제 ▲6·10 사람책방 시리즈 ▲생활 민주주의 실천 SNS 캠페인 ▲뉴스피치 언론공동캠페인 등을 다채롭게 펼쳐왔다.
오는 23일 오후 7시 세종민주화운동계승사업회(보람동 금강시티타워 708호)에서 열리는 '6·10 사람책방'은 '빛의 혁명 주역들을 만나다' 시리즈의 두 번째 행사다. 지난 제1권이 교육민주화운동을 조명했다면, 이번 제2권은 학생민주화운동 편으로 꾸며진다.
양동철 전 충남대 문과대학생회장과 황규원 유병진열사기념사업회 회장이 사람책으로 나서 '6·10 민주항쟁과 유병진 열사'를 주제로 이야기를 나눈다. 참가자들은 1987년 6월항쟁 당시 세종(당시 연기군)과 충청권에서 펼쳐졌던 학생민주화운동의 현장과 유병진 열사가 남긴 민주주의 정신을 함께 돌아보게 된다. 행사는 세종민주화운동계승사업회가 주관한다.
참가 신청은 온라인 구글폼(▶여기)
으로 가능하며, 문의는 세종민주화운동계승사업회(☎ 044-863-0619)로 하면 된다.
민주주의 주간의 마지막은 오는 29일 오후 7시 세종CGV 1관에서 열리는 공동체 상영회와 폐막식이 장식한다.
이번 상영회에서는 내란청산·사회대개혁 비상행동 기록기념위원회가 제작한 다큐멘터리 〈비상 12·3〉이 상영된다. 이 작품은 2024년 12·3 내란 사태와 이를 저지하기 위해 광장으로 나선 시민들의 저항과 연대를 기록한 다큐멘터리다. 행사위원회는 이번 상영회를 통해 1980년 5월 광주, 1987년 6월항쟁, 그리고 2024년 12·3 시민행동으로 이어지는 민주주의의 흐름을 시민들과 함께 성찰하는 시간을 마련할 계획이다.
상영회에 앞서 진행되는 폐막식에서는 지난 한 달 넘게 이어진 민주주의 주간의 활동을 돌아보고, 민주주의를 일상 속에서 실천하는 시민들의 다짐과 함께 공식 폐막 선언이 이뤄질 예정이다.
특히 참가자들은 민주주의를 지켜낸 시민들의 연대와 희망을 상징하는 빛 퍼포먼스를 통해 '빛의 혁명을 일상으로'라는 민주주의 주간의 메시지를 함께 나눌 계획이다. 주최측은 응원봉을 보유한 시민들에게는 현장으로 직접 가져와 줄 것을 요청했다.
이번 공동체 상영회는 세종민주평화연대, (사)세종민주화운동계승사업회, 민주노총 세종지부, 세종여성회가 공동 주관하고, 내란청산·사회대개혁 비상행동 기록기념위원회와 세종민중행동, 5·18~6·10 세종기념행사추진위원단이 후원한다.
공동체 상영회 및 폐막식 참가 신청은 구글폼 온라인(▶여기)
으로 가능하다.
한편 이번 민주주의 주간은 5·18~6·10 세종기념행사위원회와 뉴스피치가 공동주최한다. 행사위원회에는 세종시민사회단체연대회의, 세종민주평화연대, 세종교육희망네트워크, 민주노총 세종지부, (사)세종민주화운동계승사업회, 세종YMCA, (사)세종YWCA, (사)세종여성, 세종여성회, 4·16세종시민모임, 세종참여자치시민연대, 세종통일을만드는사람들, 세종환경운동연합, 장남들보전시민모임, 전국교직원노동조합 세종지부, 전국학교비정규직노동조합 세종지부 등 16개 지역 시민사회단체가 참여하고 있다.
뉴스피치는 민주주의 주간 참여 언론사로서 '민주주의를 일상으로'를 주제로 한 칼럼 연재와 행사 기록·보도 등 언론공동캠페인(▶여기)
을 진행하며 민주주의의 가치를 세종 주권자들의 일상 속으로 확장하는 데 힘을 보태고 있다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.