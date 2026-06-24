남명 조식 기리는 '남명학보' 창간사

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작년 2001년은 남명 조식 선생께서 탄신 500주년을 맞는 뜻 깊은 한 해였습니다. 저희 남명학회는 이 탄신 500주년을 기념하면서 남명 선생의 인물과 사상에 대한 연구를 좀 더 적극적이고 전국적인 규모에서 심층적이고 계발적으로 수행하기 위하여 발족하였습니다.



현재 우리 주위는 아직도 남명 선생에 대해서 잘 모르고 있는 현실입니다. 이미 수백 년 전에 남명선생과 그 후학들은 정치적 수난과 좌절을 당하였습니다. 남명 선생을 존숭하고 사숙하던 선비들은 사라졌고, 문헌자료들은 흩어져 전승보존이 어려웠습니다. 지금까지도 연구를 조금 깊이 파고들려면 문헌자료의 미비함을 절감합니다.



그러나 알고 보면 남명 선생의 학문과 사상은 우리 한국사상·한국철학사에서도 빼어 놓을 수 없는 탁월한 금자탑과 같은 가치를 지녔음을 부인할 수 없습니다. 남명선생의 당시의 어느 학자·사상가와 비교해 보아도 훨씬 개성에 넘치는 창의적인 생각을 펼쳤고, 학설을 남기신 지사이며 교육자이십니다.



그 분의 인품은 저 지리산보다 더 장중하고, 기백(氣魄)은 천왕봉을 향하여 솟아오르고 있습니다. 그의 학문과 생활의 일거수일투족은 다름 아닌 성성자(惺惺子)와 경의검(敬義劍)으로 다듬어져 있습니다. 그의 강건한 의지는 향기, 어린 예쁜 꽃에 심취하기보다는 마냥 싱그럽고 푸르른 소나무와 대나무를 즐겨 키우는 심성으로 응결되고 있습니다.



일부 한국유학·한국사상을 연구하던 외국학자들이 한국유학을 가리켜 중국유학의 모방에 불과하다느니, 난해하고 비현실적인 관념론에만 골몰하여 다양성이 없고 사회적 실천성은 결여하고 있다고 꼬집고 있습니다. 그러나 이 같은 발언은 남명사상에 의하여 언필칭 부정·배격될 억지 왜곡이론일 뿐입니다. 남명사상이야 말로 한국사상의 다양성을 확보하게 해주는 가장 대표적인 사상이자 학설이라 하겠습니다.



남명사상은 비단 5백 년 전의 전통사상으로서 값진 것일 뿐만 아니라 오늘날 우리 현대 사회의 마음의 부패를 경계하고 제거할 현대의 성성자·경의검 역할을 수행할 수 있는데 가치가 있다고 믿습니다.



이른바 온고지신(溫故知新)한다던가 법고창생(法古創生)한다는 뜻은 모두가 전통의 창조와 창조적 전통이라는 과거와 현재를 함께 살리려는 뜻에서 주장되는 표현이라 봅니다. 남명사상의 연구 또한 우리의 전통과 현대를 함께 살리며 미래로 도약하려는 마음자세를 드러내 보이는 것입니다.



남명학회는 남명선생의 학문과 사상을 연구하여 한국의 사상사를 다양하게 펼치는데 일조할 것이며, 현대 한국의 발전방향에서 도의의 정신에 바탕하는 본연의 인간성을 회복하고 평화공존의 길을 찾아가고자 합니다. 이에 남명선생처럼 철두철미하게 노력하고 정진해 나아가도록 합시다.

덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

남명(南冥) 조식(曹植, 1501~1572)은 불의한 현실에 출사를 거부하면서 분방한 삶은 살았다. 그는 벼슬을 통한 현실참여를 원초적으로 거부한 것이 아니라, 불의와 부패가 일상화된 시대에 출사를 하지 않고 처사로서 자신을 지키며 오연하게 살아야 한다는 것이다. 운명할 때 제자들이 명정에 쓸 칭호를 묻자, 처사(處士)라 쓸 것을 당부했다. 처사란 벼슬하지 않고 재야에 있는 선비를 일컫는다. 그는 참 선비의 처신을 보여주었다.자신을 수양하는 데 마음을 경(敬)에 두고, 실천의 준거를 의(義)로 삼았다. '경의'는 그의 생애의 가치관이었다. 항상 '거경행의(居敬行義)'를 내세우고 실행하였다. 평생 허리에 찬 칼에 '내명자경(內明者敬) 외단자의(外斷者義)'를 새겼다.2002년 4월 남명학회(회장 이남영)가 발족하고 <남명학보> 창간호를 발행했다. 제1회 국제학술회의 발표 논문을 중심으로 '남명사상과 그 현대적 의의', '남명 출처관의 철학적 근거' 등이 실렸다.이남영의 창간사이다.