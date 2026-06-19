AI 대전환 시대, 지방정부의 길을 묻다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

컴퓨터시대·스마트폰시대를 지나 인공지능(AI)이 세상을 뒤흔드는 대전환의 시대다. 하루가 다르게 쏟아지는 기술 혁신 속에서 많은 이들이 국가 단위의 거대 담론이나 글로벌 기업의 움직임에 주목한다. 그러나 정작 AI 대전환의 성패가 갈리는 진짜 승부처는 따로 있다. 바로 주민의 삶과 가장 가까이 맞닿아 있는 '지방정부'의 현장이다.AI 혁신은 하늘 위의 구름 잡는 우리와는 먼 세상의 얘기가 아니다. 주민이 매일 이용하는 버스 노선, 복지 사각지대의 독거노인을 돌보는 손길, 농어촌의 기후변화 대응 등 삶과 가장 가까운 영역에서 비로소 완성된다. 중앙정부가 정책의 큰 틀을 짠다면, 그 혜택과 위험을 가장 먼저, 가장 생생하게 온몸으로 마주하는 주체는 결국 지방정부다. 지역별로 산업과 인구 구조가 판이한 상황에서 천편일률적인 중앙의 정책만으로는 지역 맞춤형 대응이 불가능하다. 지금 지방정부가 주도적으로 AI 전략을 세워야 하는 이유가 바로 여기에 있다.AI 시대에 지방정부는 크게 세 가지 역할을 수행해야 한다.첫째는 행정 및 공공서비스의 혁신이다. 24시간 깨어 있는 AI 민원 응대 시스템을 구축하고, 공무원들의 단순 반복 업무들은 사무자동화하여 행정의 효율성을 극대화해야 한다. 더 나아가 데이터를 기반으로 재난을 미리 예측하고 복지 위기 가구를 선제적으로 발굴하는 '예측 행정'으로 패러다임을 전환해야 한다. 사후 대응에서 사전 예방으로, 이것이 AI 행정 혁신의 핵심이다.둘째는 지역 특화 생태계 조성이다. 지역 중소기업과 소상공인이 AI 기술에서 소외되지 않도록 도입과 현장 활용을 적극 지원하고, 농수산업·관광·제조 등 지역의 강점이 담긴 특화 데이터를 과감하게 개방하여 새로운 경제 활력을 만들어내야 한다. AI는 대기업만의 전유물이 아니다. 지방정부가 다리를 놓아줄 때, 지역 경제 생태계 전체가 함께 성장할 수 있다.셋째는 가장 중요한 주민 역량 강화와 포용이다. 기술이 아무리 발전해도 주민이 소외된다면 실패한 혁신이다. 어르신과 저소득층을 위한 디지털 리터러시(Literacy, 이해 능력) 교육을 강화하고, 일자리 구조 변화에 대응할 수 있는 리스킬링(Reskilling, 재교육) 프로그램을 운영하여 기술 전환의 충격을 완충하는 사회안전망을 단단히 다져야 한다. 아울러 주민의 데이터 주권을 보호하고 알고리즘의 편향성을 감시할 '지역 AI 윤리 가이드라인' 마련도 빼놓을 수 없는 과제다.이러한 역할을 수행하기 위해 지방정부는 체계적인 계획을 수립하여 단계별로 발빠르고 치밀하게 움직여야 한다. 단기적으로는 조직 내에 AI 전담팀을 신설하고 공직 사회의 AI 이해능력 교육을 의무화하는 등 내부 체력부터 길러야 한다. 이를 바탕으로 중기적으로는 공공과 민간의 데이터를 연계하는 '지역 데이터 허브'를 구축하고 대학·연구소와의 산학관 협력 네트워크를 공고히 해야 한다. 나아가 장기적으로는 우리 지역의 독특한 방언이나 특화 산업에 최적화된 '지역 맞춤형 AI 모델'을 개발하고, 인구 예측 시뮬레이션을 통해 지역 소멸 위기에 과학적으로 대응해 나가야 할 것이다.물론 가야 할 길이 순탄치만은 않다. 대도시와 농어촌 지방정부 간의 재정과 인력 격차는 날로 벌어지고 있으며, 파편화된 데이터 품질 문제와 변화를 두려워하는 조직 문화, 개인정보 유출 리스크는 반드시 넘어야 할 산이다. 그러나 이 난관들은 의지와 협력으로 충분히 극복할 수 있다. 결국 지방정부가 쥐어야 할 AI 전략의 핵심 원칙은 '주민 중심, 현장 밀착, 포용적 전환' 으로 귀결된다.서둘러 기술만 도입하기보다는 지역의 특성에 맞는 올바른 방향을 먼저 설정해야 한다. 지금부터 차근차근 데이터를 수집하고 정제하여 지역의 핵심 자산으로 키워내야 하며, 기술보다 '사람'을 먼저 배려하는 따뜻한 행정이 되어야 한다. 예산과 인력의 한계는 이웃 지방정부와의 광역적 협력, 그리고 민관 파트너십을 통해 충분히 극복할 수 있다.무엇보다 지방정부 스스로 AI 전환을 외부에서 강요된 숙제가 아니라, 지역의 미래를 스스로 설계하는 주체적 기회로 받아들여야 한다. 중앙의 지침을 기다리며 뒤따라가는 수동적 행정으로는 대전환의 높은 파고를 넘을 수 없다. 지역의 문제를 가장 잘 아는 것은 지방정부 자신이며, 그 현장의 지식과 AI 기술이 결합될 때 비로소 진정한 혁신이 꽃필 수 있다.또한 AI 전환의 성과는 숫자나 통계가 아니라 주민의 일상에서 증명되어야 한다. 홀로 사는 어르신이 AI 돌봄 시스템 덕분에 제때 도움을 받고, 폐업 위기의 소상공인이 AI 마케팅 도구로 새 활로를 열고, 농어촌의 청년이 스마트팜 기술로 귀농ㆍ귀어의 꿈을 이루는 것 등 구체적인 변화의 이야기들이 차곡차곡 쌓일 때, 지역 주민은 AI를 두려움의 대상이 아닌 삶의 동반자로 받아들이게 된다. 주민의 신뢰야말로 지방정부 AI 행정의 가장 든든한 토대다.AI 대전환은 위기인 동시에, 낙후된 지역의 한계를 단숨에 뛰어넘을 수 있는 단 한 번의 소중한 기회다. 인구 감소와 지역 소멸의 위기 앞에서 손 놓고 있을 시간이 없다. 주민이 신뢰할 수 있는 투명하고 따뜻한 AI 행정을 구현하는 것이 바로 지방정부가 지금 당장 시작해야 할 가장 시급한 과제다. 시대의 변화를 빠르게 읽고 먼저 시작하는 지방정부가 미래를 먼저 얻을 것이다.이승창 자유기고가