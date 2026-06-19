"갤러리는 미술 오락실"... 예술 대중화 꿈꾸는 비전공자 창업가

큰사진보기 ▲대담 중인 최성진 스타트업성장연구소 대표(오른쪽)와 박현정 미오컨템포러리 대표대담 중인 최성진 스타트업성장연구소 대표(오른쪽)와 박현정 미오컨템포러리 대표 ⓒ 장성순 관련사진보기

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- 최성진 대표(아래 최 대표): 증권사와 IT기업을 거쳐 미술계에 들어오셨습니다. 예술 분야에 관심을 갖게 된 특별한 계기가 있었나요?

- 최 대표: 미오컨템포러리를 창업하게 된 계기가 궁금합니다.

- 최 대표: 창업을 결심하는 순간 가장 큰 두려움은 무엇이었나요?

큰사진보기 ▲미오컨템포러리 전시 ⓒ 미오컨템포러리 관련사진보기

큰사진보기 ▲박현정 대표가 이끄는 미오컨템포러리의 기획 전시들박현정 대표가 이끄는 미오컨템포러리의 기획 전시들 ⓒ 미오컨템포러리 관련사진보기

- 최 대표: 사업 초기 가장 힘들었던 시기와 그것을 극복한 방법을 들려주세요.

- 최 대표: 미오컨템포러리는 어떤 회사인지 소개해주세요.

- 최 대표: 미오컨템포러리만의 경쟁력은 무엇인가요?

큰사진보기 ▲관람객 대상 작품 설명회관람객 대상 작품 설명회 ⓒ 미오컨템포러리 관련사진보기

- 최 대표: 아직도 많은 사람이 미술을 어렵게 생각합니다.

- 최 대표: 최근 미술시장의 변화도 크다고 들었습니다. 어떻게 보고 계신가요?

- 최 대표: 컬렉터들의 소비 패턴은 과거와 비교해 어떻게 달라졌다고 보십니까?

큰사진보기 ▲박현정 대표가 창업 후 인상 깊게, 또 자부심으로 기억하는 ‘메리아트 공모전’박현정 대표가 창업 후 인상 깊게, 또 자부심으로 기억하는 ‘메리아트 공모전’ ⓒ 미오컨템포러리 관련사진보기

- 최 대표: 사업을 성장시키는 과정에서 가장 중요하게 생각했던 전략은 무엇이었습니까?

- 최 대표: 스타트업 대표로서 예술 분야 창업가들에게 조언한다면 어떤 말씀을 해주시겠습니까?

- 최 대표: 여성 창업가로서 느끼는 강점이 있다면 무엇인가요?

- 최 대표: 기업인으로서 본인의 리더십을 한마디로 표현한다면?

- 최 대표: 선배로서 창업을 꿈꾸는 이들에게 조언을 해주신다면요?

- 최 대표: 스타트업 대표로서 예술 분야 창업가들에게 조언한다면 어떤 말씀을 해주시겠습니까?

- 최 대표: 마지막으로 창업가에게 가장 중요한 덕목은 무엇이라고 생각하십니까?

덧붙이는 글 | 이 기사는 더 워킹우먼에도 실립니다.

증권사와 IT기업을 거쳐 미술계에 뛰어든 창업가가 있다.미술 전공자도, 갤러리 업계 출신도 아니지만 코로나19 한복판에서 갤러리를 창업해 기업과 예술을 연결하는 새로운 비즈니스 모델을 만들어가고 있는 박현정 미오컨템포러리 대표다. 박 대표는 2023년 4월 신생 갤러리로서는 이례적으로 제주 작가들의 '제주신화 콘텐츠' 해외 마켓 진출을 시도해 큰 주목을 받았다.지난 15일 최성진 스타트업성장연구소 대표와의 인터뷰에서 박현정 대표는 창업 과정과 미술 시장의 변화, 그리고 예술의 대중화에 대한 생각을 솔직하게 밝혔다.박현정 대표(이하 박 대표): "무언가를 그리거나 만들거나 하는 것에는 큰 관심이 없었습니다. 그러던 중 도자기를 만들게 되었고, 흙을 자유롭게 다루며 내가 만들고 싶은 것이 나오는 그 과정이 흥미롭게 느껴졌습니다. 하루의 절반을 공방에서 보내도 전혀 힘들지 않았고, 그 자체가 저에게는 힐링으로 다가왔습니다.내가 원하는 만큼 작업하고 싶어 과감하게 신사동에 공방을 내면서 직접 전시도 참여하고 판매도 하게 되었습니다. 하지만 실제 운영은 쉽지 않았습니다. 그러던 중 예술사 수업을 듣게 되었고, 원래 직장에서 하던 홍보·마케팅과 연계해 기업에 예술 관련 콘텐츠를 기획하는 일이 저와 맞는다는 것을 알게 되었습니다."박 대표: "원래 증권회사에서 근무했고, 이후 다음(현 카카오)에서도 일했습니다. 주로 홍보와 마케팅 업무를 했죠. 그러던 중 우연히 미술사 수업을 듣게 됐는데, 생각보다 미술이 훨씬 재미있고 인문학적으로도 깊이가 있다는 걸 알게 됐어요.수업을 듣던 중 제가 홍보·마케팅 경험이 있다는 것을 알게 된 분이 전시 기획을 제안해주셨습니다. 전시 콘텐츠는 제공할 테니 기획과 홍보를 맡아달라는 제안이었죠. 그 일을 계기로 미술계에 발을 들이게 됐고, 이후 2020년 '미오컨템포러리'를 창업하게 됐습니다."박 대표: 같이 일하는 작가들과 주변 갤러리에 무작정 물어보고 배우면서 이 분야가 어떻게 돌아가는지 알기까지 약 2년 정도 걸린 것 같습니다. 초기에는 이렇게 하는 것이 맞는지 저 자신도 궁금했지만, 결국 모든 일은 사람이 하는 것이고 정답이 정해져 있는 것은 없다고 보며 차츰 저만의 방식을 찾게 된 것 같습니다."박 대표: 처음 갤러리는 전시 기획 위주의 방향이었고, 결국 매출로 이뤄질 수 있는 것은 그림을 컬렉팅하는 컬렉터를 만드는 과정이었습니다.제가 창업했을 때가 마침 코로나 시기였는데, 4인 이상 모일 수 없도록 한 정부의 제한 조치 때문에 사람들을 불러 모아야 하는 사업 특성상 운영이 쉽지 않았습니다. 전시는 결국 사람들이 모여야 하는 사업인데 당시에는 4명 이상 모이는 것조차 어려웠죠.당연히 주변에서는 모두 말렸습니다. '왜 지금 시작하느냐'는 이야기를 정말 많이 들었어요. 하지만 이미 시작하기로 마음먹은 상태였고, 어떻게든 방법을 찾아야 했습니다. 그래서 관람객을 4명 단위로 나누어 작품 설명을 진행하는 등 새로운 방식을 시도했습니다.아무리 좋은 작가와 함께 기획한 전시라도 보러 오는 사람이 없고, 작품을 소장하는 관계가 만들어지지 않으면 이 비즈니스를 유지하기는 쉽지 않습니다. 그래서 IT를 이용한 온라인 갤러리도 기획해 봤으나, 실제 작품은 눈으로 보는 것이 중요하기에 온라인에서는 실제 작품과의 괴리를 느끼게 되었습니다.이 시기를 버텨내며 사람이 있는 곳에 전시를 해야 겠다는 생각이 강하게 들었고, 그 첫 번째 시도가 면세점 내 유휴 공간에 전시회를 여는 것이었습니다. 돌이켜보면 정말 쉽지 않은 시작이었지만, 오히려 그 경험이 저를 더 단단하게 만들어준 것 같습니다.박 대표: "많은 분들이 '미오(MIO)'라는 이름을 궁금해하시는데, 저는 이 이름에 '미술을 즐기자'는 의미를 담았습니다. 사람들은 아직도 미술을 어렵게 생각합니다. 갤러리는 조용해야 하고, 특별한 사람들만 가는 공간처럼 느끼죠. 하지만 미술은 원래 즐기는 것입니다. 그래서 저는 미오컨템포러리를 '미술 오락실'이라고 표현합니다. 누구나 부담 없이 와서 보고 즐길 수 있는 공간이 되기를 바라는 마음을 담았습니다."박 대표: "저는 갤러리의 역할이 전시에서 끝난다고 생각하지 않습니다. 기존 갤러리가 작품을 전시하고 판매하는 데 집중했다면, 저희는 기업과 예술을 연결하는 플랫폼 역할을 하고 있습니다.예를 들어 신라면세점이나 보험회사 등과 협업해 유휴 공간을 전시장으로 활용하고 있습니다. 또한 작가의 작품을 기업 브랜드와 굿즈, 콘텐츠에 연결하는 프로젝트도 진행하고 있습니다.작품은 벽에 걸려 있는 순간에만 가치가 있는 것이 아닙니다. 다양한 방식으로 확장될 때 더 많은 사람들에게 다가갈 수 있다고 생각합니다."박 대표: "저는 누구나 컬렉터가 될 수 있다고 생각합니다. 해외에서는 미술이 훨씬 일상적입니다. 아이들이 어릴 때부터 미술관을 방문하고, 여행지에서 마음에 드는 그림을 구입하는 것이 자연스러운 문화입니다.반면 우리나라는 아직도 갤러리를 부유층이나 특정 계층만의 공간으로 생각하는 경우가 많습니다. 저는 이런 인식을 바꾸고 싶습니다. 미술은 특별한 사람들의 취미가 아니라 누구나 즐길 수 있는 문화여야 한다고 생각합니다."박 대표: "2021년에는 어디를 가도 NFT(Non-Fungible Token·대체 불가능 토큰) 이야기뿐이었습니다. 블록체인 기술을 이용해 그림이나 영상 같은 디지털 파일에 고유한 소유권을 부여할 수 있는 기술인데, 작가들도 NFT를 해야 하느냐는 질문을 많이 했죠.그런데 지금은 AI가 새로운 화두가 되고 있습니다. AI를 활용한 미디어아트와 새로운 형태의 예술 장르가 계속 등장하고 있습니다. 다만 기술이 예술의 본질을 대체할 수는 없다고 생각합니다. AI와 결합한 새로운 장르는 계속 생겨나겠지만, 결국 사람들은 실제 작품을 보고 느끼는 경험을 원합니다. 오프라인에서 작품을 감상하는 가치 역시 앞으로도 계속 유지될 것이라고 생각합니다."박 대표: "제가 이 분야를 접한 지 오래되지 않아 과거 컬렉터들의 소비 패턴을 이야기하기에는 다소 무리가 있습니다. 다만 현장에서 최근 몇 년간 느끼기에는 대중이 유행을 따르기보다 미술사적 위상이 명확하고 출처가 검증된 기성 거장이나 중저가 시장의 탄탄한 작품으로 다시 눈을 돌리고있습니다.단순히 '돈이 될 것 같아서'가 아니라 작가의 작업 세계와 철학을 깊이 공부하고 소장하려는 '지적인 컬렉팅'이 시장의 주류로 자리 잡는 분위기입니다. 특히 이제는 단순히 갤러리스트의 추천에 의존하기보다 컬렉터들이 오히려 해외 옥션 시장의 흐름을 더 공부하고 자신만의 포트폴리오를 만들어가는 패턴을 보여주고 있습니다.결과적으로 과거의 컬렉터들이 딜러의 추천이나 시장의 명성에 의존하는 '수동적 소비자'였다면, 지금의 컬렉터들은 스스로 정보를 탐색하고 취향을 큐레이션하는 '능동적인 문화 생산자'에 가깝습니다. 갤러리 역시 이들의 지적이고 섬세한 요구에 맞춰 더 투명하고 깊이 있는 정보를 제공해야한다고 생각합니다."박 대표: "초창기에는 제가 좋아하는 특정 스타일이나 소수의 스타 작가에게 매출의 대부분을 의존했습니다. 하지만 이는 리더 개인의 리스크가 사업 전체의 리스크로 직결되는 위험한 구조였죠.그래서 자산 포트폴리오를 짜듯 작가군을 다양하게 재편했습니다. 대외적 신뢰도와 안정적인 매출을 뒷받침하는 작가, 성장 탄력을 받으며 갤러리의 정체성을 보여주는 미드커리어(중견) 작가, 그리고 미래의 성장 엔진이 될 신진 작가의 비중을 균형 있게 배치하며 비즈니스의 안정성을 확보했습니다."박 대표: "예술 분야의 창업은 일반적인 기술이나 제조 기반 스타트업과는 결이 많이 다릅니다. '감동과 가치'라는 무형의 자산을 눈에 보이는 '성과와 매출'로 치환해야 하는 고독하면서도 위대한 여정이기 때문입니다. 내가 좋아하는 예술적 콘텐츠를 모두가 공감할 것이라는 착각에서 벗어나, 시장의 가치로 평가받을 수 있도록 만드는 것이 중요합니다."박 대표: "저는 유연한 소통 능력이라고 생각합니다. 창작자들과 일하다 보면 정답이 없는 경우가 많습니다. 상대방을 설득하기보다 함께 방향을 찾아가는 과정이 중요하죠.그래서 작가들에게 '함께 만들어가자!'라는 말을 자주 합니다. 창작은 작가의 영역이고, 저는 사업과 마케팅을 책임집니다. 각자의 전문성을 존중하면서 협업하는 방식이 제 리더십의 핵심이라고 생각합니다."박 대표: "'모르면 모른다고 말하는 사람'이라고 표현하고 싶어요. 저는 미술계 출신이 아닙니다. 그래서 초창기에는 작가님들과 선배 갤러리스트들께 정말 많이 물어봤습니다. 모르는 것을 아는 척하기보다 솔직하게 묻고 배우는 것이 훨씬 빠른 길이라고 생각합니다. 그런 태도가 지금의 저를 만들었다고 생각합니다."박 대표: "'일단 시작하라!'고 말씀드리고 싶습니다. 많은 분들이 모든 준비가 끝나야 창업할 수 있다고 생각합니다. 하지만 실제로는 시작하고 나서야 보이는 것들이 훨씬 많습니다.저 역시 회사를 만들고 나서 정부 지원사업과 여성 창업 프로그램, 투자 기회 등을 알게 됐습니다. 시작하면 방법이 보입니다. 고민만 하는 시간보다 작은 시작이 훨씬 중요합니다."박 대표: "예술 분야의 창업은 일반적인 기술이나 제조 기반의 스타트업과는 결이 많이 다릅니다. '감동과 가치'라는 무형의 자산을 눈에 보이는 '성과와 매출'로 치환해야 하는 고독하면서도 위대한 여정이기 때문입니다. 내가 좋아하는 예술적 콘텐츠를 모두가 공감할 것이라는 착각에서 벗어나, 시장의 가치로 평가받을 수 있도록 만드는 것이 중요합니다."박 대표: "저는 '본질'이라고 생각합니다. 일을 하면서 '사람이 변했다'는 말을 듣고 싶지 않습니다. 어떤 일을 하든 처음 가졌던 가치와 본질을 잃지 않는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. 사업은 성장할 수 있고 방향은 바뀔 수 있습니다. 하지만 내가 왜 이 일을 시작했는지, 어떤 가치를 추구하는지는 끝까지 지켜야 한다고 생각합니다."코로나19 한복판에서 출발한 미오컨템포러리는 이제 기업과 예술을 연결하는 새로운 플랫폼으로 성장하고 있다. "미술은 누구나 즐길 수 있는 문화"라는 박현정 대표의 철학처럼, 예술의 문턱을 낮추기 위한 그의 도전은 지금도 계속되고 있다.진행 : 최성진 스타트업성장연구소 대표정리 및 사진촬영 : 장성순 취재기자 fountainjss@hanmail.net