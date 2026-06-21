'월간 다리' 창간사

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지금 우리는 모두가 단절된 상황에서 몸부림치고 있다. 이웃과 이웃의 바람직한 대화가 끊어지고 기성세대와 새 세대의 대화가 불신과 침묵으로 불연속성에서 통일되지 못하고 있음으로 해서 사회는 온통 이어질 수 없는 토막의 현상으로 조성되어 가고 있다.



윤리 도덕 정의 더 나아가서는 애국 애족의 이념들이 고쳐질 수 없는 역류에 휘말리고 있음을 부인할 수 없다.



정치인이 대변인으로서의 자세가 그릇되고 경제인의 국가경제의 육성을 위하는 대도에 빗나가고 지성인이 현실에 참여하는 태도가 너무나 체념 내지는 방관이고, 공무원이 국민의 공복에서 이탈되고 있으니 우리는 누구를 믿고 살아야 한다는 것인지 조차 구별할 수 없는 오늘이다.



그렇다고 오늘의 이 사회를 고질화 되어버린 현실이라고 인정하고 체념내지는 방관만 할 수는 없는 것이다.



문제는 그릇되어진 오늘의 책임을 묻기 전에 어떻게 하면 올바른 방향으로 구심점을 찾아 우리가 나갈 좌표를 모색해 나가느냐가 더 중요한 것이다.



침묵과 안일을 위주로 살아가려는 무책임한 태도를 지양하고 솔직하고 주저 없는 대화를 다시 이어 보고 건전한 사회의 일원으로서의 대열을 가다듬어 보자. 이웃의 말을 듣기 싫어도 들어주고, 말하고 싶지 않더라도 자신과 전체를 위해서 말하여 극과 극으로 치닫는 단절의 폭을 최대한으로 좁혀 희망이 있고, 꿈과 설계가 있는 국민이 되어 우리도 잘 살 수 있어야 되겠다.



침묵이 미덕이 될 수는 없을 것이다. 이 <다리>지를 통하여 서로 얘기해보고 들어 보았으면 한다.

덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

1970년 9월 <월간 다리>가 창간되었다. '대화의 가교' 역할을 내세웠다. 사장 윤재석, 편집 겸 주간 윤형두, 고문 김상현, 편집위원 김경태·남재희·이홍구·장을병·정관모·정을병·탁희준·황문수이다.신민당 의원 김상현이 내는 잡지다. 현역 의원은 발행인이 될 수 없어서 고문 자리를 맡았지만 사실상의 사주였다. 박정희 정권의 탄압으로 언론이 제 기능을 하지 못하고, 야당가에서는 1971년의 대선을 앞두고 공정한 언론의 존재가 시급했다.<월간 다리> 창간호는 시사종합지로서 특별히 정부를 비판하거나 야당 편을 드는 기획은 없었다. 그러나 정부는 11월호에 실린 임중빈의 '사회참여를 통한 학생운동'을 반공법 위반 혐의로 구속하고, 편집인 등 간부를 같은 혐의로 구속기소했다. 잡지는 창간 3개월 만에 폐간되었다.(뒷날 민주화 계기로 복간)윤재석의 창간사이다.