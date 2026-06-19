목포대-바다환경, 해양 폐기물에 '공공디자인'을 입히다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

국립목포대학교(총장 송하철) 미술학과·아트앤디자인학부 학생 9명(김다희, 김도현, 김시연, 김재원, 이규현, 이태희, 장수웅, 조예주, 최수영)은 완도 지역 해양 폐기물 처리 업체 (유)바다환경(대표 이세준)과 협력하여 환경·공공디자인 산학 연계 시범 프로젝트를 수행했다.목포대 학교 라이즈사업단의 지원으로 이루어진 이 프로젝트는 지역 환경 산업체와의 긴밀한 협력을 통해서 해양 쓰레기 문제에 대한 공공 디자인 이미지 구축 및 지속적인 홍보와 인식 개선을 위한 것이다.시각디자인 전공 교과목 <현대디자인과 시각문화>를 수강하는 재학생 8명을 주축으로 3개 팀(해양레스큐차량팀, 바다환경보호팀, 해양생물보존팀)이 예술적 디자인과 공공 메시지를 제안하는 프로젝트이다.학생들은 이를 위해서 먼저 협력 기업과 킥오프 미팅을 가진 후 5월 8일에는 기업 현장 답사를 진행한 바 있다.답사에 참여한 학생들과 지도 교수(조은정)는 장기적인 환경 보호 이미지 생성과 이를 통한 지역 환경 문제 해결을 위해 (유)바다환경의 작업 현장을 직접 둘러보고 해양 쓰레기 처리 과정과 문제점을 모니터링 하는 시간을 가졌다.이러한 경험을 바탕으로 해양레스큐차량팀(김다희, 이태희, 김재원)은 폐기물 운반차량의 인식 개선을 위해 차량에 '해양환경을 위한 구조 손길'이라는 메시지를 담아 그림을 그렸다.바다환경보호팀(장수웅, 최수영)은 초등학생들을 대상으로 바다를 지키는 히어로와 빌런 캐릭터를 개발하는 환경인식 개선 교육프로그램을 제작하였으며, 지역 초등학교 학생들과 함께 프로그램을 시연한 바 있다. 해양생물보존팀(김도현, 김시연, 이규현, 조예주)은 해양생물보호 인식 제고를 목표로 해양생물을 모티프로 한 키링, 홍보 엽서, 슬로건 스티커를 디자인하여 일상에서 환경보호를 실천할 수 있는 메시지를 담아냈다.이 성과물들은 2026 목포대학교 시각디자인 전공 전시회 < 2026 디자인위크M >(목포대학교 박물관 갤러리 뮴, 2026년 6.15-19)에서 선보일 예정이다.협력 업체인 (유)바다환경은 완도를 비롯해 해남, 강진 등 전남 곳곳의 해안가와 부속 섬에서 해양 쓰레기를 수거 및 분리하여 다음 처리 과정으로 인계하는 해양 폐기물 중간 처리 전문 업체이다.(유)바다환경 이세준 대표이사는 "해양폐기물 처리 현장은 일반 시민들이 쉽게 접하기 어려운 공간이다. 학생들이 직접 현장을 방문해 해양쓰레기 문제를 이해하고 이를 공공디자인으로 표현해 준 점에 큰 의미가 있다고 생각한다. 이번 프로젝트가 지역사회에 해양환경 보호의 중요성을 알리고, 미래 세대의 환경 의식을 높이는 계기가 되기를 바란다"고 전했다.프로젝트를 지도한 조은정 교수는 "이번 산학 연계 프로젝트는 학생들이 강의실에서 벗어나 지역사회의 실제적인 환경 문제를 목격하고, 디자이너로서의 사회적 책임을 고민해 보는 값진 기회였다"라며, "예술과 공공 디자인이 지닌 선한 영향력이 지역 산업체와 결합하여 단순한 쓰레기 수거를 넘어 시민들의 자발적인 환경 보호 문화를 이끌어내는 마중물이 되기를 기대한다"라고 밝혔다.