민선 9기 청양군 슬로건, '새로운 청양, 군민과 함께!' 선정

큰사진보기 ▲청양군 민선 9기 군정 슬로건 ⓒ 준비위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲17일 청년농업인들과 간담회를 가진 김홍열 청양군수 당선인. ⓒ 준비위원회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

민선 9기 청양군 군정 슬로건으로 '새로운 청양, 군민과 함께!'가 최종 선정됐다.19일 청양군수직 준비위원회에 따르면 이번 슬로건 선정에는 군 홈페이지와 다양한 여론 수렴 과정을 통해 총 1114명의 군민이 참여했다. '새로운 청양, 군민과 함께!' 슬로건은 전체 응답자 중 49%가 지지했다.준비위원회 관계자는 "새 슬로건에 '군민과 손잡고 변화된 청양의 미래를 열어가겠다'는 민선 9기의 강력한 의지를 담았다"고 설명했다.현재 준비위원회는 ▲산업경제행정 ▲기획사회복지 ▲문화관광환경 등 3개 분과위원회를 중심으로 군정 현안을 면밀히 점검하고 있다. 지난 11일부터 16일까지 실·과별 주요 업무보고 청취를 성공적으로 마쳤으며, 이어 17일부터 19일까지는 주요 사업장을 직접 방문해 현장답사를 진행 중이다.김홍열 당선인도 지난 17일부터 다음 주까지 주요 단체들과의 릴레이 간담회를 개최한다. 17일에는 청년농업인, 귀농귀촌협의회와 간담회를 가지며 현장의 애로사항과 고충을 생생하게 들었다. 준비위원회는 이번 간담회 릴레이에서 분출된 군민들의 제안과 건의사항을 민선 9기 공약사항 및 정책에 적극 반영할 방침이다.이와 함께 군민 체감형 '100대 공약' 선정 작업도 속도를 내고 있다. 지역의 미래 성장동력을 확보하고 현장의 목소리를 녹여낸 실효성 있는 정책을 발굴하기 위해 공약 구체화에 전력을 다하고 있다.아울러 오는 7월 1일 개최되는 민선 9기 청양군수 취임식을 위해 별도의 취임식 준비위원회도 구성을 마치고 본격적인 조율에 나섰다.준비위원회 관계자는 "군민과 함께 만들어가는 새로운 청양을 위해 현장의 목소리를 꼼꼼히 기록하고 있다"며 "민선 9기가 군민의 기대에 부응하고, 성공적인 군정으로 힘차게 출발할 수 있도록 준비 과정에 최선을 다하겠다"고 말했다.