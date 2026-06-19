신청 마감 앞둔 고유가 피해지원금, 충남도 96% 지급

큰사진보기 ▲충청남도 청사 ⓒ 이재환 관련사진보기

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고유가 피해 지원금 신청이 곧 마감을 앞두고 있는 가운데 충남도내 고유가 피해지원금 신청률이 96%에 달한 것으로 파악됐다.고유가 피해지원금 신청기간은 오는 7월 3일까지이다. 지원금 사용은 8월 31까지이고, 이때까지 사용하지 못한 금액은 소멸된다.18일 충남도에 따르면 이날 0시 기준 도내 고유가 피해지권금 누적 신청률은 96.89%를 기록했다. 도내 지급대상자 158만 5674명 가운데 153만 6334명이 신청을 완료한 것.충남 15개 시·군 중 부여군이 98.85%로 가장 높은 신청률을 보였다. 이어 서천군(97.38%), 청양군(97.13%), 보령시(97.09%)가 뒤를 이었다.충남도에 따르면, 시·군이 직접 현장을 찾아 접수를 지원한 '찾아가는 신청' 실적도 3만 4106건에 달했다. 이 가운데 3만 2121건에 대한 지급이 이루어졌다.천안시의 경우, 미신청자 817명에 대한 전수조사를 통해 미신청 사유를 파악했다. 요양병원·노인시설 35개를 직접 방문해 255명에게 지원금을 지급해 우수사례로 꼽혔다.충남도는 "신청 마감일인 7월 3일까지 시·군과 함께 미신청자 발굴에 행정력을 집중하고, 지원금 사용기한인 8월 31일까지 전통시장과 소상공인 업소 등에서 소비가 이어질 수 있도록 홍보를 지속할 계획"이라고 밝혔다.