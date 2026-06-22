무크 '문학을 향하여 문학을 넘어서' 창간사

AD

한국의 근대사는 말과 글의 가능성과 싸운 시기이다. 지배 체제는 자신의 이데올로기를 담아내기에 알맞은 언어를 선택한다. 사유형식으로서의 언어의 분포도는 그 시대 억압과 왜곡의 정도를 보여주는 시금석이다. 독자적인 문자 체계를 갖추지 못했던 우리가 한글을 만들고, 차츰 그것의 분포 정도를 넓힐 수 있었던 것은, 바로 말과 사유와 글의 일치를 통하여 누구보다도 절실하게 주체의 자유를 꿈꾸고자 했기 때문이다. 그것은 지배 체제의 사유 형식을 해체하고 반성과 비판의 사유 형식을 세우는 일이었다.



무엇보다도 말과 글의 가능성과 싸우는 문학이 당대 지식의 중심에 설 수 있었던 것은 그러한 이유에서이다. 즉 근대초의 국·한문 혼용, 주권 침탈기의 말과 글 지키기, 주권 회복 이후의 말과 글 가꾸기 등은 당대의 가장 중요한 사건이자 초미의 관심사였던 것이다. 그 과업은 한글로 교육받고, 사유하고, 표현하기 시작한 4.19세대에 의해 가장 뚜렷하게 인식된다. 그들의 주체적 자각은 순 한글 세대라는 자부심과 떼려야 뗄 수 없는 순환적 고리이다.



이 세대로부터 보다 분명한 인식과 속도를 얻게 된, 말과 글의 가능성과의 싸움은 이제 확실한 자기 존립의 근거를 지닐 수 있을 만큼 두께를 갖게 되었다.



하지만 언급했듯이 상황은 변했다. 그 안에서 우리를 가장 곤혹스럽게 만드는 것은 진지함과 고뇌를 회피한 자의 자기 합리화로서의 '심층 없는 표피'에 대한 강조이다. 거기에서 '문학의 죽음'과 '활자 문화의 쇠퇴'도 나온다. 그런데 중심·기원·진리의 부재가 진정으로 의미하는 것은, 고정된 중심·기원·진리가 존재하지 않는다는 것일 뿐이다. 오히려 우리의 삶은 중심·기원·진리가 끊임없이 변화하고 재구성되며, 그것들 사이의 상관관계가 중요한 몫으로 남는 긴장의 자리이다. 환희와 환멸의 순환, 그리고 그것들 사이의 방황과 좌절은 모든 시대의 삶의 조건이다.



그것은 기존의 사유에 대한 반성과 새로운 반성의 사유를 요구한다. 우리가 우리의 작업에 대하여 '비평의 시대'라는 이름을 붙인 것은 그러한 이유에서이다. 즉 그것은 장르와 글의 성격을 뛰어넘어 모든 글쓰기가 지향해야 할 비판적 사유의 움직임을 의미한다.



어느 때보다도 격심한 가치의 혼란을 겪고 있고, 심지어는 가치의 부재마저 운위되는 이 시기에 글쓰기는 반성적 사유로써 가치에 질서를 부여한다. 그것은 변화하는 질서이다. 그것은 따라서 고착된 중심으로서의 지배 이데올로기를, 그리고 주변으로서의 자기 비하와 패배주의를 거부한다. '문학을 향하여, 문학을 넘어서'라는 우리들의 첫 이름표는 글쓰기의 진정한 가치, 진정한 질서를 추구하겠다는 뜻인 동시에 우리의 작업과 바깥과 변화 가능성까지를 품어 안겠다는 역동적 의지의 표현이다.



거기에서 문학은 새로운 삶의 자리를 마련하며, 글쓰기의 가시적 현현인 활자 문화는 희생의 기운을 흡수한다. '문학의 죽음'과 '활자 문화의 쇠퇴'는 고뇌를 회피한 시대의 상대적인 현상일 뿐이지 추구해야 할 지향점이 아니다. 우리는 자기 비판과 시대에 대한 반성의 사유의 고뇌를 회피하지 않는 우리 세대 모든 사람들의 동료이다.



그 부정 의지가 우리가 가진 것의 전부이다. 그것은 동시에 재현 불가능한 삶의 조건과 재현 매체로서의 언어에 대 한 물음까지를 포함한다. 따라서 우리는 언어에 대한 회의와, 언어에 대한 믿음 사이에 서 있다.



다시 우리는 어둠 앞에 서 있다. 한국의 근대사의 시작에서부터 그 중요성을 갖고 있던 말과 사유와 글의 일치를 통한 자유와 삶의 가능성의 추구가 바로 우리들의 출발점이다. 우리는 이 자리가 시대의 어둠과 싸우고자 하는 세대의 한 기록의 흔적이 되기를 희망한다. 사유와 글쓰기, 그것이 우리의 모든 것이다.

덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

문학과 지성사(발행인 김병익)가 1991년 봄 '비평의 시대①'의 타이틀을 내걸고 전문 비평지 <문학을 향하여 문학을 넘어서>를 창간했다. 문학평론가 권성우·박철화·이광호 등의 동인지 성격이다.창간호는 이들 동인들의 '글쓰기의 반성, 반성적 글쓰기' 특집을 마련하고, 좌담 '새로운 세대의 문학적 지평'을 비롯 시·소설·문화논문·비평 등 다양한 읽을거리를 마련했다.편집동인 명의의 '비평의 시대를 창간하며'라는 창간사의 중간 부분이다.